Mon expérience au sein du programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship

Participer au programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship a constitué une expérience marquante dans mon parcours de contributrice aux projets Wikimedia. Ce programme m’a offert bien plus qu’un apprentissage technique: il m’a permis de mieux comprendre l’importance du savoir libre et son impact dans la mise en valeur des réalités africaines, souvent peu représentées en ligne.

Avant de rejoindre ce mentorat, j’avais déjà une certaine curiosité pour la contribution sur Wikipédia, mais je manquais de méthode et de confiance pour produire des contenus de qualité. Grâce à ce programme, j’ai pu bénéficier d’un accompagnement structuré qui m’a guidée pas à pas dans mon apprentissage et dans mes premières contributions significatives.

Tout au long du programme, j’ai acquis plusieurs compétences essentielles. J’ai appris à créer et améliorer des articles, à vérifier la fiabilité des sources, à respecter les normes éditoriales de Wikipédia et à mieux comprendre le fonctionnement des différents projets Wikimedia. Cette formation m’a également sensibilisée à l’importance de la neutralité et de la qualité dans la diffusion de l’information.

Parmi me contributions figurent:

Yvette Modestin

Natasha Joubert

Lise Ring

L’un des moments les plus enrichissants a été les échanges avec d’autres femmes africaines engagées dans le mouvement Wikimedia. Ces interactions ont favorisé un véritable esprit de solidarité, de partage de connaissances et d’encouragement mutuel. J’ai découvert une communauté dynamique et motivée à faire avancer la visibilité des femmes et des savoirs africains sur Internet.

Au-delà des compétences techniques, ce mentorat m’a surtout aidée à gagner en assurance. Je me sens désormais plus capable de contribuer de manière autonome et pertinente aux projets Wikimedia. Il a également renforcé mon engagement envers le mouvement du savoir libre et mon envie de transmettre à mon tour ce que j’ai appris.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers les organisateurs, les mentors et toutes les participantes pour la richesse de cette expérience. Le programme Africa Wiki Women On-Wiki Skills Mentorship est une initiative essentielle qui contribue à renforcer les compétences des femmes africaines et à promouvoir un savoir libre, inclusif et représentatif de nos réalités.

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