WikiBapasan: Melestarikan Bahasa Banjar Melalui Kutipan

Komunitas Wikimedia Banjar kembali mengadakan kegiatan pelestarian bahasa daerah melalui proyek Wikimedia. Kali ini komunitas mengadakan WikiBapasan, yakni kompetisi menulis dan mengembangkan artikel kutipan di Wikiquote Bahasa Banjar (bjn.wikiquote.org) atau Wikipapadah. Kegiatan ini menjadi ruang untuk gotong royong digital bagi peserta untuk memperkaya kutipan berbahasa Banjar sekaligus mengenalkan lebih banyak orang pada proyek Wikimedia berbahasa daerah.

WikiBapasan dilaksanakan pada 1–10 Mei 2026. Sebelum kompetisi dimulai, panitia menyiapkan laman kompetisi di Wikiquote Banjar. Halaman tersebut berisi informasi tata cara Mengikuti kompetisi, daftar artikel tokoh yang dapat dibuat atau dikembangkan, pranala pendaftaran peserta, hingga tata cara pengumpulan artikel melalui situs fountain.

Untuk menjangkau peserta baru, panitia mempromosikan kegiatan melalui media sosial Komunitas Wikimedia Banjar dan Meta Ads. Selain itu, panitia juga mengunggah video tutorial di YouTube mengenai cara membuat akun dan cara berkontribusi di Wikiquote bahasa Banjar. Video ini ditujukan terutama bagi peserta yang baru mengenal proyek Wikimedia, terkhusus wikiquote. Selama kompetisi berlangsung, panitia secara berkala memantau suntingan peserta melalui perubahan terbaru di Wikiquote bahasa Banjar dan menilai artikel yang dikumpulkan melalui situs fountain.

Pengguna dan Artikel Baru

Salah satu hal yang paling membantu lancarnya kompetisi WikiBapasan ini adalah kegiatan sosialisasi sekaligus lokakarya. Panitia mengadakan dua lokakarya luring, yakni di Banjarbaru dan Banjarmasin. Lokakarya di Banjarbaru difokuskan untuk peserta dari Kabupaten Banjar dan dilaksanakan di kafe Garis Kota. Sementara itu, lokakarya di Banjarmasin dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat dengan peserta yang mayoritas mahasiswa.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dibimbing langsung mulai dari cara membuat akun, membuat artikel baru, mengembangkan artikel, mendaftar kompetisi, hingga mengumpulkan artikel melalui situs fountain. Kehadiran lokakarya ini ternyata memberi dampak yang cukup besar. Tiga dari delapan pemenang kompetisi berasal dari peserta yang dijaring melalui kegiatan lokakarya di Banjarbaru.

Kegiatan ini awalnya menargetkan minimal 10 peserta aktif dengan 80 artikel baru dan 30 artikel dikembangkan. Namun, hasil kompetisi melampaui target yang telah direncanakan. Sebanyak 81 peserta mendaftar dan 35 peserta berhasil menyelesaikan kompetisi. Dari kompetisi ini, peserta berhasil membuat 1.749 artikel baru dan mengembangkan 161 artikel dengan total lebih dari 4 juta bita suntingan. Seluruh daftar artikel yang disediakan panitia juga berhasil terisi. Dampak paling terasa terlihat pada pertumbuhan konten di Wikiquote bahasa Banjar. Persaingan antar peserta juga berlangsung cukup ketat. Selisih poin juara pertama dan kedua hanya terpaut dua poin saja.

Tantangan dan Dugaan Penggunaan AI

Walaupun berlangsung aktif dan meriah, pelaksanaan kompetisi ini tetap menghadapi beberapa kendala. Sebagian besar peserta merupakan pengguna baru di proyek wikimedia sehingga pada awal kompetisi banyak peserta yang masih kebingungan mengenai cara membuat akun, cara berkontribusi, hingga cara mengikuti kompetisi. Panitia juga menemukan beberapa peserta yang masih menggunakan referensi dari situs kumpulan kutipan, padahal hal tersebut telah dilarang sejak awal sosialisasi. Selain itu, panitia menduga ada beberapa peserta yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat kutipan sebelum diterjemahkan ke bahasa Banjar. Dugaan ini muncul karena beberapa kutipan terlihat sangat template, menggunakan rujukan yang tidak valid, hingga mencantumkan sumber buku dan tautan yang tidak dapat diverifikasi. Ketika diminta menunjukkan referensi asli, peserta terkait juga tidak dapat membuktikannya. Meski demikian, pengalaman ini justru menjadi bahan evaluasi penting bagi panitia untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Lebih dari Kompetisi

WikiBapasan bukan hanya tentang lomba membuat artikel. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bersama bagi para pengguna baru untuk mengenal proyek Wikimedia dan ikut melestarikan bahasa Banjar di internet. Kompetisi ini juga memberikan pengalaman baru bagi panitia dalam mengelola edit-a-thon, membuat halaman kompetisi, mengatur fountain, hingga mendampingi peserta baru. Di sisi lain, media sosial Komunitas Wikimedia Banjar juga mengalami pertumbuhan pengikut selama kompetisi berlangsung.

Panitia berharap ke depannya kualitas artikel peserta dapat semakin meningkat, termasuk penambahan kategori dan interwiki pada artikel-artikel yang dibuat. Jumlah kutipan dalam setiap artikel juga direncanakan akan ditambah agar isi artikel menjadi lebih kaya. WikiBapasan memang telah selesai, tetapi semangat gotong royong untuk mengembangkan pengetahuan dan bahasa Banjar di proyek Wikimedia diharapkan terus berjalan.

