الخطة السنوية لمؤسسة ويكيميديا لعام

Forests and roads in the Yedigöller region of Turkey.

عقب سنة انتخابية تاريخية في عام 2024، كان عدد المؤهلين للتصويت هو الأعلى في تاريخ البشرية، يشهد العالم في عام 2025 تحوّلات كبيرة على الصعد الجيوسياسية والتنظيمية والاجتماعية والسياسات، مما يضع حركة ويكيميديا أمام تحديات وفرص جديدة.

في يناير 2026، تتم ويكيبيديا 25 عامًا من عمرها. وتأتي هذه الذكرى التي تمثل جيلًا كاملًا في منتصف فترة الخطة السنوية القادمة لمؤسسة ويكيميديا. ومع تتطلعنا إلى المستقبل، فإنها تتيح فرصة نادرة للتأمل والاحتفال، وكذلك لتأكيد الحاجة إلى تخطيط واقعي وواضح لحماية هذا المورد العالمي الفريد للمعرفة وتعزيزه. في الواقع، فإن مهمتنا تدعونا إلى القيام بذلك “إلى الأبد” من أجل الأجيال القادمة.

في هذه المرحلة، تشمل خطط مؤسسة ويكيميديا نطاقًا واسعًا يمتد من الاستجابة السريعة وصولًا إلى استراتيجية عابرة للأجيال تهدف إلى زيادة عدد المتطوّعين والمحتوى والقرّاء والتمويل. ويجب علينا أن نكون قادرين على العمل بالتوازي على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تُعزّز هذه المستويات المتعددة من التخطيط الاتجاه الاستراتيجي لحركة ويكيميديا، الذي يهدف إلى أن تكون “البنية التحتية الأساسية في منظومة المعرفة الحرة” مع تطلّعنا إلى عام 2030 وما بعده. تعترف هذه الخطة السنوية بالحاجة المُلِحّة إلى محتوى موسوعي محايد ومجاني في ظل المشهد المتغيّر بسرعة لعالم الإنترنت. وهي تطرح تساؤلًا حول الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز والدفاع عن قيم ويكيميديا ومبادئها لحماية مجتمعاتها ومشروعاتها. وتركّز كذلك على كيفية الوصول إلى مساهمين ومستهلكين جدد بشكل جماعي، لضمان استمرار ازدهار الحركة لأجيال قادمة.

في هذا السياق، توفّر هذه الخطة السنوية والميزانية نظرة عامة على الأهداف المقررة للسنة المالية القادمة (يوليو 2025 – يونيو 2026)، إلى جانب تفصيل لكيفية تخصيص الموارد وترتيب أولويات استخدامها. وتستند هذه الخطة إلى التوجّهات والاحتياجات الرئيسية في العالم من حولنا، مع التركيز على الكيفية التي يمكن لمؤسسة ويكيميديا أن تستجيب من خلالها بما يحقّق أثرًا ملموسًا.

ماذا يحتاج العالم منا الآن؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأ التخطيط دائمًا بهذا السؤال الجوهري والإرشادي. فهو يوجّه عمليات البحث والتحليل المتعلقة بالاتجاهات العالمية وتوجّهات المجتمع، والتي تُشكّل أساس عملنا لتحقيق مهمة ويكيميديا عامًا بعد عام.

ازدادت بشكل ملحوظ التحديات والأخطار التي تواجه مشاركة معلومات مُدققة ومحايدة على الإنترنت. يشهد العالم تراجعاً في الثقة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، كما أن الإجماع المشترك حول حقيقة المعلومات آخذ في التفكك. إن القوانين والسياسات التي تسعى إلى تنظيم عمل منصات التكنولوجيا عبر الإنترنت لا تفسح المجال الكافي دائمًا للمنصات غير الربحية مثل ويكيبيديا.”

نشهد أيضًا مشهدًا رقميًا سريع التغير يتضمن زيادة هائلة في كمية المحتوى المُنشأ آليًا على الإنترنت. حيث أصبحت المعلومات عالية الجودة والمنتجة بشكل موثوق من قبل الإنسان سلعة نادرة وثمينة تتسابق منصات التكنولوجيا على جمعها من الويب وتوزيعها عبر تجارب بحث جديدة (سواء كانت تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو البحث التقليدي) على منصاتها. يكتسب دور مشاريع ويكيميديا أهمية حيوية في هذا السياق، على الرغم من أننا نشهد تراجعًا في ظهور مشاريعنا، مع تزايد استخدام محتوى الطرف الثالث

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الاستدامة طويلة الأمد لمجتمعات ويكيميديا على تدفق مستمر من المستخدمين الجدد الذين يساهمون بمحتوى عالي الجودة ويحافظون على تفاعلهم. سنسعى لتجربة طرق جديدة لاستقطاب الجيل القادم من [١]، وتوسيع عدد المتطوعين الموثوق بهم (يُطلق عليهم أيضًا مستخدمون ذوو صلاحيات متقدمة) الذين يلعبون أدوارًا حاسمة في ضمان الجودة والموثوقية في المشاريع.

