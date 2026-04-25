100 anos de memorias, 100 entradas na Wikipédia: Participa no Wikiconcurso Teatro Variedades!

O Teatro Variedades, uma das salas de espectáculo mais emblemáticas de Lisboa, completa este ano 100 anos. Inaugurado em 1926, no Parque Mayer (conhecido como a Broadway lisboeta), marcou a história do teatro português.

Por ele passaram artistas que se tornaram referências do teatro português entre eles, Beatriz Costa, Vasco Santana, Marina Mota e Amália Rodrigues, e foram encenados centenas de espectáculos, desde comédias, revistas, zarzuelas, farsas, a operetas.

Após ter fechado no final da década de 90, reabriu em 2024, renovado e com o mesmo espírito eclético, onde musicais como In the Heights partilham o palco com festivais de música clássica e marionetas.

Wikiconcurso Teatro Variedades

Para dar a conhecer a sua história, foi criado o projecto 100 Anos 100 Entradas, integrado nas celebrações do centenário, que tem com o objectivo de ampliar e melhorar os conteúdos disponíveis na Wikipédia, no Commons e na Wikidata sobre o Teatro Variedades e o Parque Mayer, assim como a preencher lacunas de conhecimento sobre as artes cénicas em Portugal. Contribuindo desta forma para preservação da memória coletiva, promovendo o acesso livre ao conhecimento e o uso de ferramentas digitais abertas.

É também no âmbito deste projecto, que irá decorrer de 27 de Abril, a 27 de Junho, o Wikiconcurso Teatro Variedades, uma competição de edições na Wikipédia em português, na qual a comunidade de editores é convidada, a criar e a melhorar artigos sobre artistas, autores, compositores, figurinistas, cenógrafos e espectáculos que marcaram a história do teatro e da cultura em Portugal, contribuindo desta forma para preservação da memória coletiva, de um espaço que marcou a cultura portuguesa, e que acompanhou as transformações sociais, politicas e culturais de Portugal ao longo de 100 anos.

À semelhança, das oficinas, qualquer pessoa pode participar no concurso, independentemente do seu grau de experiência. Caso nunca tenham editado, ou precisem de apoio, os participantes podem juntar-se às oficinas que irão decorrer até Junho, no café do teatro. No final do concurso, os utilizadores que mais contribuírem receberão prémios.

Para ficar a saber mais sobre o concurso, como concorrer, prémios e outras informações, basta consultar a página:

Wikiconcurso Teatro Variedades

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