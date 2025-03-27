ستة أشهر على الخطة السنوية: نظرة على المنجزات

كل عام، تضع مؤسسة ويكيميديا خطة سنوية ترسم مسارها وتحدد أولوياتها المستقبلية. وفي شهر يوليو، بدأنا تنفيذ خطتنا السنوية الجديدة، التي ستوجّه جهودنا من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.

خلال عملية التخطيط، تواصلنا مع مئات الويكيميديين عبر نقاشات على الويكي، ولقاءات مجتمعية معدة بالتشارك، ومبادرة حوار:2024. أسهمت هذه الحوارات في صياغة الخطة السنوية 2024-2025، وقدّمت رؤى قيّمة وجّهت عملنا خلال الربعين الأول والثاني من تنفيذها، من يوليو إلى ديسمبر 2024.

ترتكز هذه الخطة على أربعة أهداف رئيسة: البنية التحتية، والعدالة، والسلامة والشمولية، والفعالية، مع تركيزٍ خاصٍ على المنتجات والتقنية، التي تتداخل مع جميع هذه الأهداف. في هذا التقرير، نستعرض بعض التقدم الذي أحرزناه خلال النصف الأول من سنتنا المالية.

متابعة تقدمنا:

البنية التحتية

يهدف محور البنية التحتية إلى النهوض بالمعرفة كخدمة. وينقسم هذا الهدف إلى ثلاثة فئات رئيسة: تجارب الويكي، وجمهور المستقبل، وخدمات الإشارات والبيانات.

تهدف فئة تجارب الويكي إلى تعزيز أمن مشاريع ويكيميديا واستقرارها وقابليتها للتوسع، مع تحسين سهولة الاستخدام وجعل التجربة ممتعة أكثر، خصوصًا للمحررين المتمكّنين والحاصلين على صلاحيات متقدمة. من خلال تطوير منصتنا وتحسين تجربة المستخدم، نأمل أن ينضم مزيدٌ من المساهمين إلى مشاريع ويكيميديا، ويجدوا المعلومات التي يحتاجونها، ويواصلوا المشاركة محررين أو مساهمين تقنيين أو قرّاء.

أما فئة جمهور المستقبل فيركز على الوصول إلى مستخدمين جدد وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع ويكيميديا، في حين تهدف فئة الإشارات وخدمات البيانات إلى تحسين خدمات البيانات لقياس أثر عملنا بشكل أكثر فعالية.

تجارب الويكي



تجربة المساهمين والمستهلكين

في الربع الأول من العام، أطلقنا الوضع الداكن الذي طال انتظاره، ليحقق أمنية راودت العديد من الويكيميديين. تسهم هذه الميزة في تقليل إجهاد العين من خلال توفير تجربة قراءة منخفضة التباين. فعّلنا الوضع الداكن في أكثر من 40 ويكي حتى الآن، بما في ذلك للمستخدمين المجهولين.

طلب آخر طال انتظاره تمثل في توفير طريقة للمساهمين للعثور بسهولة على الفعاليات والمجتمعات على الويكي التي تهمهم. في الربع الثاني (من العام)، نتج عن ذلك توسيع ميزة قائمة التعاون في امتداد فعاليات الحملات، والتي تتضمن الآن تبويبًا بعنوان المجتمعات. يعرض هذا التبويب مشاريع الويكي الموجودة على المشروع المحلي، بالإضافة إلى روابط لصفحة مشروع الويكي وعنصر ويكي بيانات المرتبط به. عززنا مؤخرًا “قائمة التعاون” بمزيد من عوامل تصفية البحث، بحيث يمكن للأشخاص الآن البحث عن الفعاليات حسب مشروع الويكي أو الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشاريع الويكي التي أضيف لها امتداد فعاليات الحملات عليها الوصول إلى ميزة قائمة الدعوات، التي أُطلقت في الربع الأول. تساعد هذه الميزة المنظمين على تحديد المستخدمين الذين قد يكونون مهتمين بفعاليتهم القادمة أو مشروعهم، بناءً على سجل مساهماتهم.



المشرف الآلي هو أحدث إضافة إلى أدوات المحررين المتطوعين لمكافحة المعلومات المضللة بما يجغل إدارة المحتوى أكثر كفاءة. يُجرى عدد كبير من التعديلات على مشاريع ويكيميديا التي يجب التراجع عنها بشكل واضح، مما يعيد الصفحة إلى حالتها السابقة. في الماضي، كان على المحررين والإداريين قضاء وقت طويل في مراجعة هذه التعديلات وإلغائها يدويًا. بدعم من نماذج التعلم الآلي الجديدة “مخاطر التراجع”، يكتشف المشرف الآلي التعديلات الضارة ويلغيها تلقائيًا. بين الربعين الأول والثاني، انتشر المشرف الآلي في 6 ويكيات جديدة.



