ويكيمانيا 2025 اليوم الثالث: التواصل مع أفريقيا

لقد وصلنا رسميًا إلى منتصف فعاليات ويكيمانيا، لكن هذا لا يعني أن الوتيرة بدأت تتباطأ. فقد شهد اليوم الثالث أكثر من ثلاثين جلسة، وما يقارب عشرين لقاءً، والعديد من الفعاليات الاجتماعية.

باعتبارها أول ويكيمانيا تُقام في شرق أفريقيا، شكّل هذا اليوم فرصة مميزة للاستماع مباشرةً إلى مجتمع ويكيميديي أفريقيا. فمن نيجيريا إلى ساحل العاج، قدّم متحدثون من مختلف أنحاء القارة جلسات تناولت موضوعات مثل الحفاظ على اللغات المحلية من خلال حملة «جولة ويكي الصوتية» Wiki Audio Walk ، وبناء حملات متعددة اللغات، ودعم نوادي ويكي المحلية. وقد عرضت مداخلاتهم أمثلة واضحة على كيفية توظيف الويكيميديين في شتى أرجاء أفريقيا لمشاريع ويكيميديا للحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم، وتعزيز المشاركة المحلية في المعرفة الحرة.

أطلقت السلسلة الثانية من العروض السريعة موجة جديدة من المداخلات الموجزة والحيوية، ركّزت هذه المرة على إفريقيا. فقد خصّص نحو ثلث هذه العروض لتسليط الضوء على مشاريع يقودها أفارقة، في إشارة إلى التأثير المتزايد للقارة في الحركة.

شهدت الفعالية عرضًا خاطفًا بعنوان «ويكيبيديا للعب: ألعاب تغيّر علاقتنا بالمعرفة»، أثار ضحك المشاركين وروح التنافس بينهم، حيث لعبوا ألعابًا مدعومة ببيانات ميتا من ويكيبيديا. تلاه اللحظة المؤثرة «شكرًا لمحرري ويكيميديا من المتبرعين الفرنسيين»، التي عرضت رسائل حقيقية من متبرعين لامست مشاعر الكثيرين. واختُتم الحدث بظهور جيمي ويلز، المؤسس الشريك لويكيبيديا، ليقدّم كتابه الجديد أمام قاعة مكتظة بالحضور المتحمسين.

عادت أيضًا جلسة عرض الملصقات، لتمنح المشاركين فرصة لعرض مشاريعهم والتعرّف شخصيًا على ويكيميديين آخرين. وإن لم تتح لكم الفرصة لزيارتها بعد، فستظل الملصقات معروضة طوال يوم الغد.



ولأن ويكيمانيا لا تكتمل من دون لمسة غنائية، جاءت ليلة الكاراوكي محمّلة بالكثير من البيتزا وحتى الجوائز!

في برنامج اليوم الرابع: سنستكشف ما يعنيه الحفاظ على حركة ويكيميديا متعددة الأجيال، وكيف يُسهم ذلك في تشكيل المستقبل.

