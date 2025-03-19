الاتجاهات العالمية 2025

في كل عام، عندما تبدأ مؤسسة ويكيميديا تخطيطها السنوي للسنة القادمة، نضع قائمةً بالاتجاهات التي نعتقد أنها ستؤثر بشكلٍ كبيرٍ على السياق الذي تعمل فيه حركة ويكيميديا ومشاريعها. نُحدّد اتجاهات معينة على الانترنت تعتبر الأكثر صلة بمَهَمّتنا، مثل التغيرات التي طرأت على كيفية بحث الناس عن المعلومات وأين يبحثون عنها وكيف يشاركونها عبر الإنترنت، وارتفاع ظاهرة المعلومات المضللة والمزيفة في الفضاءات الإلكترونية، وتطوّر التشريعات التي تنظّم أنشطة مزودي المعلومات عبر الإنترنت. يتيح لنا هذا التحليل بدء التخطيط مسترشدين بالسؤال، “ما الذي يحتاجه العالم من ويكيميديا الآن؟”

يشكل هذا السؤال القوة الدافعة للمحادثات داخل الحركة وعبرها. كما هو الحال في السنوات الماضية، توضّح الاتجاهات أدناه كيف أن بيئتنا التكنولوجية والجيوسياسية والاجتماعية الحالية تبدو مختلفة تمامًا عما كانت عليه وقت الأيام التأسيسية لويكيبيديا، وكيف يجب أن نستمر في التكيّف والتطوّر. كل من هذه الاتجاهات ستؤثر على خطتنا السنوية، كما ستتأثر بالاستراتيجيات التي ستؤثر على مستقبلنا بدءًا من حماية الويكيميديين بشكل أفضل باستخدام أدوات تقنية قوية وتدابير الثقة والآمان، إلى التجارب التي تجلب محتوى ويكيميديا إلى الجماهير بطرق جديدة.

التغيرات في كيفية تلقي الناس المعلومات ومساهمتهم فيها وأين يكون ذلك

يستمر تراجع الثقة في معلومات الإنترنت، وبات الإجماع المشترك حول المعلومات الصحيحة والموثوقة يتفتت. في العام الماضي، لاحظنا أن المستخدمين يواجهون الكثير من المعلومات عبر الإنترنت وأصبحوا أكثر رغبة في الحصول عليها من مصادر موثوقة جمعها أشخاص موثوق بهم. مع إطلاق مقدمات الذكاء الاصطناعي من جوجل وغيرها من منتجات البحث الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات على الويب يحصلون على المساعدة من الذكاء الاصطناعي. رغم ذلك، لم يتفوّق البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الطرق الأخرى التي يستخدمها الناس للحصول على المعلومات بعد (مثل محركات البحث التقليدية على الويب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي). ومع ذلك، نلاحظ أن الاتجاه الذي أشرنا إليه في العام الماضي، المتمثّل في الاعتماد على الأشخاص الموثوق بهم، قد أصبح أكثر قوة: فالناس أصبحوا أكثر تشككًا في سلطات المعرفة التقليدية، مثل المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، وبدلاً من ذلك، يتوجهون بأعداد متزايدة إلى الأشخاص الافتراضيون، الذين أصبح لهم تأثير أكبر على ما يصدقه الناس وما يثقون به. أصبحت شخصيات الإنترنت (مثل مدونو البودكاست، ومدونو الفيديو) الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي الآن أكثر تأثيرًا في الأحداث المهمة مثل الانتخابات السياسية حول العالم. ومن خلال البحث عن الشخصيات التي تشاركهم نفس الأيديولوجية والديموغرافية، ينتهي بهم الأمر بشكل متزايد في فقاعات تصفية معزولة تؤدي إلى تفكك الإجماع المشترك حول الحقائق.