يمكن لمحرري ومعدلي مرشح الإساءة الآن تفعيل ظهور اختبار حروف التحقق (بالإنجليزية: CAPTCHA) إذا تطابق مرشح مع تعديل. يتيح هذا للمجتمعات الاستجابة بسرعة لعمليات الإزعاج التي تقوم بها البوتات. وفي نفس سياق دعم المحررين على الويكيات، أصبح امتداد الرسم البياني، التي تمكن المحررين من إنشاء تصورات للبيانات، متاحة الآن على موقع ميدياويكي وثلاثة ويكيات للتجريب.

بدأنا أيضًا في تقديم تحديثات تهدف إلى تحسين تجربة التحرير على تطبيق أجهزة الآيفون لتوسيع تحولنا من منصة تركز على القراءة إلى منصة تدعم بشكل كامل كلاً من القراءة والتحرير. حدّث المحررون على تطبيق الآيفون ميزات التصفح، التي تتضمن قائمة جديد للملف الشخصي تتيح سهولة الوصول إلى ميزات المحرر مثل الإشعارات وقائمة المراقبة من واجهة المقالة. وتوسيعًا لهذا الجهد، نشرنا ميزة اقتراح نص بديل على تطبيق ويكيبيديا على الآيفون باللغات الإسبانية والبرتغالية والصينية والفرنسية. صُممت هذه الميزة لمساعدة المستخدمين الجدد على إضافة نص بديل للصور، بهدف تحسين إمكانية الوصول والمشاركة.

نواصل أيضًا البحث عن طرق لتحسين تجربة المساهمين ذوي الصلاحيات المتقدمة على المشاريع، مثل المضيفين. يمكن للمضيفين الآن تحديد ما إذا كان ينبغي للمنع العام منع إنشاء الحسابات. قبل هذا التغيير، كان المنع العام يمنع إنشاء الحسابات. سيسمح

هذا للمضيفين بتقليل الآثار الجانبية غير المقصودة المنع العام على عناوين بروتوكول الإنترنت.



لضمان تجربة أكثر أمانًا ووعيًا بالخصوصية دون المساس بالراحة، نحدث نظام تسجيل الدخول الموحد للحسابات، وهو النظام الذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول على أحد مواقع ويكيميديا وتسجيل الدخول تلقائيًا عبر جميع المواقع الأخرى، لضمان التوافق مع إجراءات مكافحة التتبع الخاصة بالمتصفحات وسيُنشره لجميع المستخدمين بحلول نهاية شهر مارس. سيؤدي هذا أيضًا إلى زيادة تحسين أمان الحسابات عن طريق قصر جميع عمليات المصادقة على نطاق واحد.

أطلقت المؤسسة سلسلة من الحوارات المجتمعية مع متطوعي ويكيميديا كومنز والأطراف المعنية للمساعدة في تحديد أولويات الدعم للسنة المالية القادمة. في حين تركز الجهود الحالية على تحسينات في معالج الرفع التي ستسهل الأمر على المدققين، هناك مجموعة واسعة من الاهتمامات والاحتياجات عبر كومنز التي نوقشت مع أعضاء المجتمع -وبينهم- في الأشهر القليلة الماضية.

وهذه مجرد أمثلة قليلة للتقدم المحرز في الربعين الأولين. لقد حللنا ما مجموعه 650 مشكلة أبلغ عنها المتطوعون في فابريكتور خلال الأشهر الستة الماضية. على سبيل المثال، في مشاريع الويكي متعددة اللغات، يمكن للمستخدمين الآن إخفاء الترجمات من الصفحة الخاصة ماذا يصل هنا. وحللنا أخطاء في مجالات مهمة مثل أضف وصلة، وتطبيق ويكيبيديا للأندرويد، وخاصية تحميل PDF، وغيرها.

لتعزيز تعاون وثيق ومستمر مع أعضاء المجتمع في جميع أعمال “تجارب الويكي”، أطلقت المؤسسة مجلسًا استشاريًا تجريبيًا للمنتجات والتقنية (PTAC) لمدة عام واحد في أكتوبر 2024. يجمع المجلس مساهمين تقنيين وجهات شقيقة والمؤسسة للتعاون في بناء منصة تقنية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل. يُكلف المجلس بتقديم توصيات حول أعمال تطوير المنتجات والتكنولوجيا على مدى أفق زمني متعدد السنوات للمساعدة في التوافق مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة. وقد أصدر المجلس توصيته الأولى بالفعل.

