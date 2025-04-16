تعزيز وجهة نظر ويكيبيديا المحايدة

27 مارس 2025 مؤسسة ويكيميديا

سلطت مؤسسة ويكيميديا ​​الضوء مؤخرًا على الجهود البحثية المكثّفة المبذولة لتحديد التوجّهات العالمية التي تشكل أهمية بالغة لأولوياتنا كحركة، وهي تجربة تخطيطية ننفّذها منذ 2022. نحن ندرس التغيرات السريعة المتغيرة لنطرح تساؤلنا بشكل أعمق: “ما الذي يحتاجه العالم من ويكيميديا ​​الآن؟”.

ومن ثَم تعمل هذه الاتجاهات على تحفيز المحادثات ذات المغزى على الويكي وفي العديد من مساحات المجتمع للمساعدة في تحديد أولويات الإجراءات والاستثمارات.

هذا العام، أحد التوجّهات التي أثارت نقاشًا كبيرًا داخل حركة ويكيميديا وخارجها يتعلق بمبدأ الحياد: كيف تتراجع الثقة في المعلومات المتاحة عبر الإنترنت وتشتت الإجماع حول المعلومات الصحيحة. يعتقد البعض أن العالم أصبح أكثر تعقيدًا، وأصبح الناس أكثر انقسامًا من أي وقتٍ مضى. ومع تصاعد وتزايد التهديدات التي تستهدف الحياد عالميًا، أصبحت الحاجة إلى سياسة وجهة النظر المحايدة في ويكيبيديا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. لقد خدم هذا المبدأ الأساسي ويكيبيديا بشكل ممتاز، بل أصبح أكثر متانةً بفضل مساهمات المتطوعين على مدار ربع قرن تقريبًا.

تتفاوت كيفية ترجمة هذا المبدأ الخاص بالحياد إلى سياسة وجهة النظر المحايدة NPOV من مشروعٍ إلى آخر من مشاريع ويكيميديا، ما يُسلّط الضوء على فرصةٍ لتتعلم المجتمعات من بعضها البعض، واستكشاف ما إذا كان بإمكان معايير الحياد العالمية المشتركة أن توفر حمايةً للمشاريع (والمتطوعين) بشكل أفضل في ظل بيئةٍ تتزايد فيها التهديدات والتنظيمات.

لدعم مجتمعات ويكيميديا وتأكيد التزامنا بمبدأ الحياد، ستشكّل مؤسسة ويكيميديا مجموعة عمل تضم محررين نشطاء وأعضاء من مجلس الأمناء وباحثين ومستشارين لاستكشاف التوصيات الخاصة بالمعايير المشتركة للسياسات المتعلقة بوجهة النظر المحايدة التي يمكنها حماية ويكيبيديا، وزيادة نزاهة المشاريع، وتزويد المتطوعين الموثوق بهم بالدعم اللازم لإدارة هذه السياسات .

سترتكز هذه الحوارات على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها منظور وجهة النظر المحايدة، المصممة لتقديم وصف منصف ومحايد للحقائق دون المساس باستكشاف الأفكار والمفاهيم ووجهات النظر. إن تأكيد ويكيبيديا على حيادها تجاه ما نراه في العالم يجعل هذا المصدر الموثوق به أكثر مرونة في مهمته لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة.

واصل القراءة للحصول على مزيد من المعلومات عم سياسات وجهة النظر المحايدة في ويكيبيديا وكيفية المساهمة.

نبذة تاريخية عن وجهة النظر المحايدة في ويكيبيديا

منذ بداية المشروع، كان الحفاظ على وجهة نظر محايدة مبدأً أساسيًا في ويكيبيديا. تشير صفحة ميتا ويكي، أنشأت عام 2003، إلى أن ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا ​​”لا تُخدم على أفضل وجه من خلال تعزيز وجهات نظر معينة حول أي موضوع معين أو الانتقاص منها، بل من خلال محاولة تقديم وصف عادل ومحايد للحقائق – بما في ذلك وجود تفسيرات ووجهات نظر مختلفة… هذه السياسة موجودة في جميع لغات المشاريع التي اعتمدتها، ولكن تفاصيل السياسة تختلف اختلافًا كبيرًا بين المشاريع وبين اللغات المختلفة في تلك المشاريع“.

لقد أدرك الويكيبيديون أن هذا المبدأ غير القابل للتفاوض يتطلب التعاون في كيفية تطبيقه عمليًا: “في حين أن وجهة النظر المحايدة هي الهدف النهائي لكتابة مقالة، إلا أنه من الصعب على كاتبٍ واحدٍ تحقيق هذا الهدف فورًا. لذلك يُنظر إليه أحيانًا على أنه عملية تكرارية (كما هو الحال في كتابة الويكي بشكلٍ عام)، يجري من خلالها التوصل إلى حل وسط بين وجهات النظر المتعارضة في اللغة والعرض لتقديم وصف محايد مقبول من الجميع، وفقًا لآلية اتخاذ القرار بالتوافق.

مثل جميع السياسات، أجريت تحسينات على سياسة وجهة النظر المحايدة على مدى 24 عامًا مع عمر ويكيبيديا، وأدخلت عليها آلاف المدخلات في مئات اللغات. طوال هذه العملية التطورية من المناقشة المجتمعية، يبقى مبدأ النقطة المباشرة من وجهة النظر وتطبيقها أساسية لنموذجنا.