أهداف ثابتة، تجارب مبتكرة

بينما نواجه هذه وغيرها من الاتجاهات العالمية، تستجيب هذه الخطة بثبات وابتكار. تعتمد الأهداف الموضحة أدناه على التنفيذ المتواصل للخطط السابقة (انظر 2024، 2023، 2022). يبقى دعم البنية التحتية التقنية وتطوير المنتجات في صميم أولويات وموارد المؤسسة للحفاظ على ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا موثوقة وآمنة وسهلة الوصول والتطور لتلبية احتياجات المساهمين والمستهلكين في كل مكان.

لقد أُعيد تنظيم أهدافنا الرئيسية لتصبح ثلاثة (البنية التحتية، دعم المتطوعين، والفعالية) وذلك كطريقة مبسطة وأكثر فعالية لعكس دور ويكيميديا “الاجتماعي التقني” في دعم كل من التكنولوجيا والأفراد الذين يشغلون المشاريع بوصفها جزءًا حيويًا من الإنترنت الحر والمفتوح.

هدف البنية التحتية: تماشيًا مع السنوات السابقة، يُنظم العمل تحت هدف البنية التحتية إلى: تحسين تجربة الويكي بحيث يرغب المستهلكون والقراء في العودة، والتفاعل بعمق، والمساهمة بطرق ذات مغزى بالنسبة لهم؛ التجربة بـ طرق جديدة للوصول إلى الجماهير المستقبلية ، بما في ذلك تقديم محتوى موسوعي إلى المساحات الاجتماعية عبر الإنترنت حيث يقضي الجيل الجديد من المساهمين والمستهلكين أوقاتهم؛ الاستثمار في خدمات البيانات لزيادة وتيرة الاختبار والتطوير والتجربة بسرعة أكبر مع التقنيات الجديدة.

تماشيًا مع السنوات السابقة، يُنظم العمل تحت هدف البنية التحتية إلى: هدف دعم المتطوعين: يجمع هدف دعم المتطوعين عمل العديد من الفرق في المؤسسة لدعم وحماية الأشخاص الذين يساهمون في مشاريع ويكيميديا على جميع المستويات، والأنظمة الاجتماعية الضرورية لتنمية هذه المساهمات. ويتوسع في الأهداف الثابتة للسنوات السابقة، بما في ذلك تلك التي تركز على السلامة والإنصاف المعرفي، لإعطاء الأولوية لما يلي: حماية المتطوعين من خلال دعم الثقة والأمان وتحسينات البنية التحتية والأدوات لحماية الأفراد (مثل مكافحة إساءات النطاق الواسع)؛ دعم نزاهة مشاريعنا من خلال الحماية القانونية، وتعزيز مبادئ الحياد، ومكافحة المعلومات المضللة والكاذبة، وزيادة الوعي ومعالجة الفجوات المعرفية؛ تعزيز حركتنا من خلال تعميق الروابط والتعاونات الهامة بين المتطوعين والكيانات التابعة والكيانات الحركية، وعبر المشاركة العالمية والإقليمية.

يجمع هدف دعم المتطوعين عمل العديد من الفرق في المؤسسة لدعم وحماية الأشخاص الذين يساهمون في مشاريع ويكيميديا على جميع المستويات، والأنظمة الاجتماعية الضرورية لتنمية هذه المساهمات. ويتوسع في الأهداف الثابتة للسنوات السابقة، بما في ذلك تلك التي تركز على السلامة والإنصاف المعرفي، لإعطاء الأولوية لما يلي: هدف الفعالية: يركز هدف الفعالية على التعزيز والتحسين المستمر لقدرات المؤسسة المالية وإدارة المخاطر والتنظيمية والتشغيلية لتحقيق هذه الأهداف وإنجاز مهمتنا. تشمل الأهداف الرئيسية لهذا العام: “الاستثمار في استراتيجيات إيرادات متنوعة طويلة الأجل، بما في ذلك التعلم من تجارب إضافية في تجربة المتبرعين؛” زيادة تعميق بروتوكولات وعمليات وأنظمة إدارة المخاطر المضمنة في الفرق عبر المؤسسة؛ “تعزيز إدارة أداء رأس المال والنفقات التشغيلية والموارد البشرية ، وتحسين الأدوات والعمليات لإنجاز عملنا بكفاءة وفعالية.

