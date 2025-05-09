ويكيبيديا المجردة ضمن القائمة النهائية لمبادرة 100 مليون للتغيير

تتمثل رؤية ويكيميديا في عالم يستطيع فيه الجميع المشاركة في حصيلة المعرفة الإنسانية جمعاء. ومع ذلك، فإن أكبر التحديات التي تعترض تحقيق هذا الهدف هي الحواجز القائمة بين النسخ اللغوية الـ 300 لموسوعة ويكيبيديا. وقد كان إيجاد طريقة لتقريب اللغات المختلفة من بعضها البعض محور مقالتي التي نُشرت عام 2013 والتي استكشفت فكرة موسوعة متعددة اللغات. تخيلت ويكيبيديا مكتوبة بطريقة مستقلة عن اللغة ويمكن استخدامها لسد الفجوات المعرفية الموجودة في العديد من نسخها اللغوية.

في السنوات اللاحقة، استكشفت هذا المفهوم مع اللغويين وعلماء آخرين حول العالم، وطورت نماذج أولية، وواصلت تحسين الفكرة، وقدمتها للمجتمعات العلمية ونشرت التقدم في دوريات رائدة. تلقى هذا العمل ردود فعل واسعة النطاق بمرور الوقت وحظي بتقدير مشجع في شكل جائزتين من جوائز “بلو سكاي” التي تمنحها جمعية أبحاث الحوسبة. بينما كانت جميع هذه الخطوات أساسية لتقدمنا، لم يكن هناك شريك أكثر أهمية لنجاح هذا المشروع من مجتمعات المتطوعين العالمية في ويكيميديا.

اقتُرحت ويكيبيديا المجردة لأول مرة على ميتا في مايو 2020، وناقش مجتمع ويكيميديا مقترح المشروع وحسّنه وأعرب عن دعمه له. وأقر مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا قرار الموافقة، وفي يوليو 2020، أُعلن عن ويكيبيديا المجردة. ومنذ ذلك الحين، طُورت بالتعاون مع مجتمعات ويكيميديا، الذين أطلقوا عليها اسماً، وصمموا لها شعاراً، وساعدوا في العديد من القرارات التقنية على طول الطريق.

اليوم، يسرني أن أشارككم أن هذا العمل والتعاون الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان قد حظي بتقدير مؤسسة جون دي وكاثرين تي. ماك آرثر، التي اختارت ويكيبيديا المجردة كواحدة من خمسة مرشحين نهائيين لمسابقة 100 مليون للتغيير الخاصة بهم. تقدم هذه المسابقة منحة واحدة قدرها 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات لتمويل فكرة تحقق تقدماً قابلاً للقياس نحو حل مشكلة حرجة في عصرنا. وقد تلقت المؤسسة 869 مقترحاً، وستحصل كل من الجهات الخمس المتأهلة للتصفيات النهائية على منحة قدرها مليون دولار. وسيُعلن عن الفائز في المسابقة في أواخر عام 2025.

ما هي المشكلة الحرجة التي نسعى لحلها؟ بالنسبة للكثيرين ممن يتحدثون لغات ممثلة تمثيلاً ناقصاً، المعرفة ليست متاحة بسهولة، ولا يمكنهم المساهمة بفعالية في المعرفة العالمية على ويكيبيديا.

يختلف حجم المعرفة التي تقدمها النسخ اللغوية المختلفة من ويكيبيديا اختلافاً كبيراً: تقترب ويكيبيديا الإنجليزية من 7 ملايين مقالة، ووصلت ويكيبيديا الألمانية للتو إلى 3 ملايين، ولكن أكثر من مائة نسخة لغوية من ويكيبيديا لديها أقل من 10,000 مقالة. ولعل الأهم من عدد المقالات هو حجم مجتمع اللغة للمساعدة في كتابة المقالات وتنسيقها والتحقق من حقائقها. يساهم أكثر من مائة ألف متطوع في ويكيبيديا الإنجليزية كل شهر، ولكن معظم النسخ اللغوية الأخرى لديها حوالي عشرة مساهمين أو نحو ذلك فقط. من غير الممكن ببساطة إنشاء موسوعة شاملة وحديثة وصيانتها بواسطة عشرة أشخاص فقط.

