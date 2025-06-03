بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: إطلاق ورشة لتوثيق الكتب على ويكي بيانات في مصر

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، نظمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر ورشة عمل متميزة حول توثيق الكتب على ويكي بيانات، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل في مدينة الإسكندرية. جاءت هذه الورشة كخطوة عملية لتعزيز المحتوى المعرفي المفتوح، وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول الكتب والمؤلفات للباحثين والمهتمين.

عن الورشة

By: Summering2018 @commons

عُقدت الورشة حضورياً في مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفيا) بالإسكندرية، بدءاً من الساعة 11:30 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً، حيث اجتمع عدد من المحررين بمستخدمين جُدد لاستكشاف آليات توثيق الكتب في قاعدة ويكي بيانات. تولت ولاء عبد المنعم ودنيا الدمياطي تنظيم الفعالية وتقديمها، بينما أشرف أحمد ناجي وعمرو فتحي على توجيه المشاركين ومساعدتهم.

هدفت الورشة إلى تعريف الحضور بأهمية توثيق الكتب على ويكي بيانات، وهي قاعدة بيانات مفتوحة تتيح ربط المعلومات بين مشاريع ويكيميديا المختلفة، وأهمها ويكيبيديا. بينت الورشة للمشاركين كيفية إضافة عناصر البيانات الأساسية للكتب، مثل: العنوان والمؤلف والمترجم ودار النشر وسنة الإصدار وما إلى ذلك.

ومما هو جدير بالذكر أن كل من ولاء عبد المنعم وأحمد ناجي يشغلا منصب إداري في ويكيبيديا العربية، بينما لدى دنيا الدمياطي وعمرو فتحي صلاحية محرر.

تلقى الحضور خلال الورشة تدريباً عملياً على إنشاء عناصر جديدة للكتب على ويكي بيانات، وإضافة البيانات الوصفية بدقة، مثل رقم (النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب) وترجمات العناوين، وربط الكتب بالمؤلفين ودور النشر والموضوعات ذات الصلة. إلى جانب كيفية البحث في المكتبات الرقمية العالمية والفهرس العالمي “وورلد كات”، ومعرفة المواقع وقواعد البيانات المفيدة في هذا الصدد والتي تقدم خدمات النقحرة وغيرها من الخدمات.

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه توثيق الكتب، مثل نقص المصادر الموثوقة أو صعوبة الحصول على بيانات بعض الإصدارات القديمة، مع إيجاد حلول لتجاوزها.

أهميتها

يعد توثيق الكتب على منصات مفتوحة مثل ويكي بيانات خطوة حيوية في الحفاظ على الإرث الثقافي والمعرفي، حيث يوفر عدة مزايا، كإتاحة المعلومات عالمياً، بحيث يصبح الكتاب ومعلوماته متاحةً للباحثين والقارئين في مختلف أنحاء العالم. وتحسين إمكانية البحث بر بط الكتب بالمواضيع والمقالات ذات الصلة، ليسهل الوصول إليها عبر محركات البحث وقواعد البيانات.

كما يسهم هذا التوثيق في تطوير محتوى ويكيبيديا والمشاريع الشقيقة، وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

نحو قاعدة بيانات عالمية مفتوحة

تمثل هذه الورشة نموذجاً لجهود ويكيميديا مصر الرامية إلى تعزيز الثقافة الرقمية وإتاحة المعرفة للجميع. ففي عصر التكنولوجيا، لم يعد التوثيق مقصوراً على الأرفف الورقية، بل أصبح رحلةً تعاونيةً لبناء ذاكرة معرفية شاملة.

بإمكانكم الإطلاع على صور الورشة على كومنز هنا

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