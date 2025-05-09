دعوة المستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة للنقاش حول السلامة والخصوصية والأدوات خلال ويكيمانيا 2025

يشكّل مستخدمو ويكيميديا ذوو الصلاحيات المتقدمة المتواجدون في شتى بقاع العالم دعامة أساسية لمجتمعات ويكيميديا، إذ يؤدّون دور المدافعين الأوائل الذين يعملون في الخلفية لحماية نزاهة وجودة وأمن المشاريع. ومن خلال أدوارهم، يساهمون في تشكيل ثقافة المجتمع بشكل إيجابي، ويضعون المعايير التي تؤثر في المستخدمين الجدد والحاليين على حد سواء. كل من أمضى وقتًا في مشاريع ويكيميديا قد شهد عملهم، فهم يتدخلون لتهدئة النقاشات الحادة، ويتراجعون عن التعديلات التخريبية، ويطبّقون ما يتفق عليه المجتمع، ويُنفّذون سياسات السلوك، ويتولّون عددًا لا يُحصى من المسؤوليات الأخرى.



يشمل المستخدمون ذوو الصلاحيات المتقدمة كلاً من الإداريين، والبيروقراطيين، وأصحاب الصلاحيات الخاصة كمدققي المستخدمين والمطلعين على التعديلات المخفية، والمضيفين، وغيرهم ممن يمتلكون صلاحيات تقنية متقدمة. وعادةً ما تنتخبهم المجتمعات ويُمنحون ثقتها لأداء مهام متخصصة تتطلب وصولاً تقنيًا مميزًا إلى مشاريع ويكيميديا.

وبحسب طبيعة دورهم، قد تُمنح لهم صلاحيات محلية تقتصر على مشروع ويكي معيّن، أو صلاحيات عالمية تمتد عبر عدة مشاريع. على خلاف معظم المنصات الأخرى، فإن مستخدمي ويكيميديا ذوي الصلاحيات المتقدمة يتطوعون بمهامهم شأنهم شأن جميع المساهمين. وغالبًا ما تتطلّب أدوارهم مزيجًا من المهارات التقنية، والقدرة على قيادة المجتمع، والالتزام بالحفاظ على جودة المحتوى في المشاريع وتحسينه.



مع تزايد انتشار المعلومات المضلّلة والخاطئة والتخريب والتهديدات الأمنية، باتت أدوار المستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ورغم تصاعد الحاجة إلى مساهماتهم، فإن أعدادهم آخذة في التراجع في أكبر نسخ ويكيبيديا اللغوية، مع قلة عدد المتطوعين الذين يبدأون رحلتهم نحو اكتساب صلاحيات المستخدمين المتقدمة.

لذا تستثمر المؤسسة لجلب أكبر عدد من المستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة على الإطلاق للتواصل في مؤتمر ويكيمانيا هذا العام في نيروبي بكينيا.

إلى نيروبي

لسنوات عديدة، أعربت المجتمعات التحريرية في ويكيميديا عن حاجتها لدعم جوهري للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة. ومع تناقص أعدادهم وتزايد أعباء عملهم، أصبحت الحاجة إلى الدعم التقني والاجتماعي واضحة، ليس فقط لمساعدتهم على العمل بفعالية أكبر، بل أيضًا لجذب متطوعين جدد وتثبيتهم في هذه الأدوار.



ستشهد ويكيمانيا هذا العام تجربة تنظيم فعالية فريدة من نوعها قبل أيام المؤتمر الأساسية، وذلك في الخامس من أغسطس، وستكون مخصصة للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة. سيوفر هذا الحدث مكانًا للمستخدمين للتواصل فيما بينهم، وتبادل الأفكار لإيجاد حلول للمشكلات، ومناقشة محاور للعمل التعاوني، وبناء القدرات من خلال التعلم من بعضهم البعض، وإنشاء شبكة للدعم في المستقبل. ستشمل الموضوعات السلامة، والخصوصية، وأدوات السياسات، وتبادل الخبرات بين نسخ الويكي المختلفة. سننشر المزيد من المعلومات قريبًا على صفحة المؤتمر على مشروع ويكيمانيا .

