ويكيمانيا 2025 اليوم الأول: الاحتفال بمرور 20 عامًا على انطلاق ويكيمانيا في نيروبي

افتُتحت النسخة العشرون من ويكيمانيا 2025 في نيروبي، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا المؤتمر في منطقة شرق إفريقيا. شارك أكثر من 600 شخص حضوريًا، وانضم إليهم حوالي ضعف هذا العدد عبر الإنترنت، من أكثر من 120 جنسية مختلفة.



سادت أجواء نابضة بالحيوية، جمعت أشخاصًا من مختلف الأعمار، حيث حضر بعض الويكيميديين المخضرمين الذين شاركوا في جميع دورات ويكيمانيا السابقة، إلى جانب مئات المشاركين الجدد الذين انضموا للمرة الأولى.

ويكيميديون خلال جلسة في ويكيمانيا 2025.

لاحظ أحد المشاركين القدامى أن مؤتمر ويكيمانيا هذا العام يُعدّ تكريمًا لجميع المؤتمرات السابقة. فيما عبّر أحد الحاضرين الجدد عن سعادته الغامرة بلقاء ويكيميديين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء جعله يشعر بأنه جزء من مجتمع أكبر وأعمق أثرًا.

بدأ حفل الافتتاح في أجواء كينية نابضة بالحياة، حيث استقبل الجميع ترحيبًا حارًا على إيقاعات الطبول التقليدية المميزة. وكما جرت العادة في السنوات السابقة، كان الحدث الأبرز خلال الحفل هو الإعلان عن أسماء ويكيميديي العام. فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين لهذا العام:

ويكيميدي العام: Robertsky

ويكيميدي لوريت(تكريم العشرين عامًا): Risker

أفضل مساهم وسائط للعام: 1Veertje

أفضل مبتدئ للعام: Dadrik أفضل

أفضل صاحب صلاحية مُتقدمة: AramilFerraxa

ذِكر شرفي: Ammarpad

ذِكر شرفي: Nitesh

أفضل مساهم تقني للعام: Eugene233

جيمي ويلز وروبرتسكي، الفائز بجائزة ويكيميديان العام.

ركزت جلسات اليوم على المساواة والوصول والابتكار التكنولوجي، مع محادثات حول لامركزية تطوير البرمجيات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وجعل ويكيبيديا غير المتصلة بالإنترنت أكثر سهولة في الوصول إليها.



إنضمو إلينا غدًا لحضور المزيد من الجلسات المثيرة التي تركز بشكل خاص على المنتجات والتكنولوجيا. اطلع على البرنامج الكامل وانضم إلينا عبر الإنترنت من خلال النقر هنا.