يشارك الناس بحماس في الفضاءات الإلكترونية التي توفر تواصلًا مجزياً. باعتبارنا موقعًا الكترونياً يعتمد على مساهمات ووقت مئات الآلاف من مستخدمي ويكيميديا، فإننا نتابع عن كثب الاتجاهات السائدة المتعلقة بالمكان الذي يساهم منه الناس من خلال الإنترنت وكيفية هذه المساهمة. في العام الماضي، أبرزنا حقيقة أنه تتوفر للناس الآن العديد من الطرق المجزية والفعّالة لمشاركة المعرفة عبر الإنترنت. هذا العام، لاحظنا أن الناس في جميع أرجاء العالم ينضمون إلى مجموعاتٍ أصغر حجماً قائمة على الاهتمامات بحماس وشغف ويشاركون معرفتهم وخبراتهم فيها (في منصات مثل فيسبوك، واتساب، ريديت، وديسكورد) ويشاركون معرفتهم وخبراتهم. تزداد شعبية هذه الفضاءات على مستوى العالم وتجعل الناس يشعرون براحة أكبر عندما يشاركون مقارنةً بالقنوات الاجتماعية تتولى مجموعة أساسية من المتطوعين صيانة هذه المجتمعات، من خلال القيام بأنشطة حيوية مثل الإشراف وتوجيه الوافدين الجدد.العامة والواسعة. تتولى مجموعة أساسية من المتطوعين الحفاظ على هذه المجتمعات، من خلال تنفيذ أنشطة حيوية مثل الإشراف على الوافدين الجدد وإرشادهم.

بالنسبة للشباب بشكل خاص، أصبح عالم الألعاب مساحةً تشاركية تنافس وسائل التواصل الاجتماعي. نشأت مجتمعات الألعاب في منصاتٍ مثل ديسكورد وتويتش، حيث يشارك الأشخاص بنشاط في إنشاء وتنظيم الفعاليات أو إدارة محتوى المستخدمين وسلوكهم، وليس اللعب فقط. تستفيد المنصات من الألعاب لزيادة تفاعل المستخدمين مع منتجات ليست ذات صلة، مثل قسم الألعاب الناجح والمتنامي في صحيفة نيويورك تايمز.

يمتلك الناس قدراً محدودًا من الوقت الذي يمكن قضاؤه في الأنشطة عبر الإنترنت، ونعتقد أن أحد أسباب انخفاض عدد الأشخاص الجدد الذين يسجلون ليكونوا محررين في مشاريع ويكيميديا قد يكون مرتبطًا بالشعبية المتزايدة لبعض هذه الفضاءات الإلكترونية المجزية الأخرى عبر الإنترنت وجاذبية المشاركة فيها؛ وقد بدء هذا التوجّه في 2020-2021 وما زال مستمرًا حتى الآن.

التغيّرات الطارئة على كيفية توزيع المعلومات عبر الإنترنت وتنظيمها

تعتبر المعلومات الرقمية التي ينشئها البشر ويتحققون منها من أكثر الأصول قيمة في حروب منصات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، تنبأنا بأن الذكاء الاصطناعي سيٌستخدم كأداة لإنشاء المعلومات المضللة عبر الإنترنت ونشرها. هذا العام، نرى أن المحتوى منخفض الجودة الذي يُنتَج بالذكاء الاصطناعي لا يهدف لنشر معلومات خاطئة فحسب، ولكنه يستخدم أيضاً لتحقيق الربح السريع، وهذا المحتوى يغمر الإنترنت. لقد أصبحت المعلومات عالية الجودة التي يُنتجها البشر بشكلٍ موثوق سلعةً نادرةً وثمينة، تتسابق منصات التكنولوجيا على استخلاصها من الإنترنت وتوزيعها من خلال تجارب بحث جديدة (سواء كانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو عبر البحث التقليدي) على منصاتها. يردّ ناشرو المحتوى الرقمي الذي يُنتجه البشر عبر العديد من الصناعات (مثل العديد من شركات الأخبار ووسائل الإعلام الكبرى على مستوى العالم) على ذلك من خلال التفاوض على صفقات ترخيص المحتوى مع شركات الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظم الدفع مقابل الوصول لحماية أنفسهم من إعادة الاستخدام المسيء. تقلل هذه القيود من توافر المعلومات عالية الجودة المجانية لعامة الناس.

