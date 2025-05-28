سجلوا الآن لحضور مؤتمر ويكيمانيا نيروبي

نعلن فتح باب التسجيل لمؤتمر ويكيمانيا 2025، الذي سيُعقد حضوريًا في نيروبي بكينيا، وعبر الإنترنت. انضمّوا إلينا من 6 إلى 9 أغسطس للاحتفال بمرور 20 عامًا على ويكيمانيا.



من تغييرات هذا العام أنّ القدرة الاستيعابية للحضور الوجاهي قد انخفضت قليلاً؛ لذا ننصحكم بالتسجيل المبكر لضمان مقعدكم. نعلمكم بإمكانية التسجيل للحضور الوجاهي متاحًا حتى 13 يوليو أو حتى نفاد المقاعد. أما بالنسبة للحضور عبر الإنترنت عبر منصة إيفينت ياي (Eventyay)، المخصصة منصّة مفتوحة المصدر للفعاليات الافتراضية، فبإمكانكم التسجيل في أي وقت.

ستنطلق الأنشطة في نيروبي في 5 أغسطس قبل المؤتمر بيوم، يتضمن العديد من اللقاءات والفعاليات الاجتماعية، منها لقاء خاص للمستخدمين ذوي الصلاحيات المتقدمة، وقمّة ويكي المرأة، وجولات ثقافية في المدينة ومحيطها للراغبين في استكشاف نيروبي.

من 6 إلى 9 أغسطس، ستُعقد فعاليات المؤتمر الأساسية في عدد من المواقع ضمن حي جيجيري في نيروبي، وهو حي صغير وآمن يُعرف بطابعه الدولي واحتضانه للعديد من المؤسسات العالمية.

يقع هذا الحيّ قرب غابة كارورا الجميلة، حيث ستكون الجلسات وورش العمل واللقاءات على مقربة من بعضها، لا تفصل بينها سوى خطوات قليلة.

فور إتمامكم التسجيل، ستصلكم جميع التفاصيل — من البرنامج الكامل وخرائط المواقع إلى كل ما يلزمكم لخوض تجربة ويكيمانيا بأفضل شكل ممكن.

أهلًا بكم في نيروبي (كاربو نيروبي)

توفّر نيروبي مجموعة واسعة من خيارات الإقامة. وقد عقدنا شراكات مع فنادق محلية لتقديم خصومات حصرية لمشاركي ويكيمانيا. يمكنكم استكشاف أفضل عروض الفنادق القريبة من موقع ويكيمانيا عبر هذه الخريطة التفاعلية. كما أن هناك بعض شركات الطيران الشريكة التي تقدم خصومات على تذاكر السفر من وإلى نيروبي (NBO) للمشاركين في ويكيمانيا.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التحضير لرحلتكم، والمواصلات في نيروبي، وكيفية الاستفادة المثلى من وقتكم في كينيا، يرجى قراءة دليل السفر الذي أعددناه خصيصًا لكم، إذا كانت لديكم أي أسئلة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على wikimania@wikimedia.org.

ملاحظة: تدعم مؤسسة ويكيميديا تذكرة الحضور الشخصي ويبلغ سعرها 100 دولار أمريكي، ويشمل هذا المبلغ فعاليات الافتتاح والختام، بالإضافة إلى وجبات الغداء خلال أيام المؤتمر الأساسية. سيتلقى الحاصلون على منح الحضور رموزًا للتسجيل في الفعالية الحضورية. أما المؤتمر عبر الإنترنت، فهو ممول بالكامل من المؤسسة وسيظل مجانيًا للمشاركين.

بيان خصوصية التسجيل

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation