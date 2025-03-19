هل سمعت بهذا الأمر؟ تشهد مشاريع الويكي حالة توقف مرتين في العام

نُشر هذا المقال لأول مرة في ساين-بوست في 27 فبراير/شباط 2025.

عندما تضغط على زر “تعدل” في ويكي، فمن المحتمل أنك تركز فقط على تحسين المحتوى. تبدو العملية سلسة: تعديل، حفظ، تكرار. يمكنك الاعتماد على منصة ويكيميديا في العمل – بلغتك، وفي أي مكان في العالم – بدءاً من مراقبة التعديلات الجديدة إلى تحميل الصور أو الانضمام إلى حملة. يُستثنى من هذا بضع دقائق تحدث خلال الاعتدالات.

يُنجز فريق هندسة موثوقية الموقع التابع لمؤسسة ويكيميديا عملية تحويل وتبديل لخادم مركز البيانات، وإعادة توجية كل حركة البيانات من الخادم الأساسي إلى آخر احتياطي، وذلك مرتين في السنة، خلال فترة الاعتدالين الربيعي والخريفي. ولكن لماذا؟ لكي يكون بإمكاننا الاعتماد على مركز البيانات الآخر في حالة وقوع أزمة.

تسمح عملية التحويل/التبديل المجدولة بإجراء الصيانة والتحسينات اللازمة في مركز النسخ الاحتياطي. كما تتيح للفريق اختبار الإجراءات، وتقليل تأثير وقت القراءة فقط، والعمل على تحسين موثوقية المواقع بشكل عام.

بفضل أداة “استمع إلى ويكيبيديا”، وهي أداة ترفيهية تحوّل كل تعديل إلى صوت وتصوّره على شكل فقاعة عائمة في وقت إجراء التعديل فعلياً، يمكنك فعلاً سماع عملية التحويل. قبل أن تبدأ عملية التحويل، ستسمع تدفقًا مستمرًا من أصوات التعديلات. ولكن بعد حوالي دقيقتين، يتوقف الصوت، ما يعني أن النظام قد دخل مرحلة القراءة فقط. وعندما يُستأنف سماع الأصوات مرة أخرى؟ تلك هي اللحظة التي يتنفس فيها المهندسون الصعداء بارتياح، فهي الإشارة الواضحة على أن أصعب جزء من عملية التحويل قد انتهى وأن عمليات التحرير تعود للتدفق مرة أخرى. شاهد هذا الفيديو لتجربة تلك اللحظة الاستثنائية.

استمع لويكيبيديا – 2014-06-26.

يحدث هذا التوقف نادر الحدوث لأن جميع مواقع ويكيميديا تعتمد على خادمٍ مصممٍ خصيصًا لتلبية احتياجاتها، تديره مؤسسة ويكيميديا. يتيح لنا هذا الإعداد البقاء مستقلين، مع توفير تجربة موثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يشرف فريق هندسة موثوقية الموقع على شبكة عالمية من مراكز البيانات، يبلغ عددها سبعة مراكز، تتوزّع في عدّة مواقع في الولايات المتحدة وسنغافورة وهولندا وفرنسا ومؤخراً البرازيل. تتيح هذه المراكز تحميل المقالات وأنواع المحتوى الأخرى بسرعة وأمان مراعيةً الخصوصية، بحيث يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

في قلب هذه الشبكة توجد مجموعتان من خوادم التطبيقات تستضيفان النسخ الحية من المشاريع. وجود مجموعتان من خوادم التطبيقات أمر ضروري للإبقاء على فعالية جميع مواقع الويكي التي نستضيفها: فإذا تعطّل خادم واحد، يمكن للخادم الآخر أن يتولى المهمة، والعكس صحيح. يُجرى قرابة 342 تعديلًا في الدقيقة الواحدة في ويكيبيديا وحدها، لذا فإن وجود خادم احتياطي أمر لا غنى عنه.

في حين أن عملية التحويل قد تبدو بسيطة، إلا أن الواقع هو أن هذه العملية تطورت بشكل كبير على مر السنين.

في كل مرة يحدث فيها الاعتدال، يكون موعد تحويل الخوادم قد حان

منذ إطلاقها، تحسّنت عملية تحويل وتبديل مركز البيانات وأصبحت الآن مؤتمتة بشكل كبير. كان وقت التوقف القسري للقراءة فقط يستغرق قرابة الساعة، أما الآن يستغرق بين 2 إلى 3 دقائق – وهي قفزة كبيرة في الكفاءة. ولكن كيف وصلنا إلى هنا؟

بدأ الأمر كله عام 2015، عندما أتاحت الزيادة في التبرعات الواردة للمؤسسة تخصيص ميزانية أكبر لإنشاء مركز بيانات ثانٍ قادر على استضافة جوهر نظامنا البيئي، باستخدام ميديا ويكي وجميع الخدمات الأخرى التي تدعمه. ولإثبات قدرات مركز البيانات الجديد، كان على فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) اختبار إمكانية خدمة جميع العمليات بالكامل من هذا الموقع الجديد.

