Ce que j’ai tiré de mon expérience à Wikimania 2025

Depuis 2018, je suis une contributrice active aux projets Wikimedia en République Démocratique du Congo (RDC). J’ai eu l’opportunité de coordonner plusieurs initiatives, notamment des ateliers de renforcement de capacités, les campagnes SheSaid, la wikipermanence, le Mois de la contribution de la femme, un projet d’inclusion dédié aux personnes en situation de handicap, ainsi que Wiki Loves Earth dans le pays.

Du 6 au 9 août 2025, j’ai eu l’honneur de prendre part à la 20ᵉ édition de Wikimania, la conférence annuelle du mouvement Wikimedia, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya. L’événement s’est déroulé dans le cadre raffiné de l’hôtel Trademark, au cœur du district de Gigiri. Il s’agissait de ma toute première participation à un rassemblement mondial du mouvement, une expérience marquante et profondément enrichissante. Elle m’a permis de vivre pleinement la richesse des échanges interculturels et de mieux comprendre la puissance du savoir libre qui nous relie à travers le monde.

À Nairobi pour la première fois : une aventure gravée à jamais

Ce voyage a représenté pour moi bien plus qu’un simple déplacement : c’était une véritable opportunité de croissance personnelle et culturelle. L’accueil chaleureux du peuple kényan m’a profondément touchée. J’y ai découvert une autre facette du continent africain, vibrante, diversifiée, et empreinte d’une générosité sincère. Des sourires échangés aux discussions passionnantes avec des personnes venues de tous horizons, chaque moment a contribué à élargir ma vision du monde et à renforcer mon attachement aux valeurs d’ouverture, de partage et de solidarité.

Le 5 août, en compagnie de wikimédiens venus du Cameroun, de la RDC et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, nous avons visité le Musée de l’Illusion sous la conduite bienveillante d’un membre du comité d’organisation. Ce lieu fascinant nous a émerveillés par ses œuvres artistiques et ses installations interactives.



Le 6 août, j’ai eu l’opportunité d’assister à une session captivante intitulée « Renforcement de la justice climatique et cartographie environnementale grâce à la connaissance ouverte », animée par Bukola James, Eric Wamugu et Alicia Olago. Cette intervention a brillamment souligné le rôle crucial des données ouvertes dans la réduction des inégalités de savoir liées aux enjeux climatiques en Afrique. Elle a également mis en évidence la manière dont l’intégration de ces données dans les projets Wikimedia permet de produire des visualisations accessibles, engageantes et utiles à la sensibilisation.

La journée s’est clôturée par une cérémonie d’ouverture haute en couleurs, marquée par un spectacle traditionnel kényan vibrant et la remise des prix du Wikimédien de l’année – un moment fort, empreint d’émotion et d’unité au sein de la communauté.

Le 7 août, j’ai eu le plaisir de visiter l’exposition de dons, un espace chaleureux où des wikimédiens venus d’Asie, d’Europe et d’Amérique partagent généreusement divers articles utiles avec les participants, moi y compris. Ce geste simple mais symbolique témoignait de l’esprit de solidarité et de partage qui anime la communauté Wikimedia.

Plus tard dans la journée, j’ai assisté à la table ronde principale sur l’intelligence artificielle, Keynote Panel, The AI Landscape. Cette session m’a ouvert de nouvelles perspectives sur l’impact croissant de l’IA sur la production, la diffusion et la fiabilité du savoir libre à l’ère numérique. Les échanges étaient à la fois stimulants et porteurs de réflexion pour l’avenir du mouvement.

WikiWomen Summit et Francophonie engagée

J’ai également eu l’honneur de participer à la troisième édition du WikiWomen Summit, organisée dans le cadre convivial du Harvest Restaurant, à l’hôtel Trademark. Cette rencontre, animée par Ruby, Aanchal, Chinu, Rosie, Barakat, Shreya, Mariana et Bridgit, a mis en lumière les défis persistants liés à la représentation et à l’engagement des femmes dans le mouvement Wikimedia. Parmi les interventions marquantes, celle de Bridgit sur le leadership du genre au sein de Wikimedia a particulièrement retenu mon attention, apportant un éclairage fort sur la manière de promouvoir une gouvernance plus inclusive et équitable.

Le vendredi, j’ai également participé à la rencontre des francophones, modérée par Mahuton Possoupe. Ce fut un moment d’échange riche et stimulant, centré sur les défis actuels et les perspectives d’avenir de la communauté WikiFranca. La présence de Georges, président actuel de WikiFranca, a permis d’approfondir les discussions autour de la structuration, de la coordination des actions et du rôle de la francophonie dans le mouvement global.

Wikimania 2025 à Nairobi a été bien plus qu’une simple conférence : ce fut une immersion authentique dans la culture kényane. L’un des grands atouts de Wikimania réside dans sa dimension itinérante, qui permet chaque année aux participants de découvrir un nouveau pays. Ce caractère nomade favorise non seulement la rencontre avec des contextes culturels riches et variés, mais aussi la création de liens profonds avec les communautés locales, renforçant ainsi l’esprit global et inclusif du mouvement Wikimedia.