الصراعات الدائرة حول المعلومات المحايدة والقابلة للتحقق تهدّد الوصول إلى مشاريع المعرفة والمساهمين فيها. في العام الماضي، سلطنا الضوء على أن التنظيم العاليم يشكّل تحديات وفرصًا أمام مشاريع تبادل المعلومات عبر الإنترنت، والتي تختلف باختلاف الاختصاص القضائي. أما هذا العام، فقد ازدادت التحديات المتعلقة بمشاركة المعلومات المحايدة والقابلة للتحقق عبر الإنترنت بشكلٍ كبيرٍ. أصبح الإجماع العام حول معنى مفاهيم مثل “الحقائق” و”الحياد” أكثر تشتّتاّ وتسييساً. تقوّض مجموعات المصالح الخاصة، والمؤثرون، وبعض الحكومات مصداقية المصادر الإلكترونية عبر الإنترنت التي لا يتفقون معها. كما يحاول آخرون أيضًا إسكات مصادر المعلومات من خلال الدعاوى القضائية الكيدية.

عالمياً، ثمة عدد متزايد من القوانين التي تسعى لتنظيم منصات التكنولوجيا على الإنترنت ولا تترك مجالًا للمنصات غير الربحية التي تخدم المصلحة العامة، مثل مبادرات العلوم المفتوحة، والموسوعات المعرفية الجماعية والموروثات الثقافية المجمعة عبر الجمهور، والأرشيفات الإلكترونية. يمكن أن يهدّد التنظيمُ الواحد الذي يلائم الجميع على الانترنت خصوصيةَ المساهمين والجمهور على هذه المنصات، ويعرض ممارسات الإشراف على المحتوى المجتمعي للخطر. على سبيل المثال، القوانين التي تجبر المنصات على التحقق من هوية الزوار أو المساهمين وتتبع أنشطتهم قد تعرض خصوصية الأفراد وسلامتهم للخطر عند الوصول إلى المعلومات أو مشاركتها. كما أن التشريعات التي تلزم المنصات بإزالة المحتوى الذي يُصنّف على أنه معلومات مضللة بشكلٍ فوري تتناقض مع التدابير الوقائية المدمجة للتعامل مع المعلومات المضللة على المنصات التي تعمل من خلال الإجماع والتوافق المجتمعي، والتي تعطي الأولوية للدقة بدلاً من الربح.

ما هي الخطوة التالية؟ وكيف يمكنكم الانضمام إلى النقاش؟

كما هو الحال بالنسبة لتحديثاتنا السابقة التي قدّمناها للمجتمع حول الاتجاهات السائدة، هذه ليست قائمة شاملة بالتهديدات والفرص التي تواجه حركتنا، بل هي طريقة لبدء النقاش والتوافق حول كيفية تلبية ما يحتاجه العالم منّا الآن مع بدء التخطيط للسنة المالية القادمة. في وقت سابق من هذا العام، دعت مديرة المنتجات والتكنولوجيا في ويكيميديا، سيلينا ديكلمان، مجتمعنا العالمي لمشاركة الاتجاهات والتغيرات الأكثر أهمية بالنسبة لهم – ونحن نشجعكم على مواصلة النقاش من خلال صفحة الحوار هذه. في الأشهر القادمة، ستنشر مؤسسة ويكيميديا مسوّدة خطتها السنوية لتوضيح العمل المقترح للسنة القادمة استجابةً لهذه الاتجاهات. بعض الأعمال قد بدأت بالفعل؛ على سبيل المثال، لمواجهة التراجع في عدد المحررين الجدد، فإننا نضيف أنواعًا جديدة من “عمليات التحقق من التحرير“، وهي عمليات وتدفقات عمل ذكية تسهل على المبتدئين التحرير من خلال الأجهزة المحمولة وتزيد من احتمالية استمرارهم في المساهمة. نحن نتطلع إلى المزيد من المحادثات المجتمعية حول كيفية حماية مشاريعنا المعرفية الحرة وتوسيعها في ظل المشهد الاجتماعي والتقني المتغير.

Share this: Mastodon

Bluesky



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation