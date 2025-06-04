مجتمع ويكيميديا ليبيا بناء المعرفة الحرة في فضاء جديد

صورة جماعية بعد إحدى الجلسات الحضورية للنسخة الثانية من برنامج الليبي الويكيبيدي

في بلد كانت مبادرات المعرفة الحرة المنظمة شبه معدومة فيه مجتمع ويكيميديا ليبيا بَرَزَ في عام 2023 استجابةً لسؤالٍ مُلح : ما الذي يتطلبه الأمر لخلق بيئة تمكينية يستطيع الليبيون من خلالها المساهمة في المشاريع العالمية للمعرفة الحرة؟

بدأت الرحلة في 29 أبريل 2023 من خلال اجتماع افتراضي جمع أفرادًا مهتمين بويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة. وقد شكّل هذا التاريخ الانطلاقة الرسمية للمجتمع، وجاء نتيجةً لتفاعل سابق من المتطوعة الليبية مستخدم:Salema ، التي تواصلت مع مستخدم:NANöR ومع مجتمع ويكيميديا العربي الأوسع خلال يوم ويكيبيديا العربية الثامن عشر. واستلهمت المستخدمتان من هذا التواصل أولى الخطوات نحو تشكيل شبكة محلية.

:في إطار التحضيرات

أطلقت صفحة فيسبوك في 3 أبريل لتكون منصة عامة

في 3 أبريل لتكون منصة عامة نُشِرَت نماذج التسجيل على نطاق واسع واستقطبت 179 ردًا

على نطاق واسع واستقطبت أُرسلت الدعوة المفتوحة الأولى لحضور جلسة عبر منصة جوجل مييت والتي مهّدت الطريق لبناء مجتمعٍ مستدام

الاجتماع التأسيسي لمجتمع ويكيميديا ليبيا في 29 أبريل 2023

وبعد فترة وجيزة، أطلق المجتمع أول برنامجٍ له: “مشروع الويكيبيدي الليبي النسخة الأولى”, الذي استمر من أبريل إلى يوليو 2023، وتضمن أنشطةً أسبوعية عبر الإنترنت من جلسات وتدريبات تمهيدية تركز على تحرير ويكيبيديا العربية، وفهم السياسات والمبادئ التوجيهية الأساسية لويكيميديا مثل: الملحوظية والمصادر الموثوقة، وتشجيع المساهمات الليبية.

المحطات الرئيسة في عام2023

:لم يقتصر المجتمع على التدريبات، بل سرعان ما نشط في المشاركة المعرفية العامة

في 1 يونيو ، شارك الأعضاء في اليوم الوطني لتكنولوجيا المعلومات في ليبيا

، شارك الأعضاء في في 5 يونيو، نظّموا ندوة للتوعية المناخية في بنغازي بعنوان: «ليبيا: مناخنا، مواردنا، وتحدياتنا المستقبلية»، ضمن المبادرة العالمية حملة ويكي تغير المناخ 2023. عُقد الحدث بالشراكة مع كلوروفيل ومركز براح للثقافة والفنون، وسلّط الضوء على التحديات البيئية في ليبيا.

أظهرت هذه البدايات الإمكانات الكبيرة للتوعية المحلية لويكيميديا:

تدريب المتطوعين على تنظيم الفعاليات المواضيعية.

أصبح المجتمع معروفًا بتبادل المعرفة البيئية

بدأت ثقافة التعاون والتعلُّم تتبلور.

عقب حملة ويكي تغير المناخ 2023، أطلق المجتمع النسخة الثانية من مشروع الويكيبيدي الليبي الذي كان برنامجًا تدريبيًا مصممًا خصيصًا للسياق الليبي



استهدف البرنامج تأهيل متطوعين جدد بمهارات التحرير على ويكيبيديا العربية وويكيميديا كومنز، مع تركيز خاص على الموضوعات الليبية. أما ما ميّز هذه النسخة فهو اعتمادها على التحرير المصدري بدلاً من التحرير المرئي، مما منح المشاركين فهمًا أعمق لأدوات التحرير في ويكيميديا.

مناقشة بعنوان: ليبيا – مناخنا ومواردنا وتحدياتنا المستقبلية في بنغازي ضمن فعالية ويكي تغير المناخ في 5 يوليو 2023

عُقدت سلسلة محاضرات خلال النسخة الثانية من مشروع الويكيبيدي الليبي، حيث تناولت إحداها موضوع الملحوظية في ويكيبيديا

أُجريت سلسلة محاضرات خلال النسخة الثانية من مشروع الويكيبيدي الليبي

التطور في عام 2024

بفضل تنسيق داخلي أقوى، بدأ المجتمع عملية تخطيط نصف سنوية ووسع نطاق مشاركته:

شارك المجتمع في برنامج سفراء ميثاق حركة ويكيميديا لعام 2024

أطلق مسابقة البيئة للمنطقة المغاربية تحت حملة ويكي تغير المناخ عام 2024

تحت حملة ويكي تغير المناخ عام 2024 نظم ندوة حول المعرفة والاستدامة المكانية في 8 يونيو ، التي فتحت الباب لإشراك اليافعين عبر إطلاق برنامج المحررات الصغيرات

في 8 ، التي فتحت الباب لإشراك اليافعين عبر إطلاق احتفلنا باليوم العشرين لويكيبيديا العربية في 13 يوليو بمدينة بنغازي، وذلك بمشاركة ممثل معروف بدوره في تجسيد شخصية بلال بن رباح في فيلم الرسالة، حيث حُدثت مقاله على ويكيبيديا مباشرةً خلال الفعالية.

ومن بين المبادرات البارزة الأخرى

مع ضيف خاص، الممثل الليبي علي أحمد سالم تدريب المدربين – طرابلس

آفاق مستقبلية

استجابةً لتوسع قاعدة المجتمع وتزايد أنشطته، قدّم المجتمع استراتيجية جديدة لعام 2025 بعنوان: تعلّم، طبّق، احتفل. يُجسّد هذا النموذج هوية المجتمع المتطوّرة، حيث يركّز على تدريب مساهمين جدد، ودعم التطبيقات العملية للمعرفة، والاحتفاء بالإنجازات.



حتى يومنا هذا، تواصل ويكيميديا ليبيا بناء الشراكات، وزيادة المساهمات المحلية، وتمكين الأفراد في جميع أنحاء البلاد من سرد قصصهم بأنفسهم من خلال المعرفة الحرة.

يمكنكم متابعة نشاطات المجتمع والمشاركة فيها من خلال: فيس بوك، وlibyawikimedia@gmail.com، وميتا.



2024 غلاف الفائزين بمسابقة ويكي تهوى المعالم في ليبيا

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