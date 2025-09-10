فتح باب التقديم لمنح حضور مؤتمر ويكيمانيا 2026 في باريس!

جهّزوا قبعاتكم واستعدوا لأكل خبز الباجيت في رحلة شيّقة نحو المعرفة. إنّ ويكيمانيا 2026 قادمة إلى باريس!

من 21 إلى 25 يوليو 2026، ستستضيف مدينة الأنوار مجتمعات ويكيميديا من جميع أنحاء العالم لمدة خمسة أيام مليئة بالتواصل والتعاون والاحتفال. هل من مكانٍ أفضل من باريس يمزج التاريخ والثقافة والأفكار التي غيّرت العالم؟ إنها المدينة التي عرفت الثورات والاكتشافات والإلهام لقرون.





إن هذا العام مميزٌ للغاية: ستُتمّ فيه ويكيبيديا عامها الخامس والعشرين! على مدار ربع قرن، دأب المتطوعون في كل مكان على بناء أكبر مصدرٍ للمعرفة الحرّة في التاريخ. ستكون ويكيمانيا باريس المنصة المثالية للاحتفال بهذا الإنجاز الرائع ولأحلام أكبر للسنوات الخمس والعشرين القادمة.

موضوعنا: الحرية، الإنصاف، الموثوقية

موضوع هذه السنة هو: “الحرية، الإنصاف، الموثوقية”. إنه ليس مجرد شعار، بل هو دعوة للعمل. في عالم تُهدّد فيه المعرفة بشكل متزايد بفعل الضغوط السياسية والإعلامية والتكنولوجية، تظل مشاريع ويكيميديا ​​من المساحات الآمنة النادرة لمشاركة المعرفة بحرية وشمولية وموثوقية.

الحرية تعني الحق في المشاركة، والتعبير عن الذات، والتحرير، والابتكار بأمان. إنها حرية مشاركة المعرفة دون خوف، وضمان سماع كل صوت.

الإنصاف يضمن حصول الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو مواردهم، على وسائل المساهمة والوصول إلى المعرفة. إنه يتعلق ببناء موسوعة عالمية متنوعة وشاملة وتمثيلية.

الموثوقية هي التزامنا بمحتوى يعتمد على حقائق ومحايد وقابل للتحقق. في عصر المعلومات المضللة، تُعد مشاريع ويكيميديا ​​منارة المعلومات الموثوقة للكل، من الطلاب إلى الصحفيين إلى مطوري الذكاء الاصطناعي.



في ويكيمانيا باريس، سنستكشف هذه القيم معا، ونقوّي مجتمعاتنا، ونتخذ إجراءات لحماية حرية الوصول إلى المعرفة في جميع أنحاء العالم.

تقدّم بطلب منحة!

يُفتح باب التقديم للمنح يوم 10 سبتمبر 2025! إذا كنتم ترغبون في الانضمام إلى ويكيمانيا في باريس، فإن المنح متاحة لتغطية تكاليف السفر والإقامة والتسجيل. هذه المنح متاحة لأعضاء ويكيميديا ​​في كل مكان، مع تشجيع خاص للأفراد من المجتمعات الأقل تمثيلًا. يُغلق باب التقديم يوم 31 أكتوبر 2025، وسيتم إخبار المرشحين المقبولة طلباتهم خلال شهر يناير 2026.

كما كان الحال في السنوات الماضية، سيُطلب من الحاصلين على منح التطوع لمدة تتراوح بين 4 و6 ساعات خلال ويكيمانيا، مع إمكانية التبرع بالمزيد إن أرادوا ذلك. جميع الحاصلين على منحة ويكيمانيا مشمولون أيضًا بسياسة تأمين السفر الخاصة بمؤسسة ويكيميديا.

للمساعدة في المواضيع المتعلقة بهذه المنح، سيتم تخصيص ساعات للتواصل مع المنظمين لإرشاد الويكيميديين خلال هذه المرحلة. تابعونا للاطلاع على آخر المستجدات. يمكنكم أيضا قراءة المزيد حول الموضوع هنا. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فلا تترددوا في التواصل مع الفريق المنظم عبر البريد الإلكتروني wikimania-scholarships@wikimedia.org.

لا تفوتوا هذه الفرصة للاحتفال بمرور 25 عاما على ولادة ويكيبيديا في مدينة الأنوار، والتواصل مع أعضاء ويكيميديا ​​حول العالم، والمشاركة في تطوير مستقبل المعرفة الحرة. باريس بانتظاركم، وكذلك زملاؤكم المساهمون!