كان التحول الأول، الذي نُفّذ في مارس/آذار 2016 مشروعًا كبيرًا. استغرق التحضير له ستة أشهر وتطلب جهود عشرة مهندسين. وبالإضافة إلى الأساس التقني، شاركت المؤسسة جدولاً زمنياً للتحويل من خلال اللافتات، والميادين، وقنوات التواصل الأخرى، لضمان اطلاع الجميع على مجريات الأمور.

خلال هذه العملية، أجبرت مشكلة تقنية في ميدياويكي فريق هندسة موثوقية الموقع على ضبط الويكي على وضعية القراءة فقط لمدة 45 دقيقة، تلاها ساعتان من الأداء المتراجع قليلًا. بقيت مواقع الويكي متاحة، ولكن لم يكن بإمكان أحد التعديل فيها. كان لتحويل العمليات من مركز بيانات “نشط” – يتعامل بالفعل مع حركة تدفق بيانات كبيرة – إلى مركز بيانات “خامل” تأثيرات ملحوظة. ما هي الخلاصة الأساسية؟ كان إجراء التحويل المنتظم ضروري.

من خلال اتخاذ قرار أن تكون جدولة عمليات التحويل منتظمة، أراد الفريق ضمان أن يكون مركز النسخ الاحتياطي جاهزاً دائماً ومستعداً لتولي العمليات الكاملة في حالة الطوارئ. بعد كل عملية تحويل، يعالج مركز البيانات الأساسي الجديد كل حركة تدفق البيانات لمدة أسبوع، ما يوفر وقتًا لإجراء الصيانة الضرورية والتحسينات في المركز الثانوي. كما يسمح للفريق باختبار إجراءاتهم، وتقليل تأثير وقت القراءة فقط، والعمل على تحسين موثوقية المواقع.

لماذا اختير موعد الاعتدالين الربيعي والخريفي؟

صورة الأقمار الصناعية لاعتدال سبتمبر/أيلول (الاعتدال الخريفي)

إن اختيار شيء يمكن تذكره بسهولة، ثابتٌ ولا يتغير في جميع الثقافات والبلدان أو المناطق أو الولايات القضائية وغيرها، يتيح لعدد أكبر من الناس تذكرّه والارتباط به، ما يجعله أكثر توافقًا مع حركتنا العالمية. تميل الأشياء التي يصنعها الإنسان إلى التباين والاختلاف بشكلٍ كبيرٍ ويكون لها دلالات مختلفة (بما في ذلك السلبية) في مختلف الثقافات، لذلك استقر اختيارنا على أمرٍ كان دائماً قريباً من الثوابت بالنسبة للبشرية منذ قديم الزمان. إنه حدث فلكي يمكن للبشرية التنبؤ به منذ آلاف السنين: الاعتدال الشمسي.

سيلاحظ محررو ويكيميديا دقيقو الملاحظة أن تحويل حركة تدفق البيانات لا تحدث في يوم الاعتدال الفلكي بالتحديد، بل في يوم الأربعاء من الأسبوع الذي يحدث فيه الاعتدال، حيث يتطلب الأمر بعض الأعمال التحضيرية. لكن من السهل على الجميع تذكّر الموعد، سواء كانوا محررين، أو جهات شقيقة مستضيفة للفعاليات، أو المطورين الذين يحسنون قاعدة بيانات أكواد المنصة.

يعكس قرار مواءمة تحويل النظام بحلول موعد الاعتدالين كلاً من الجانب العملي واهتمام مهندس موثوقية الموقع الرئيسي، ألكساندروس كوسياريس، بعلم الفلك. موعد الاعتدالين ليس مجرد خيار وظيفي فحسب، بل هو خيار لا يقاوم، حيث أنه يمثل إيقاعًا طبيعيًا يتناغم مع الفريق. وكما يحلو لهم القول، فإن التعديلات “تطير شمالًا في الربيع وجنوبًا في الخريف”، في محاكاة لمسار هجرة الطيور بين مراكز البيانات.

لبناء المرونة في هذه العملية وضمان أن جميع الأشخاص المعنيين يعرفون كيفية إدارتها وتشغيلها، يدير أعضاء الفريق الجدد عملية التحويل. وهي بمثابة طقوس عبور تضمن أن تكون العملية موثقة بدقة وسهلة المتابعة، كما توفر تجربةً وخبرةً عملية لإحدى أكثر العمليات أهمية. كما تُذكّرنا بأن تجربة التحرير في مشاريع ويكيميديا تعتمد على فريق من المهندسين المتفانين، الذين يتعلمون باستمرار ويعملون على تحسين النظام.

لذا، في المرة القادمة التي تضغط فيها على “تعديل”، تذكر أن وراء هذه الخطوة البسيطة تكمن شبكة تُجرى صيانتها بعناية تجعل مساهمتك جزءًا من المعرفة المشتركة في العالم — تعاون غير مرئي لكنه ضروري بين الأشخاص والتكنولوجيا يضمن عمل النظام بأكمله.

إذا كنت ترغب في متابعة عملية تحويل الخادم التالية، استمع إلى ويكي يوم الأربعاء الموافق 19 مارس/آذار 2025، في الساعة 14:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

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