جمهور المستقبل

نستجيب أيضًا لطلبات المتطوعين لاستكشاف كيفية تفاعل الأجيال الجديدة مع محتوى ويكيبيديا واستخدامه. حاليًا، تُجري فرق تجربة القارئ ست تجارب لتحديد المجالات التي تستحق استثمار المزيد من الوقت والاهتمام. وفي إطار استكشاف “المعرفة الحرة في كل مكان” كاستراتيجية محتملة للاستدامة عبر الأجيال، بدأنا تجربة لإعادة مزج محتوى ويكيبيديا في مقاطع فيديو قصيرة تتضمن “حقائق ممتعة”، ونشرها على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، حيث يفضل الشباب قضاء الوقت والتعلم. بين أكتوبر 2024 ويناير 2025، حققت هذه التجربة 1.87 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 1.51 مليون مستخدم فريد، مما يؤكد فعاليتها في إيصال معرفة ويكيبيديا إلى الجماهير الشابة على نطاق واسع. نواصل اختبار أشكال مختلفة من المحتوى، وندعو أعضاء المجتمع النشطين على هذه المنصات للانضمام إلينا والتعاون معنا.

العدالة المعرفية

يتمحور هدفنا في تحقيق العدالة المعرفية حول ضمان حصول كل فرد في الحركة على صوت عادل في القرارات، وتوزيع الموارد بإنصاف، وحصول المجتمعات على الدعم الذي تحتاجه لسد الفجوات المعرفية. يتعلق الأمر أيضًا ببناء روابط أقوى وأكثر شمولاً -على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء- من خلال جمع الأفراد الذين يقفون وراء المشاريع وتكريمهم.



سد الفجوات المعرفية



خلال الربعين الأول والثاني، ركزنا بشكل خاص على العدالة اللغوية من خلال توسيع الأدوات المتاحة للحركة في توطين المحتوى وترجمته. من أبرز الإنجازات حتى الآن مستقبل مشاريع الويكي بلغات جديدة، مع مشروع تجريبي سرّع عملية إطلاق خمس ويكيبيديات جديدة بعد موافقة لجنة اللغات. الهدف العام هو تبسيط الإعداد التقني لإنشاء ويكيات لغوية وتحسين كل مرحلة من مراحل حضانة اللغة. هذه اللغات الخمس الجديدة هي روسين بانونيا، والتاي نؤيا، وإيبان، وأوبولو، والندبيلية الجنوبية، التي يبلغ مجموع المتحدثين الأصليين بها أكثر من 4.5 مليون شخص. من خلال هذه التجربة، تمكنت الويكيبيديات الخمس الجديدة من استخدام ميزات مثل المحرر المرئي، وترجمة المحتوى، وويكي بيانات مباشرة في النطاقات الرئيسة.

أنشأنا أيضًا فريق توطين اللغات والمنتجات الذي يعمل على تسهيل تعدد اللغات داخل الحركة وتوفير أدوات يمكن تكييفها بسهولة لتناسب مختلف اللغات والثقافات والمناطق.

المراكز

عملت المؤسسة على تقديم مساعدة إضافية للمراكز وهي هياكل جديدة في الحركة تعمل عبر المناطق والمجالات المواضيعية وتجمع الجهات الشقيقة والمجتمعات مع توفير الخدمات والتنسيق.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دعمنا استكشاف المراكز، بما في ذلك تحسين التواصل من خلال إنشاء بوابة مركزية حيث يمكن للجميع العثور على معلومات حول المراكز. وجمعنا المساهمين معًا من خلال تدريبات مجتمعية، وأجرينا لقاءات دعم منتظمة مع مجموعات المراكز، ونشرنا إرشادات المراكز وأدوات دعم المراكز. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا دعمًا موجهًا للتخطيط وعدلنا منح استراتيجية الحركة للمساعدة في إطلاق تجارب المراكز من خلال فئة جديدة يسمى منح ويكيميديا للمراكز.

