إعلان عن مقر مؤتمر ويكيمانيا 2025

يسرّ فريق تنظيم ويكيمانيا لعام 2025 أن يُعلن عن عقد المؤتمر في حي جيجيري الصغير وسهل التنقّل في نيروبي. وستُقام فعاليات المؤتمر في عدة مواقع ضمن هذا الحي، لمنح المشاركين فرصة للانغماس في الثقافة المحلية والاستمتاع بتجارب متنوعة ومثرية.

يُعرف حي جيجيري بخضرته الوارفة وطابعه الدولي، إذ يحتضن مكتب الأمم المتحدة –المقر الرئيس الوحيد للأمم المتحدة في إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية– إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والسفارات المختلفة، ما يجعله مركزًا عالميًا بامتياز والمكان الأمثل لالتقاء الويكيميديبن وتواصلهم.

ورغم طابعه العالمي، يُعدّ الحي صغير المساحة، إذ لا يتجاوز طوله كيلومترًا واحدًا من طرفه إلى الطرف الآخر. ويزخر الحي بالمطاعم والمقاهي ومختلف أماكن التسوق والترفيه والأنشطة الاجتماعية، سواء داخل مجمع فيلج ماركت (بالإنجليزية: Village Market) (مجمع القرية التجاري) المفتوح في الهواء الطلق أو خارجه.



خلال أيام مؤتمر ويكيمانيا من 6 إلى 9 أغسطس، ويوم ما قبل المؤتمر في 5 أغسطس، ستُنظَّم الفعاليات في مواقع متقاربة جدًا، ما يتيح للمشاركين التنقل بسلاسة وسرعة بين الجلسات والأنشطة الاجتماعية. وبمجرد التسجيل، سيحصل الحضور على التفاصيل الكاملة للحدث، بما في ذلك الجداول الزمنية ومواقع انعقاد الأجزاء المختلفة من البرنامج.



هذا العام، ستكون القدرة الاستيعابية للحضور أقل قليلًا، لذا ننصح بالتسجيل المبكر لضمان مقعدكم. سيفتَح باب التسجيل في الشهر المقبل، فتابع المستجدات للمساعدة في ترتيبات السفر، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني wikimania@wikimedia.org أو زيارة مشروع ويكيمانيا للاطلاع على العروض المخفضة للفنادق ورحلات الطيران.

متحمسون لرؤيتكم في نيروبي.

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