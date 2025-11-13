ويكيميديا العراق: إطلاق أول نادٍ طلابي في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية

المقدمة

في إطار استراتيجية ويكيميديا العراق لتوسيع أنشطتها في مختلف أنحاء البلاد، شهد شهر أيلول/سبتمبر 5202 خطوة مهمة تمثلت في بدء التواصل مع الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية (SIUA) من خلال طالبة متحمّسة تُدعى زين، وهي طالبة في قسم هندسة البرمجيات. بعد أن تعرفت زين على مفهوم المصادر المفتوحة، أصبحت شغوفة بفكرة الوصول الحر إلى المعلومات، وبدأ اهتمامها يتجه نحو مشاريع ويكيميديا.

السياق المحلي



تقع محافظة السليمانية، المعروفة بلقب “مدينة الثقافة”، في شمال العراق ضمن إقليم كردستان، وتحتضن الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية. تأسست الجامعة عام 7002، وهي مؤسسة تعليمية تعتمد نموذج التعليم الليبرالي، وتشجع طلابها على الانخراط في الأنشطة الجامعية من خلال العمل .التطوعي والمشاركة في الأندية الطلابية

ومن خلال جهود الطالبة زين وتعاون فريق ويكيميديا العراق، أُسس نادي طلبة ويكيميديا في الجامعة بإدارة طلاب الجامعة أنفسهم.

في 6 تشرين الأول/أكتوبر 5202 شارك النادي في يوم الأندية الجامعية لأول مرة، حيث ارتدى الأعضاء الأزياء التراثية المحلية وركّزوا على استقطاب الطلبة من خلال لعبة تفاعلية على الأجهزة اللوحية، عرّف المشاركين على مؤسسة ويكيميديا ومشاريعها المختلفة. وقد حققت هذه المبادرة نجاحًا كبيرًا، إذ جذبت أكثر من 03 طالبًا لحضور فعالية الإطلاق الرسمية في 8 تشرين الأول/أكتوبر.



في 8 تشرين الأول/أكتوبر أُطلق النادي رسميًا عبر ورشة تعريفية بمشاريع ويكيميديا في حرم الجامعة الأمريكية في السليمانية، بحضور مجموعة من الطلبة المتحمسين وعدد من أعضاء مجتمع ويكيميديا من مختلف محافظات العراق، للاحتفال بافتتاح أول نادٍ جامعي يُعنى بالتعلم والمشاركة والإسهام في مشاريع ويكيميديا داخل العراق.



قدّم علي خليل، مدير مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق، القادم من محافظة بغداد، افتتاح الجلسة من خلال لعبة تفاعلية ممتعة لاختبار معرفة الطلاب بمشاريع ويكيميديا، مما أضفى أجواءً مرحة وحماسية على اللقاء.

ثم ألقت رافان الطائي، مؤسسة مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق، القادمة من محافظة أربيل، كلمة ملهمة تحدثت فيها عن بدايات المجموعة ورحلتها ورسالتها وأهدافها في نشر المعرفة الحرة.

كما حضر الحدث اثنان من الويكيميديين العراقيين النشطين، طيبة من محافظة بغداد وشاوين من محافظة أربيل، لتأكيد روح التعاون التي تميّز مجتمع ويكيميديا في العراق، حيث جمعتهم رسالة واحدة هي تعزيز الوصول إلى المعرفة الحرة وتوثيقها.



خلال الجلسة، ناقش المشاركون أهمية ويكيبيديا ومشاريع ويكيميديا الأخرى كأدوات للتعلم وبناء الثقافة الرقمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما ناقشوا سبل دعم نادي ويكيميديا للطلبة وتشجيعهم على المساهمة في ويكيبيديا العربية والكردية والإنجليزية، بهدف ردم الفجوات الثقافية واللغوية عبر تبادل المعرفة.



خطواتنا المقبلة



في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، يوم السبت، ستنظم الجامعة الأمريكية في السليمانية يوم الأبواب المفتوحة، حيث سيشارك نادي ويكيميديا في الفعالية لاستقبال الطلبة والخريجين المهتمين بالانضمام إلى الحركة والمساهمة في مشاريعها.



يمثل تأسيس هذا النادي خطوة مهمة نحو توسيع حركة ويكيميديا في الجامعات العراقية، وإلهام جيل جديد من المحررين والداعمين للمعرفة الحرة. وتخطط ويكيميديا العراق لمواصلة هذا التوجه وتأسيس أندية مماثلة في جامعات عراقية أخرى.