دعم التواصل بين أفراد الحركة

في شهر أغسطس الماضي، اجتمع أكثر من 2227 ويكيميديًا من 143 دولة -1054 حضوريًا و1173 عبر الإنترنت- في مؤتمر ويكيمانيا في كاتوفيتسه ببولندا، وهو مؤتمرنا السنوي للاحتفال بتجمع متطوعينا ومساهماتهم. ويكيمانيا هذا العام صُنعت بحب ورحبت بالجيل القادم من حركتنا. كان حوالي 50% من الحضور تحت سن 35 عامًا، وكانت هذه أول ويكيمانيا لنصفهم. وانخرطوا في مناقشات حول مستقبل حركتنا، وسلطوا الضوء على المنتجات والتقنية واحتفوا بأصحاب الصلاحيات المتقدمة في جميع أنحاء الحركة. إجمالاً، توفر أكثر من 300 جلسة للمجتمع بست لغات. انتشرت تغطية الحدث حول العالم، بما في ذلك في صحيفتي الغارديان والإيكونوميست. إنّ ويكيمانيا جزء مهم من الحركة ويغذي شعور الانتماء لجميع من ينضمون إليها.

لمواصلة تعزيز الروابط داخل الحركة، احتفلنا بأربعة ويكيميديين من أربع مجتمعات لغوية مختلفة من خلال مبادرة ويكي الاحتفال. لقد كانوا جزءًا من الحركة لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا، واثنان منهم مستخدمان يتمتعان بصلاحيات متقدمة. قُرئت قصصهم أكثر من 1000 مرة عبر قنوات الحركة.

قدمت المؤسسة أيضًا دعمًا في مجال الاتصالات وبرمجة الفعاليات للمؤتمرات الإقليمية، مثل: ويكي عربية، وويكي إندابا، ومؤتمر ويكي أمريكا الشمالية، وويكي فرانكوفونية، ومؤتمر مجتمعات مشاريع ويكيميديا باللغة الإيطالية (itWikiCon 2024)، واجتماع ويكيميديا في أوروبا الوسطى والشرقية، ومؤتمر ويكي بنغلاديش، وويكي نيجيريا والمؤتمرات المواضيعية (المناصرة العالمية).

السلامة والشمولية

يتمحور عملنا المستمر في مجال السلامة والشمولية حول كل من العمل الاستباقي لتعزيز الوعي بنموذج ويكيميديا وحمايته، بالإضافة إلى العمل على الاستجابة للتوجهات العالمية التي قد تهدد عمل مشاريع ويكيميديا.

تطوير نموذجنا

خلال الربع الأول من العام، وفي غمرة انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في رحاب نيويورك، قادت المؤسسة والجهات الحليفة مساعي حثيثة للذود عن حمى الإنترنت المفتوح. وقد رفعت المؤسسة صوتها داعية الحكومات والأمم المتحدة إلى كفالة تمكين الأطراف المعنية من شتى القطاعات من التضافر لتحديد سبل إدارة التقنيات والمجالات الرقمية.

في غضون الأيام التي سبقت انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت قمة المستقبل مشاركة فاعلة من تحالفٍ مؤلفٍ من أطراف معنية في فلك ويكيميديا. وقد مثلت هذه القمة ذروة جهودٍ مضنية امتدت لأكثر من عام، بذلتها المؤسسة وعشرات الكيانات الشقيقة لويكيميديا، انصبت على صياغة الميثاق الرقمي العالمي، وهو بمثابة خارطة طريق ترسم للدول الأعضاء سُبلَ وضع سياساتها المتعلقة بالإنترنت وتطوير الأنظمة على الصعيد الوطني. وقد تكللت مساعينا بالنجاح في تضمين لغةٍ صريحة تحمي بشكلٍ واسع النفعَ الرقمي العام الذي يديره المجتمع، على غرار ويكيميديا، في مستقبل الأيام.

وقد عززت المؤسسة هذه الرسالة النبيلة من خلال المشاركة في استضافة فعالية جانبية للأمم المتحدة تحت عنوان “قوة المشاع الإبداعي“، والتي تجلت فيها الجهود الشعبية والقيمة الجوهرية للتقنيات ذات النفع العام التي يرعاها المجتمع. وقد تضافرت جهود ويكيميديا ​​الاتحاد الأوروبي، وويكيميديا ​​بولندا، وويكيميديا ​​المملكة المتحدة، وويكيميديا ​​ألمانيا، وويكيميديا ​​جمهورية التشيك في تنظيم هذه الفعالية الهامة. وفي ذات السياق، اضطلعت نخبة من الجهات الشقيقة بدور محوري في ترسيخ الرسالة المفتوحة وجهود المناصرة العامة التي أثمرت عن تأثيرٍ محمودٍ في النص الختامي للميثاق الرقمي العالمي، وبذلك أسهمت في رسم ملامح مستقبل الإنترنت.

