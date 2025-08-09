ويكيمانيا 2025 اليوم الثاني: التكنولوجيا في عالم متغير

سيلينا ديكلمان، المديرة التنفيذية للمنتجات والتقنية في مؤسسة ويكيميديا، خلال الجلسة الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي.

بعد انطلاقة رائعة، ركّز اليوم الثاني من ويكيمانيا 2025 على المنتج والتكنولوجيا — أي كيف نبني مشاريع ويكيميديا، ونُحسّنها، ونتكيّف معها في زمن تتسارع فيه وتيرة التغيير التكنولوجي أكثر من أي وقت مضى.



من أبرز لحظات اليوم كانت الجلسة الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي. فقد شارك أربعة متحدثين، من بينهم خبراء محليون في علوم الحاسوب، في نقاش حول كيفية تغيّر طرقنا في إنشاء المعرفة والوصول إليها ومشاركتها بفعل الذكاء الاصطناعي.



وقد أجمع المتحدثون على أهمية مراعاة الاستدامة والمسؤولية والأخلاقيات عند تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. وقالت سيلينا ديكلمان مؤكدة: «يجب أن تُستخدم التكنولوجيا التي نُطبقها لحل مشكلة حقيقية، ويجب أن نُشرك في هذا الحل الأشخاص الذين سيستخدمونه».

كررت سيلينا ديكلمان.

جلسة نقاش رئيسية حول مشهد الذكاء الاصطناعي.

شارك باحثون محليون أمثلة عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة وأهمية اعتماد نهج مجتمعي تجاه الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه يتشكل في الغالب من الأفكار الغربية.

استمرت المحادثات حول الذكاء الاصطناعي طوال اليوم في الأروقة، ولكن أيضًا في جلسة حضرها عدد كبير من المشاركين حول إعادة استخدام المحتوى وتأثير برامج الزحف على البنية التحتية المعرفية لويكيميديا.



تناولت جلسات أخرى على مدار اليوم أيضًا أسئلة كبيرة تتعلق بالمنتجات والتكنولوجيا، مثل كيفية تحسين تجربة قراءة ويكيبيديا وكيفية جعل قائمة رغبات المجتمع أكثر فائدة ومكافأة للمتطوعين.

إضافة إلى التبادل الديناميكي للأفكار، كان عرض المحادثات الخاطفة متعة وسرعة في فترة ما بعد الظهر، مليئة بمحادثات خاطفة مدتها 5 دقائق تتوالى واحدة تلو الأخرى. إذا فاتك اليوم، تأكد من مشاهدة عرض المحادثات الخاطفة الثاني غدًا.

بين الجلسات، كان هناك الكثير من المناقشات في الردهة، وصورة جماعية كبيرة، وطاولة حلويات شهيرة لدرجة أنه تم نقلها (وهي الآن في الطابق الأول!). وخمنوا من أيضًا موجود في نيروبي؟ ويكي أسترويدز، لعبة متصفح حيث تتحول تعديلات ويكيبيديا في وقتها الحقيقي إلى كويكبات طائرة! في كل مرة يقوم فيها شخص ما بإجراء تعديل، يظهر كويكب أزرق كبير، اعتمادًا على حجم التعديل. حذف شيء ما؟ كويكب أحمر. مقال جديد؟ حياة إضافية! إذا كنت في ويكيمانيا نيروبي، فابحث عنها.

مع انتقالنا إلى اليوم الثالث، سنستمع إلى أصوات شرق إفريقيا في حركة المعرفة الحرة وما يمكننا تعلمه من تجاربهم. انضموا إلينا غدًا لحضور المزيد من الجلسات المفيدة!

