ورشة “قراءة ويكيبيديا في الفصل”: مدخل لتعزيز التفكير النقدي وبناء المعرفة داخل القسم

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الممارسات التربوية وتعزيز التعلم النشط، نظمت مجموعة ويكيميديا المغرب يوم 3 ماي 6202 ورشة تكوينية ضمن مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل، وذلك بالمركز الثقافي إكليل التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتطوان. وقد تولت تأطير الورشة الأستاذة لبنى أيت أماست، منسقة المشروع، إلى جانب الأستاذة عنيقة هاشمي، عضوة مجموعة ويكيميديا المغرب، والأستاذ محمد نور بنحسين عضو شبكة القراءة بالمغرب.

تندرج هذه الورشة ضمن دينامية متواصلة تهدف إلى تمكين الأطر التربوية من أدوات مبتكرة لإدماج الموارد الرقمية المفتوحة داخل الفصول الدراسية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها مجال التعليم في العصر الرقمي.

مشروع تربوي يعزز الوعي المعلوماتي

يُعد مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل برنامجًا تربويًا موجّهًا للأساتذة، يهدف إلى دعمهم في توظيف ويكيبيديا كأداة تعليمية داخل الفصل. ويرتكز المشروع على تطوير مهارات القراءة النقدية، والتحقق من المعلومات، وفهم كيفية بناء المعرفة الرقمية.

كما يسعى إلى:

تعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي لدى المتعلمين

تقليص الفجوة في الوصول إلى المعرفة الموثوقة

تشجيع التعلم الذاتي والمشاركة في إنتاج المحتوى

وقد أظهرت تجارب البرنامج أن إدماج ويكيبيديا في التعليم يساهم في جعل المتعلم أكثر فاعلية، حيث ينتقل من مستهلك للمعلومة إلى مساهم في بنائه.

من القراءة إلى إنتاج المعرفة

خلال هذه الورشة، تم تقديم أنشطة تطبيقية تُبرز كيفية استخدام ويكيبيديا داخل الفصل، ليس فقط كمصدر للمعلومة، بل كوسيلة لتنمية التفكير النقدي. حيث تم التركيز على:

تحليل المقالات وتقييم جودتها

التحقق من المصادر والمراجع

فهم آليات التحرير والمساهمة في تحسين المحتوى

هذا التوجه يعكس فلسفة المشروع، الذي يقوم على التعلم بالممارسة، وتمكين المتعلمين من أدوات تساعدهم على فهم بيئة المعرفة الرقمية والتفاعل معها بشكل واعٍ.

تجربة تفاعلية وتبادل للخبرات

اتسمت الورشة بطابعها التشاركي، حيث شكلت فضاءً لتبادل التجارب بين المشاركين، ومناقشة سبل إدماج هذه المقاربة داخل الممارسات الصفية. كما تم التطرق إلى التحديات المرتبطة باستخدام المصادر المفتوحة، خاصة فيما يتعلق بتمثلات المتعلمين حول موثوقية المعلومات.

وقد بينت التجارب السابقة للبرنامج أن هذا النوع من التكوين يساهم في تطوير كفاءات الأساتذة، ويعزز قدرتهم على مواكبة التحولات الرقمية في التعليم.

نحو مدرسة قائمة على المعرفة الحرة

تعكس هذه المبادرة تحولًا نوعيًا في طرق التعلم، حيث لم يعد الهدف هو نقل المعرفة فقط، بل تمكين المتعلم من أدوات البحث والتحليل والإنتاج. كما تساهم في ترسيخ ثقافة المعرفة الحرة، وتشجع على الانخراط في بيئة رقمية قائمة على التعاون والمشاركة.

وفي ظل التغيرات المتسارعة في طرق الوصول إلى المعلومات، تبرز أهمية مثل هذه الورشات في إعداد جيل قادر على التفاعل النقدي مع المحتوى الرقمي، والمساهمة في تطويره، بما يعزز جودة المعرفة المتاحة باللغة العربية.

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