كيف نهدف إلى معالجة هذه المشكلة على نطاق واسع؟ في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مصادر معلومات موثوقة، يمكن أن تكون ويكيبيديا المجردة أداة اتصال حيوية لديها القدرة على توسيع الوصول إلى المعرفة الموثوقة على ويكيبيديا بسرعة وعلى نطاق واسع لمليارات الأشخاص حول العالم.

تعتبر قاعدة بيانات حقائق مشتركة ضرورية للمجتمعات التي تعمل بشكل جيد ولكي يتمكن العالم من معالجة التحديات العالمية الكبرى. وتزداد هذه الضرورة إلحاحاً مع تزايد التحديات التي تواجه سلامة قاعدة المعرفة على الإنترنت، بما في ذلك المعلومات المضللة والكاذبة.

بوجود معلومات بأكثر من 300 لغة، تعد ويكيبيديا المنصة الأكثر تعددًا للغات على الإنترنت. ولكي تحقق مكانتها الكاملة كقاعدة حقائق مشتركة للعالم، فإنها تحتاج إلى المزيد من الأدوات التي يمكن للمتطوعين استخدامها لإتاحة المعرفة عبر المزيد من اللغات.

هنا يأتي دور ويكيبيديا المجردة التي تساعد في معالجة هذه المشكلة بشكل أكثر منهجية وعلى نطاق واسع في زيادة كمية ونوعية المحتوى والترجمات التي أنشأها الإنسان وفُحِصت عبر الإنترنت. وأن يساهم مجتمع عالمي في إنشاء معرفة مستقلة عن اللغة يحررها ويصونها البشر ويمكنها توفير ملايين المقالات بمئات اللغات حيث تكون غير موجودة حالياً، مما يفيد جميع نسخ ويكيبيديا ويتماشى مع مبدأ دعم المساهمين في المعرفة الإنسانية.

ما الذي تحقق حتى الآن؟ لقد أحرزنا تقدماً كبيراً حتى الآن، بدءاً بإطلاق ويكي الدوال في عام 2023 – أول مشروع جديد لمؤسسة ويكيميديا منذ عام 2012 -عندما أُطلق ويكي بيانات-. صُمم ويكي الدوال ليكون مستودعاً للدوال التي يمكن الوصول إليها من أي مشروع من مشاريع ويكيميديا، وقد أنشأ مساهمون من أكثر من 50 دولة بالفعل أكثر من 2400 دالة مع أسماء وأوصاف لتلك الدوال بأكثر من مائة لغة. وشهد عام 2024 تمكيننا الوصول إلى بيانات ويكي بيانات من ويكي الدوال.

وقبل أسابيع قليلة فقط، احتفلنا بأول تطبيق لويكي الدوال في أحد مشاريع ويكيبيديا. ويمكنكم مشاركتنا التقدم الجماعي من خلال تحديثات أسبوعية وصلت للتو نسختها الـ 200.

إن الفوز بجائزة 100 مليون للتغيير سيساعدنا في البناء على هذا الزخم المجتمعي لتسريع التنفيذ وتلبية إلحاح اللحظة: تمويل أمور مثل خبرات أكثر استراتيجية واستدامة، وبنية تحتية، وجهود تواصل. ويشرفنا أن نكون ضمن القائمة النهائية لمبادرة 100 مليون للتغيير، ونحن ممتنون للغاية للعديد من الأشخاص الذين ساعدونا في تحقيق كل ما حققناه حتى الآن.

حظيت ويكيبيديا المجردة بدعم مستمر من مجتمعات ويكيميديا وتمويل من هبات ويكيميديا، ومؤسسة روكفلر، وجوجل. كما نتطلع إلى هذا الدعم والشراكة مع مؤسسة ماك آرثر لخلق مستقبل يستطيع فيه كل إنسان المشاركة في مجموع المعرفة الإنسانية جمعاء.

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