حماية مشاريعنا وأفرادنا

لقد استأثر عملنا التفاعلي في مستهل هذه السنة المالية بالتركيز على مجابهة الأطر القانونية المتغيرة والتصدي للدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة أو دعاوى التخويف (SLAPP) التي تستهدف صرح ويكيبيديا. وتنشأ هذه الدعاوى عندما يعترض أفراد أو كيانات نافذة على ما يُنشر عنهم، حتى وإن كانت المعلومات مستندة إلى مصادر موثوقة، وهي تُشن بهدف قمع الأصوات بشأن قضايا ذات أهمية عامة.

ففي الربع الأول، احتفت المؤسسة بانتصار قانوني مدوٍ في ألمانيا في قضية تتعلق بدعوى التخويف. وقد تمحورت هذه الدعوى حول معلومات موثقة بشكل سليم بشأن أحد أقطاب صناعة المقامرة، والتي ظهرت على صفحات ويكيبيديا. وبعد أشهر عديدة من الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاستئناف، صدر الحكم النهائي لصالح الإبقاء على المقالة كاملة دون حذف. كما قدمت المؤسسة مذكرة خبير منتدب من المحكمة إلى المحكمة العليا في باراغواي بشأن دعوى التخويف أخرى تنطوي على تهديد لحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

وفي شهر أكتوبر، قدمنا مذكرة خبيرة منتدب من المحكمة أمام محكمة العدل العليا في المكسيك، داعين إلى حماية منصات الوساطة على الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. فغياب مثل هذه الحماية من شأنه أن يهدد نموذجنا الفريد لإنشاء المحتوى والإشراف عليه بقيادة المجتمع، فضلاً عن تقويض حرية التعبير للقراء والمحررين المتطوعين. ونواصل أيضًا تقديم الدعم للقضايا الجارية في الهند للدفاع عن حقوق الويكيميديين بكل السبل المتاحة.

علاوة على ذلك، شكلنا فريق عمل مشترك بين الأقسام لرصد ودعم مشاريع ويكيميديا خلال أكبر عام انتخابي مُسجل في التاريخ. وقد استهدفنا من ذلك فهم تأثير الانتخابات على عملنا ومشاريعنا والاستعداد له، مع التركيز على التنسيق الشامل على مستوى المؤسسة. وقد حدد الفريق الانتخابات الأكثر أهمية، وعمل بتناغم مع فرق متعددة داخل المؤسسة لضمان استجابة متماسكة وفعالة. وقبيل الانتخابات العالمية الكبرى، أطلقنا حملات إعلامية لتعزيز ثقة الجمهور وفهمه لويكيميديا من خلال إبراز قصص إخبارية ذات صلة. وقد عملنا عن كثب مع المتطوعين قبل وأثناء الانتخابات، وتبادلنا معهم التدريب والموارد اللازمة، وراقبنا عن كثب نشاط المعلومات المضللة والتقارير الواردة قبل موعد الانتخابات. وفي ختام العام، لم تسجل أي دعاوى قضائية ناجحة أو هجمات تضليل استهدفت المشاريع؛ فقد أثبتت إرشادات ويكيميديا والعمليات المتبعة على الويكي فعاليتها في منع التضليل. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا العمل في تقرير منشور على ميتا.

واستجابةً للقوانين واللوائح المتطورة المتعلقة بخصوصية الإنترنت، وإدراكًا للحاجة الملحة لتعزيز حماية البيانات الشخصية، شرعنا في طرح حسابات مؤقتة للمحررين غير المسجلين (الذين لم يسجلوا دخولهم) على العديد من الويكيات. وتتاح للمجتمعات المختارة للتجريب الفرصة لاختبار هذه الميزة وتقاسم ملاحظاتها لتحسينها قبل تعميمها على جميع المشاريع في منتصف عام 2025.

القوانين والأنظمة

في العام المنصرم، شهدت لوائح المنصات الرقمية تحولات جذرية. وقد خضعت ويكيبيديا لأول تدقيق مستقل لها امتثالًا لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، ونشرت نتائج هذا التدقيق بكل شفافية. والجدير بالذكر أن ويكيبيديا كانت المنصة الإلكترونية الكبيرة جدًا الوحيدة التي لم تتلق أي تقييم سلبي، مما يعكس متانة آلياتنا وفاعلية سياساتنا.

