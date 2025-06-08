ورشة ويكي طب 2025 في مصر: رحلة علمية لأضخم مشاركة تكللت بالنجاح وتكريم المبدعين

برزت ورشة ويكي طب 2025 التي نظمها مجتمع ويكيميديا مصر، كحدثٍ استثنائي جمع بين التدريب العملي والإثراء المجتمعي. انطلقت الورشة في 10 فبراير، واستمرت على مدى شهرين ونصف، لتنتهي في 22 أبريل وتثتوج بحفل تكريم مشرِّف في 24 أبريل، سلّط الضوء على إنجازات المشاركين والفائزين. لم تكن هذه الورشة مجرد سلسلة محاضرات، بل مثلت منصةً للتعاون وبناء محتوى طبي عالي الجودة باللغة العربية، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مبادرات ويكي طب وورشها.

Honoring the first-place winner, Fatma El Sayed.

أهدافٌ طموحة وإقبالٌ لافت

Gifts of WikiMedicine Workshop

انطلقت الورشة مع بداية فبراير، كثمرة تعاون بين مشروع محرر ويكيبيدي ومجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر، بهدف تحرير وتطوير وترجمة مقالات ويكيبيديا الطبية وتدريب المشاركين على كيفية التحرير في الموسوعة . نظم الورشة وأدارها وخطط لها كل من دنيا الدمياطي، مُحررة في ويكيبيديا العربية وصاحبة مشروع محرر ويكيبيدي، كما أنها طبيبة بشرية. بالتعاون مع أحمد ناجي، إداري في الموسوعة وأيضاً طالب في السنة النهائية في كلية العلاج الطبيعي.

شهدت الورشة إقبالاً من طلبة الكليات الطبية؛ طب بشري، وعلاج طبيعي، وأسنان، وصيدلة، من داخل وخارج مصر. بالإضافة إلى محررين ومستخدمين آخرين من خارج المجتمع الطبي، مما خلق بيئة غنية بالتخصصات المتنوعة.

جاءت فكرة الورشة عقب ورشة ويكيبيديا في قنا، حيث وضع أحمد ودنيا جدولاً زمنياً لها، يراعي امتحانات الطلبة في كلية طب الإسكندرية وكلية العلاج الطبيعي في مدينة بنها، وهما الكليتان اللتان استهدفت الورشة طلابهما بالأساس.

عند طرح نموذج الانضمام للورشة، ملأ النموذج أكثر من ١٠٠ طالب معظمهم من مصر ومن الكليتين المذكورتين تحديداً.

تمثل التحدي الأكبر في الورشة في انشغال الطلبة وضيق وقتهم، خصوصاً مع حلول شهر رمضان، ولذلك كان القرار بأن يكون أمد الورشة طويل نسبياً، بحيث تستمر شهرين ونصف. أيضاً، لم تكن مواعيد الجلسات مناسبة لبعض الحضور، ولم يكن ممكناً تحديد ميعاد يناسب كل المشاركين. لذلك، سُجلت الورشة الخاصة بأساسيات التحرير ليرجع لها المشارك في الوقت الذي يناسبه. كما تواصل أحمد ودنيا مع كل من يحتاج المساعدة بشكل فردي.

بدأت الورشة بلقائين تفاعليين يومي الاثنين 10 فبراير والأربعاء 12 فبراير، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. ركزت الورشة على تعليم المشاركين أساسيات التحرير في ويكيبيديا العربية وسياساتها، ثم إنشاء مقالاتٍ طبية وتطويرها، والتعريف بالمشاريع الشقيقة التي تخدم تطوير المقالات الطبية. وقد حضر الجلسة الأولى 35 شخصاً، من بينهم الإداري علاء، الناشط في توثيق المحتوى الطبي.

وقد تقرر تنظيم الورشة في شكل مسابقة مع تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى بجوائز نقدية وحصول جميع المشاركين على شهادات تقديرية. وذلك في حفل خٌطط لإقامته في الإسكندرية بعد يومين من انتهاء الورشة وإعلان النتائج.

مخرجات الورشة: الأرقامٌ تتحدث

تميزت الفترة الزمنية الطويلة للورشة (10 فبراير – 22 أبريل) بإتاحة الفرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم وإنتاج محتوى متميز، فكان من ثمارها حسب الإحصائيات النهائية، إنشاء 105 مقالة مثالية، وتطوير 17 مقالة أخرى بإجمالي 2,103,020 بايت من المحتوى المضاف. ليس هذا فحسب، حصل خمسة من المشاركين على صلاحية مراجع تلقائي وحصلت الفائزة بالمركز الأول على صلاحية مُحرر.

وكان الفائزون هم:

المركز الأول: فاطمة السيد، بمجموع 29 مقالة، (621,708 بايت)

المركز الثاني: منة إسلام، بمجموع 11 مقالة، (448,260 بايت)

المركز الثالث: مريم إبراهيم، بمجموع 21 مقالة، (436,383 بايت)

كما فاز عمار قزيز ومحمد أمير قباني، والاتنان من سوريا، بالمركز الرابع والتاسع على التوالي.

Ninth place from Syria, Mohamed Amir Qabani Fourth place from Syria, Ammar Qaziz

حفل التكريم والختام

اختُتمت الورشة بحفل تكريم عُقد في كريتيفا الإسكندرية (مركز مصر للإبداع الرقمي) في العاشرة صباحاً، يوم الخميس، 24 أبريل. بدأ الحفل بتوجيه الشكر للمشاركين واستعراض إنجازات الورشة ثم تكريم جميع المشاركين. كان من بين حضور الحفل الإدارية ولاء عبد المنعم والمحرر عمرو فتحي والمصورة الفوتوغرافية سمر كمال الدين التي وثقت بعدستها تفاصيل الاحتفال والتكريم.

During the celebration Donia and Ahmed

طالع صور الحفل على كومنز هنا

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