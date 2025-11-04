الإعلان عن مكان استضافة ويكيمانيا 2027

يسرّ لجنة ويكيمانيا التوجيهية، وفريق التنظيم الأساسي 2027، ومؤسسة ويكيميديا الإعلان عن اختيار مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي موقعًا لانعقاد ويكيمانيا 2027.

سيُعقد مؤتمر ويكيمانيا سانتياغو عام 2027، ومن المرجّح أن يكون في شهر أغسطس، وستُعلن التواريخ الدقيقة بعد تأكيد أماكن إقامة الفعالية في العام المقبل. ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها أمريكا الجنوبية مؤتمر ويكيميانيا، والمرة الثالثة في أمريكا اللاتينية، بعد النسختين السابقتين في بوينس آيرس (2009) ومدينة مكسيكو (2015).

ويكيمانيا هو المؤتمر الدولي السنوي الرئيسي لمجتمع ويكيميديا، ويُشكّل الفرصة الأبرز لالتقاء المساهمين في مشاريع ويكيميديا من مختلف أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات، والاحتفاء بالإنجازات، ومناقشة سبل تطوير منظومة المعرفة الحرة التي تشمل ويكيبيديا.

وفي ظل سياق عالمي يتأثر بالتغيرات الثقافية وتطور التقنيات الجديدة، يتيح مؤتمر ويكيمانيا أيضًا فرصةً للتعرّف على التحديات المشتركة وبناء حركة أكثر استدامة ومرونة وشمولًا.

ويُعد المؤتمر فرصة محورية للتواصل مع الزملاء من جميع أنحاء العالم، إذ سيشمل جلسات ومشاركات حضورياً وافتراضياً.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

مرحباً ويكيمانيا في سانتياغو

تشيلي، هي أطول دولة في العالم، تقع على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية. تقع مدينة سانتياغو في وسط البلاد ضمن وادٍ خصب عند سفوح سلسة جبال الأنديز وسلسلة الجبال الساحلية، في قلب تنوع تشيلي الجغرافي والثقافي، حيث تزدهر الديمقراطية والثقافة في مدينة يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة.

منذ مطلع هذا القرن، أصبحت سانتياغو حاضرةً عصرية بمواصفات عالمية، بفضل بنيتها التحتية وخدماتها، ومن أبرز معالمها متنزّه سانتياغو متروبوليتان (وهو الأكبر في أمريكا الجنوبية والرابع عالميًا). وتُعدّ تشيلي من الدول التي تتمتع بأفضل شبكات الاتصال الرقمي وأسرعها في العالم.

تاريخ تشيلي متجذّر أيضاً في معارفها الأصيلة المستمدة من الشعوب الأصلية. وفي العقود الأخيرة، أولت البلاد اهتمامًا متزايدًا بإدارة الثقافة وحمايتها، حيث بادرت جهات عامة وخاصة إلى تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لحماية التنوع الطبيعي، والتراثين الثقافي واللغوي.

ثمة خطوط جوية مباشرة عديدة تربط سانتياغو بأوروبا والأميركيتين ومنطقة ESEAP، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا. ويمكن لمواطني العديد من الدول الاستفادة من الإقامة لمدة 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، إذ يُمنح هؤلاء المسافرون بطاقة سياحية مباشرةً عند الوصول. كما تُعدّ تشيلي وسانتياغو وجهتين مناسبتين لمجتمع الميم (LGBTQ).

فريق ويكيمانيا سانتياغو

يتألف فريق التنظيم الأساسي (COT) من أعضاء من تشيلي والمنطقة، يتمتعون بخبرات وخلفيات متنوعة في حركة ويكيميديا ​​وفي الإدارة واسعة النطاق. منهم مساهمون متمرسون في المجال التقني، ومحررون نشطون في مشاريع ويكيميديا ​​باللغة الإسبانية، وأفراد يتمتعون بخبرة قيادية وسجل حافل في تنفيذ المبادرات الكبرى. يبذلون قصارى جهدهم لجعل ويكيمانيا سانتياغو تجربة رائعة لجميع الحضور.

يحظى الفريق بدعمٍ فعّال من الجهة الشقيقة المحلية ويكيميديا تشيلي، التي تضم أكثر من 100 عضو من مختلف أنحاء البلاد، ويزيد تاريخها عن 15 عامًا في تعزيز المعرفة المفتوحة والعادلة والمتاحة للجميع. وتعمل ويكيميديا تشيلي على دعم إنشاء المحتوى الثقافي وحفظه وإبراز التراث والتنوّع الثقافي في البلاد.

قال لويس كريستوبال كاراسكو، رئيس فريق التنظيم الأساسي (COT):

“نحن متحمسون جدًا لاستضافة هذا الحدث المهم هنا في تشيلي. نرى فيه فرصة كبيرة للنمو معًا كمجتمع يهتم بالمعرفة الحرة، ونحن واثقون بأن كل من يشارك في هذا الحدث سيكون له دور أساسي في جعل ويكيمانيا سانتياغو تجربة لا تُنسى.”

تهانينا لفريق ويكيمانيا 2027، نتطلع قُدُماً لفعالية ستكون بلا شك ذكرى لا تُنسى، حيث نرحّب بكم جميعًا في سانتياغو، سواءً بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت.