يركز هدف الفعالية على التعزيز والتحسين المستمر لقدرات المؤسسة المالية وإدارة المخاطر والتنظيمية والتشغيلية لتحقيق هذه الأهداف وإنجاز مهمتنا. تشمل الأهداف الرئيسية لهذا العام:

تجارب رائدة في صنع القرار اللامركزي

إلى جانب هذه الأهداف، ستتضمن خطة هذا العام أيضًا دروسًا وتكرارات لثلاث تجارب رائدة بتكليف من مجلس الأمناء. تهدف هذه التجارب إلى تقييم كيف يمكن لحركة ويكيميديا أن تنقل بشكل مسؤول المزيد من المساءلة وصنع القرار إلى مجالس تمثيلية وهيئات يقودها المتطوعون في مجالات مسؤولية متعددة:

في الآونة الأخيرة، عملت مؤسسة ويكيميديا أيضًا مع مجلس الأمناء، ومن خلال ورشة عمل مجتمعية، على اقتراح تعزيز مبادئ ويكيبيديا حول وجهة النظر المحايدة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. نتوقع أن تستمر هذه الجهود في السنة المالية التي تغطيها هذه الخطة السنوية.

ترتيب أولويات استثماراتنا

يُعد النموذج المالي لويكيميديا موضوعًا محوريًا للتخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات والذي يتعلق بأولويات جمع التبرعات والإدارة المالية والالتزام بتنمية تدفقات إيرادات متنوعة لحماية وتنمية هذه المهمة للأجيال القادمة.

تشير النماذج الحالية إلى نمو في الإيرادات بنحو +6% في الفترة 2025-2026، و +/-5% للعامين التاليين. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، يتطلب هذا المستوى الأكثر تواضعًا من النمو تركيزًا مستمرًا على الأولويات والمفاضلات في مجالات الاستثمار الرئيسية، مع زيادة استدامتنا أيضًا.

استجابة لذلك، تعكس ميزانية هذا العام التزامًا بالتخطيط المالي الحصيف الذي يدعم الأهداف من المدى القريب إلى المتعدد الأجيال. يجب أن تكون مواردنا ذات نظرة مستقبلية لتعزيز المهمة، ومرنة للاستجابة للاحتياجات الطارئة. كما هو الحال في السنوات الأخيرة، تظل البنية التحتية الجزء الأكبر من الميزانية، وسنواصل إعطاء الأولوية لزيادة التمويل المباشر للحركة.

على غرار العام الماضي، يمثل العمل المتعلق بالتكنولوجيا ما يقرب من نصف ميزانية المؤسسة بنسبة 47% إلى جانب أولويات حماية المتطوعين والدفاع عن المشاريع بنسبة إضافية قدرها 29% – أي ما مجموعه 76% من الميزانية السنوية للمؤسسة. وتمثل نفقات الشؤون المالية وإدارة المخاطر وجمع التبرعات والعمليات النسبة المتبقية البالغة 24%.

يُحتفظ برأس مال عامل احتياطي إضافي بما يتماشى مع ممارسات أفضل للمنظمات غير الربحية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى المرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات غير المخطط لها أو غير المتوقعة في البيئة الضريبية أو التنظيمية أو السياسية. في هذه الخطة السنوية، يمكن استخدام 1% من الاحتياطي لتمويل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس ويكيبيديا كحدث استراتيجي للغاية وغير متكرر لمرة واحدة.

أخيرًا، سيزداد التمويل المباشر للمتطوعين والكيانات الحركية بنحو 11% في العام المقبل، بما يتماشى مع معدل النمو الإجمالي للمؤسسة. يدعم هذا أكثر من 400 منحة للمتطوعين والكيانات التابعة والشركاء في الحركة. وتماشيًا مع مبادئ السنوات المتعددة، سيزداد هذا التمويل بنسبة 5% إضافية سنويًا في السنوات المالية 26-27 و27-28 لدعم تخطيط أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يسمح للمنح الإقليمية بمواكبة التضخم ويوفر زيادة طفيفة في دعم المنح بشكل عام

كيف تتعلم المزيد

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا حول كيفية التفاعل مع الخطة السنوية لمؤسسة ويكيميديا.

بالإضافة إلى ذلك، ترسل المؤسسة نشرة إخبارية كل أسبوعين حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة السنوية. ويمكنك أيضًا قراءة لمحة عن التقدم المحرز خلال ستة أشهر في تنفيذ خطة العام الماضي هنا

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