فعالية

ينصب تركيز هدفنا المتعلق بالفعالية -أو النجاعة- على الآليات التي تمكّن المؤسسة، بصفتها كيانًا تنظيميًا، من مواصلة التكيف والارتقاء بعملياتها الداخلية بغية تحقيق أقصى درجات التأثير المنشود.

الإجراءات



لقد وطدنا من فاعلية جمع ومعالجة مقترحات المستخدمين عبر تجديد قائمة أمنيات المجتمع، تلك الساحة الرحبة التي تستقبل الاقتراحات والأفكار التقنية. وتتجلى أبرز ملامح هذا التجديد في إبقاء القائمة مفتوحة على الدوام، مما يتيح تدفقًا مستمرًا للمدخلات، ودعم تقديم المقترحات بأي لغة كانت، وهو ما يكفل اتساع نطاق الوصول والمشاركة مع مختلف الاقتراحات والأفكار التقنية.

من بين التغييرات الجوهرية التي طرأت على النسخة السابقة، استحداث مجالات تركيز وهي بمثابة تجمعات للأفكار التي تتشارك في صلب المشكلة الأساسية ذاتها. ففي الربعين الأول والثاني، حددنا أحد عشر مجالًا للتركيز، شملت طيفًا واسعًا من مشاريع الويكي ومستويات المستخدمين وأنواع المحتوى المتباينة. وسيكون أحد هذه المجالات، وهو استدعاء القوالب واكتشافها، بمثابة دراسة حالة تسترشد بها المؤسسة لدمج المزيد من مجالات التركيز في صلب خططها السنوية. كما أرسينا مجالين آخرين، وهما تحديد أولويات المهام المحررين ومساعدة المستخدمين الجدد والمحررين على فهم مشترك لعمل وقرارات المشرفين ، وقد خطا هذان المجالان خطوات متقدمة نحو مرحلتي الدراسة والتنفيذ. وفي شهر أكتوبر من عام 2024، فعلنا الترجمة الآلية المدعومة بتقنية الترجمة الآلية (MinT) في قائمة الأمنيات، مما أتاح ترجمة الأمنيات بصورة تلقائية. وبحلول شهر ديسمبر، سجلنا علامة فارقة جديرة بالتقدير: وصلت ثلاثمائة أمنية، ولا يزال هذا العدد في تصاعد مستمر.

الاستدامة المالية

في صميم هذا المسعى يكمن الحفاظ على متانة مالية راسخة، وهو ما يعزز من استدامة حركتنا على المدى البعيد. فبفضل النجاح الباهر الذي حققته حملة الإنجليزية الكبرى لعام 2024، نسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدف إيراداتنا للسنة المالية 2025. وعلى صعيد موازٍ، تبلي مؤسسة ويكيميديا التجارية (بالإنجليزية: Wikimedia Enterprise)، وهي مخصصة لإعادة الاستخدام التجاري الواسع النطاق لمحتوى ويكيميديا، بلاءً حسنًا ومن المتوقع أن تتجاوز هدف الإيرادات المحدد لها بحلول السنة المالية 2025.

وقد وطدنا من فعالية التكلفة من خلال إتمام عملية الانتقال من مقرنا في سان فرانسيسكو إلى مساحة إدارية جديدة أصغر حجمًا بكثير، وهو ما أثمر عن تحقيق وفورات في تكاليف الإيجار تجاوزت نسبة 80%. وقد عكست هذه الخطوة التنامي المطرد في التوزيع العالمي لقوة العمل المؤسسية، حيث يتمركز 82% منها خارج منطقة خليج سان فرانسيسكو، ويقع ما يقارب النصف خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

كونوا جزءًا من المستقبل

ها نحن على أعتاب الشروع في وضع خطتنا السنوية القادمة (الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026)، ونحن إذ نُقدر بالغ التقدير مساهماتكم القيّمة. ففي ظل التحولات المتسارعة التي تطرأ على سُبل تواصلنا وتبادلنا للمعرفة عبر شبكة الإنترنت، يمكن لمشاركاتكم أن تُسهم إسهامًا جمًا في الارتقاء بتجربة المستخدم وتعزيزًا لهذا الحوار البنّاء، أعددنا قائمة من الأسئلة موجهة إلى حركة ويكيميديا وقد صُنفت هذه الأسئلة وفقًا لمجالات الاهتمام المختلفة:

ستساعد وجهة نظركم في تحديد كيفية تخصيص مواردنا المحدودة لتحقيق أقصى قدر من التأثير

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