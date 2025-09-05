Libérer la Puissance du Savoir Ouvert : Plongée dans MediaWiki avec la Communauté Francophone de l’AWA

Le 23 mai 2025, une discrète mais profonde révolution numérique s’est déroulée dans l’espace francophone du mouvement africain pour la connaissance libre. L’Alliance Wikimédienne Africaine (AWA), en partenariat avec Code for Africa, a organisé un atelier enrichissant intitulé « Atelier Wikipedia – Contribuer et Enrichir le Savoir ». Mais il ne s’agissait pas d’une simple initiation à l’édition sur Wikipédia : c’était une immersion dans l’outil qui donne vie à l’encyclopédie la plus consultée au monde – MediaWiki.

Animée par Nkolo Blondel, ingénieur en systèmes et réseaux, ainsi que représentant du Black Speculative Art Movement à Yaoundé, la session a levé le voile sur les coulisses de Wikipédia. MediaWiki n’est pas juste un logiciel : c’est un véritable moteur de création collective de savoir.

Dans les Coulisses : Qu’est-ce que MediaWiki ?

MediaWiki, c’est un peu comme la machinerie d’un théâtre. Si Wikipédia est la scène visible pleine de savoirs, MediaWiki en est l’ossature invisible qui rend tout cela possible. Logiciel libre et open source, il alimente des milliers de projets collaboratifs dans le monde.

Les participants ne se sont pas contentés d’en apprendre sur MediaWiki : ils l’ont pratiqué ! De l’installation sur un serveur local à la personnalisation de leur propre espace wiki, ils ont découvert la puissance de créer un espace numérique partagé.

De Contributeurs à Créateurs : Ce que l’Atelier a Apporté

L’atelier s’est déroulé de manière pratique et structurée :

Installation de base : Déploiement pas à pas de MediaWiki sur une machine locale.



Personnalisation : Modification de l'apparence, ajout d'extensions, adaptation à chaque communauté.



Création de contenu : De la page blanche à la structuration complète – les participants ont conçu et modifié leurs propres pages.



En moins d’une heure, les participants sont passés du statut de consommateurs d’informations à celui de bâtisseurs de savoir collaboratif.

Une Communauté en Mouvement

Mais le cœur de cette session n’était pas la technologie : c’était la communauté. Cet atelier a rassemblé des voix francophones passionnées, prêtes à préserver les savoirs culturels, à amplifier les perspectives marginalisées et à réécrire l’histoire depuis l’Afrique. Comme l’a suggéré le brise-glace en forme de feu d’artifice, la session a fait jaillir des idées et des connexions durables.

Grâce à l’appui de Code for Africa et au dynamisme du réseau AWA, les contributeurs francophones disposent désormais des outils et de la solidarité nécessaires pour construire leurs propres espaces de savoirs.

Dernières Étincelles : Pourquoi c’est Important

Dans un monde envahi par la désinformation et les inégalités numériques, les outils ouverts comme MediaWiki sont bien plus que de simples logiciels – ce sont des symboles de liberté numérique. En formant les communautés locales à gérer elles-mêmes leurs plateformes de connaissances, AWA offre une autonomie précieuse et durable.

