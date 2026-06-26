Novo curso de formação contínua da Faculdade de Letras da Universidade do Porto dedicado ao uso pedagógico das Plataformas Wikimedia no Ensino Superior

A Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) vai abrir as inscrições, a partir do dia 1 de julho, para uma nova unidade curricular focada na introdução das plataformas Wikimedia no ecossistema universitário. O curso “Aprendizagem ativa e disseminação de ciência com a Wikipédia” decorrerá de 22 de setembro a 24 de novembro de 2026, sendo composta por 10 aulas em horário pós-laboral, com regime híbrido (B-learning).

O programa visa capacitar docentes, investigadores e profissionais da educação do ensino superior para a integração destas ferramentas de conhecimento livre nas suas práticas pedagógicas e de divulgação científica. Este curso é livre para pessoas externas à FLUP ou Universidade do Porto.

A Wikipédia como ferramenta didática na universidade

A introdução desta unidade curricular na Universidade do Porto acompanha uma prática já documentada a nível global. Uma pesquisa recente, financiada pela Estratégia do Movimento Wikimedia, inventariou e analisou mais de 10.000 projetos educacionais que utilizaram a Wikipédia como plataforma de ensino-aprendizagem no contexto universitário em todo o mundo.

O estudo procurou categorizar o impacto e os métodos destas iniciativas entre 2003 e 2023, desde o aparecimento dos primeiros programas estruturados de cooperação escolar até à monitorização atual realizada por ferramentas como o Painel de Programas e Eventos. A escala desta adesão global — com milhares de docentes e estudantes a interagir ativamente nas plataformas — constitui um indicador robusto do potencial transformador da Wikipédia em contexto universitário. Mais do que uma simples ferramenta de consulta, o ecossistema wiki funciona como um laboratório prático para o desenvolvimento de competências académicas essenciais.

O ato de editar a Wikipédia confronta diretamente o estudante com os pilares da investigação académica: validar fontes, rever literatura e estruturar referências bibliográficas num ambiente público. Esta dinâmica desenvolve o pensamento crítico de forma orgânica, uma vez que a escrita para a Wikipédia rejeita visões parciais ou dados sem fundamentação, forçando o aluno a compreender e a aplicar as regras da comunicação científica e do acesso aberto.

Além disso, esta prática redefine o conceito de avaliação e de extensão universitária. Em vez de produzir trabalhos que se limitam ao circuito fechado entre docente e discente, o estudante passa a gerar Recursos Educacionais Abertos (REA) que preenchem lacunas reais de informação na internet. O esforço académico é, assim, partilhado com a sociedade em tempo real, gerando um impacto social imediato e tangível através da disponibilização de conhecimento especializado e gratuito para o público em geral.

Hands-on na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – Turma do Mestrado de Ensino em Artes Visuais. Autoria: DaniellyF WMPT. CC BY SA.

Transferência e adaptação de Recursos Educacionais Abertos (REA)

A estrutura curricular deste curso baseia-se numa rede de partilha e adaptação de recursos educacionais abertos gerada no seio da comunidade internacional da Wikimedia. O conteúdo programático é uma adaptação direta dos materiais desenvolvidos para o minicurso online “Wikipédia para Professores Universitários”, cuja quinta edição ocorreu este ano no Brasil, sob a coordenação do Projeto Mais Teoria da História na Wiki (Projeto Mais+). Na sua vertente brasileira, a formação tem servido para explorar o potencial da enciclopédia livre nos eixos do ensino, da investigação e de projetos de extensão académica. Mais de 50 professores já se formaram e iniciaram projetos educacionais com a Wikipédia, o Wikimedia Commons e o Wikidata em seus contextos locais.

Além disso, a própria matriz do programa brasileiro provém de um esforço de cooperação transnacional anterior. Em 2023, o projeto promovido pelo Projeto Mais+ foi adaptado a partir do curso Wikipuentes, uma iniciativa desenhada originalmente pela Wikimedia Argentina para ligar a comunidade educativa e os projetos de conhecimento livre. O curso que agora se inicia na FLUP dá continuidade a este ciclo de transferência e reaproveitamento de conhecimento, ajustando os parâmetros pedagógicos à realidade e às normas do sistema de ensino superior português.

O futuro da Wikimedia passa pela educação

O horizonte do curso “Aprendizagem ativa e disseminação de ciência com a Wikipédia” na FLUP aponta para a capacitação de uma nova geração de organizadores no ecossistema académico, preparando professores e investigadores para atuarem como multiplicadores destas práticas nos seus próprios contextos locais. Através de uma metodologia ativa de aprendizagem por projetos, o curso afasta-se de uma abordagem puramente teórica para adotar uma dinâmica em que participantes compreendem os preceitos das plataformas enquanto preparam intervenções reais como as plataformas Wikimedia podem servir para o alcance de seus objetivos pedagógicos. Esta experiência prática permitirá que os formandos saiam prontos para desenhar e aplicar atividades concretas nas suas instituições — quer seja através da utilização da Wikipédia em sala de aula para o desenvolvimento de competências críticas nos estudantes, quer seja através da exploração de projetos como o Wikidata para a estruturação e modelação de dados de investigação.

A viabilidade a longo prazo de todo o movimento Wikimedia depende de uma base educativa sólida. O futuro assenta na formação de utilizadores conscientes e autónomos, capazes de alinhar os seus diversos propósitos com os preceitos do conhecimento livre. Só através desta capacitação é que o ecossistema consegue garantir a criação de projetos sustentáveis, replicáveis e gerados de forma orgânica pela própria comunidade.

Para capacitar os participantes a implementar estas dinâmicas, a unidade curricular da FLUP funcionará em regime híbrido (B-learning), conciliando a fundamentação teórica sobre os mecanismos das plataformas digitais da Wikimedia (Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons) com oficinas práticas de edição, curadoria de dados e desenho de planos de aula baseados em metodologias ativas.

Início das candidaturas: 1 de julho de 2026

1 de julho de 2026 Período letivo: De 22 de setembro a 24 de novembro de 2026

De 22 de setembro a 24 de novembro de 2026 Duração: 10 sessões (regime B-learning pós-laboral)

10 sessões (regime B-learning pós-laboral) Informações: Ficha de Unidade Curricular

Ficha de Unidade Curricular Inscrições: Sigarra FLUP

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