إدراكًا للتكاليف الباهظة التي قد يتكبدها البعض لحضور المؤتمر، وفي ضوء التزامات خطتنا السنوية المستمرة تجاه المحررين ذوي الخبرة والعمل على ربط الحركة ببعضها، وسعت مؤسسة ويكيميديا برنامج منح حضور المؤتمر ليشمل ما مجموعه 50 منحة حضور ويكيمانيا للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة، لتمكينهم من حضور هذا اليوم بالإضافة إلى بقية أيام المؤتمر. ونؤمن بأن المستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة سيقدمون قيمة فريدة تضاف إلى جميع أيام المؤتمر وموضوعاته.

يعد المستخدم:Icem4k، وهو إداري في ويكيبيديا الشيشيوا، أحد المستخدمين الخمسين من ذوي الصلاحيات المتقدمة الذين حصلوا على منحة لحضور مؤتمر ويكيمانيا هذا العام. وقد صرح قائلاً: عندما علمت بمنحتي، شعرت بفخر وامتنان بالغين. هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها منحة من مؤسسة ويكيميديا. وإلى جانب الدعم المالي، تعمل هذه المنحة بمثابة اعتراف بجهودي، مما يحفزني على مواصلة المساهمة وإحداث تأثير إيجابي.

سيدعم هذا الاستثمار الخاص أيضًا أجندة إفريقيا التي تدعو إلى مزيد من التواصل بين المجتمعات الإفريقية والمستخدمين العالميين ذوي الصلاحيات المتقدمة. وقد أكد المستخدم:Fulani215، وهو إداري في ويكيبيديا الفولانية، قائلاً: أشعر بسعادة غامرة لعلمي بأنني سألتقي بأشخاص من جميع أنحاء العالم يشتركون معي في نفس الاهتمامات.

ستغطي المنح تكاليف السفر والإقامة والتسجيل، مما يخفف العبء المالي على أولئك الذين قد لا يتمكنون من الحضور دون المنحة. ويعتمد الاختيار على المساهمات في المشاريع، والمشاركة المجتمعية، والتأثير المحتمل على عملهم داخل الحركة.



بالنظر إلى فعالية ما قبل المؤتمر، يأمل المستخدم:DaSupremo، وهو إداري في ويكيبيديا غانا بيدجين، في حضور ورش عمل تساعد الحضور الجدد على فهم مؤتمر ويكيمانيا والتنقل فيه، وفهم نظام حوكمة ويكيميديا، والتواصل مع المرشدين. كما يتطلعون بشغف إلى حضور جلسات عملية للمطورين ومشغلي البوتات، واجتماعات إقليمية ولغوية، وتدريب عملي على كيفية التعامل مع النزاعات وتعزيز بيئة تحرير ودية.

بينما تُعد ويكيمانيا نيروبي أول مؤتمر ويكيمانيا يقدم منحًا خاصة للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة، فإنها تقدم أيضًا عددًا أكبر من المنح بشكل عام. وقد ازداد عدد المنح بشكل مطرد على مر السنين، حيث قُدمت 117 منحة في ويكيمانيا ستوكهولم، و200 منحة في ويكيمانيا سنغافورة، و240 منحة في ويكيمانيا كاتوفيتسه، ويُقدم 300 منحة هذا العام، بما في ذلك هذه المنح الخمسين المقدمة للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة ضمن مشروع تجريبي لمرة واحدة.

تعزيز المجتمع من خلال التواصل

ستشهد ويكيمانيا نيروبي أيضًا التقديم الثاني جائزة صاحب الصلاحيات المتقدمة للعام، التي قُدّمت لأول مرة في عام 2024، وذلك تقديرًا للمستخدمين الذين يعملون خلف الكواليس لضمان سلامة مشاريع ويكيميديا وتشغيلها بسلاسة واستدامتها.



في العام الماضي، كُرّمت فيرا موتوركو، وهي ويكيميدية أوكرانية وإدارية في ويكيبيديا الأوكرانية، بهذه الجائزة لمساهماتها المتميزة في صيانة ويكيبيديا. وتلخص كلماتها حقيقة أساسية حول هذا العمل: «تحقيق النتائج الكبيرة يبدأ ببناء العلاقات، فالفرد وحده لا يصنع المعركة.»

إن استدامة مشاريع ويكيميديا لا تعتمد فقط على المساهمات الفردية، بل على الجهد الجماعي. سيوفر مؤتمر ويكيمانيا هذا العام مساحة للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة لمعالجة الموضوعات الهامة معًا، ودعم جهودهم للحفاظ على المشاريع آمنة وموثوقة وسهلة الوصول إليها للأجيال القادمة. إذا كنتم مستخدمين ذوي صلاحيات متقدمة، فنأمل أن تنضموا إلينا.

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