معايير عالمية مشتركة لسياسات وجهة النظر المحايدة

خلال ورشة عمل مجتمعية عُقدت مؤخراً، كشف استعراضٌ سريع لسياسات وجهة النظر المحايدة في نسخ ويكيبيديا اللغوية المختلفة عن وجود تبايناتٍ واختلافاتٍ وتناقضاتٍ وعدم اتساق بينها، كما بيّن وجود فرص عديدة للتعلم وتبادل الخبرات بين مشاريع ويكيميديا المختلفة. وأشار المستخدمون ذوو الصلاحيات المتقدّمة – وهم المستخدمون الذين تثق بهم مجتمعاتهم في إدارة وتطبيق سياسات وجهة النظر المحايدة – إلى التحديات التي يواجهونها عندما تكون هذه السياسات غير واضحة أو غير مطوّرة بشكلٍ كافٍ في بعض اللغات أو المشاريع.

مع تراجع الثقة العامة في مصادر الأخبار، يواجه الويكيبيديون تحديات متزايدة في عرض الآراء ووجهات النظر من المصادر الموثوقة بشكلٍ عادلٍ ومناسبٍ وخالٍ من التحيز التحريري. يُختَبَر هذا التطبيق في كثيرٍ من الأحيان عندما يعمل المحررون على تغطية مواضيع سريعة التطوّر ومثيرة للجدل. في السنوات الأخيرة، تراوح هذا الأمر من الصراعات الجيوسياسية مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والحرب الروسية-الأوكرانية إلى قضايا ذات اهتمامٍ خاص مثل التمثيل غير المتوازن للنساء في مشاريع ويكيميديا، وزيادة المحتوى حول الجنوب العالمي من أولئك الذين يعيشون في الجنوب العالمي، وتمثيل المعلومات الطبية حول الأوبئة، إلى كيفية اتخاذ ويكيبيديا إجراءات لفرض سياساتها عندما تكون هناك مخاوف بشأن معاداة السامية. لقد رأينا في بعض هذه الحالات أن معالجة المخاوف المعقولة يستغرق وقتًا وبحثًا.

وكما يعلم المتطوعون جيداً، يتم الحفاظ على نزاهة ويكيبيديا – خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المضطردة والمثيرة للجدل – من خلال عمليات حوكمة مجتمعية قوية، (مثل بروتوكولات النقاش وآليات الرقابة وقنوات حل النزاعات) التي تعطي الأولوية لنهجٍ عادلٍ ومتوازن. هذه المعايير الموثّقة جيداً مصممة خصيصاً لمنع التأثير غير المناسب والحفاظ على نموذجٍ مستقلٍ لا يهدف للربح لا يوجد نظير له على هذا النطاق في أي مكان آخر. لقد رأينا مراراً وتكراراً أن لدى المتطوعين سجل حافل في إدارة قضايا الحياد بنجاح حتى في أكثر المواضيع إثارة للجدل.

يبقى أولئك الذين يحافظون على استدامة مشاريع ويكيميديا متواضعين وذوي رؤية واضحة: إذ ينبغي عليهم التكيف باستمرار وتحسين أنظمتهم، في ظل معاناة المنصات الرقمية والإعلامية حول العالم من التحيز والتضليل. إن سياسات إدارة المحتوى الأقوى التي تقودها المجتمعات المحلية وتُنفَّذها بشكلٍ أساسي توفر الحماية لويكيبيديا والمساهمين فيها على حدٍ سواء.

لدعم آليات الحوكمة الذاتية الأساسية هذه، ستبحث مجموعة العمل هذه في كيفية مساهمة المعايير الموحدة لسياسات وجهة النظر المحايدة عبر مشاريع ويكيميديا في حماية المشاريع وتحسينها ودعم المتطوعين، استنادًا إلى الدراسة المتأنية التي طوّرت سياسات وجهة النظر المحايدة على مدار العقدين الماضيين. هدف مجموعة العمل هو تسهيل مشاركة المعرفة حول السياسات التي تقودها المجتمعات المحلية، والتي جعلت ويكيبيديا مصدرًا موثوقًا به عالميًا. وسيتضمن ذلك التغذية الراجعة والملاحظات الواردة من العمل الجاري بالفعل لوضع السياسات، والتي تعكس بدورها القيم التي يتشاركها مجتمع ويكيميديا العالمي.

ستُقدّم مجموعة أولية من التوصيات إلى مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا في اجتماعهم القادم في يونيو/حزيران 2025، وهذه التوصيات تركز أولاً على إصدارات ويكيبيديا بلغات مختلفة، إلى جانب الموافقة على خطة المؤسسة وميزانيتها.

نرحب بمساهمات جميع المهتمين بهذه الموضوعات والقضايا سواءً من داخل حركة ويكيميديا أو خارجها، من خلال هذه الصفحة المخصصة في الميتا، أو من خلال المشاركة في المحادثات المتعلقة بوضع الخطة السنوية للمؤسسة.

لا يزال اعتماد العالم على ويكيبيديا (ومشاريع ويكيميديا ككل) في ازدياد ونمو مستمر – بدءًا من روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث، وصولاً إلى المساعِدات الصوتية والمستخدمين الذين يعيدون استخدام المحتوى عبر الإنترنت. في الوقت الذي أصبح الاعتماد على موقعنا (وهناك حاجة إلينا!) أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعزز مبادئنا الأساسية ونحافظ على قيمنا المشتركة. تعزيز حياد ويكيبيديا سيجعلها مصدرًا أكثر موثوقية لتقديم المحتوى الذي يعتمد عليه مليارات الأشخاص حول العالم.

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