ويكيميديا العراق: أبرز محطات الربع الثالث من عام 2025

موسم من التوسّع، المشاركة، والتمثيل

بينما تقترب مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق من الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها، تتركّز رؤيتنا الاستراتيجية لعام 5202 على ضمان استدامة طويلة الأمد من خلال تعميق الروابط المجتمعية، وتوسيع الانتشار الجغرافي، وتعزيز الحضور الرقمي للعراق.

وقد شكّل الربع الثالث من العام (تموز – أيلول) مرحلة حافلة بالإنجازات، جسّدنا خلالها هذه الرؤية عبر برامج تدريبية موجهة، وفعاليات مجتمعية نوعية، وتمثيل دولي فعّال.

أبرز الأنشطة والإنجازات

ورشة ويكبيدي ناشئ (3 – 5 تموز)

بدأ الربع الثالث من عام 5202 بانطلاق ورشة تدريبية عبر الإنترنت بعنوان «ورشة ويكبيدي ناشئ»، قدّمها الإداري في ويكيبيديا العربية محمد قيس على مدى ثلاثة أيام.

شارك في الورشة 32 متدرّبًا جديدًا تلقوا تدريبًا عمليا على أساسيات التحرير في الموسوعة، شمل أركان ويكيبيديا الخمسة، والتحرير بالمحرّر المرئي، واستخدام أداة ترجمة المحتوى.واختُتمت الورشة بجلسة تفاعلية ملهمة شاركت فيها مؤسسة ويكيميديا العراق رافان الطائي إلى جانب مجموعة من المحررين المتمرسين، حيث قدّموا للمشاركين نصائح وخبرات عملية حول المساهمة في ويكيبيديا

شكّلت هذه الورشة خطوة مهمّة في تمكين جيل جديد من المساهمين وإعدادهم للمشاركة في مسابقة ويكيميديا العراق للتحرير المقبلة.



يوم ويكيبيديا العربية (12 تموز)

خُصصت احتفالية هذا العام لذكرى الراحل سامي الرحيلي، أحد أبرز الويكيميديين السعوديين.

ولأول مرة في تاريخ المجموعة، نُظّمت فعاليتان حضوريّتان متزامنتان في بغداد والموصل، في خطوة مهمّة نحو توسيع النشاط الميداني للمجموعة.

التوسّع الاستراتيجي في الموصل:

في مدينة الموصل الغنية بالثقافة والتاريخ، عُقدت جلسة تعريفية في بيت تراث الموصل بإدارة المحرر عبد الله الراشدي، الذي يمتلك أكثر من 51 عامًا من الخبرة في التحرير على ويكيبيديا.

شكّل هذا اللقاء محطة مفصلية ضمن خطتنا لتأسيس مراكز مجتمعية قوية خارج العاصمة، بدءًا من مدينة تمتلك أحد أعلى معدلات المساهمين في العراق.

اللقاء المجتمعي في بغداد:

في العاصمة، استضفنا أول لقاء حضوري داخلي لمجتمع ويكيميديا العراق في كوورك بغداد، امتد لأربع ساعات مثمرة من التعلّم والتعاون وبناء الروابط.

تبادل المشاركون الخبرات وحرّروا مقالات معًا، واختتم اللقاء بغداء جماعي ودي رسّخ روح الانتماء والاتصال بين أعضاء المجتمع المحلي.

ورشة “هي تُحرّر في ويكيبيديا” (62 تموز)

في إطار سعينا لتعزيز مشاركة النساء في الحركة، تعاونّا مع مجتمع عزيزة النسائي لتنظيم ورشة عمل مخصصة للنساء الجدد الراغبات في المساهمة في مشاريع ويكيميديا.

قدّمت الورشة رافان الطائي، مؤسسة المجموعة، التي عرّفت المشاركات على منظومة ويكيميديا ومشاريعها المتعددة مثل ويكي بيانات وويكيميديا كومنز.

بنهاية الجلسة، أنشأت جميع المشاركات حسابات جديدة وحرّرن مقالاتهن الأولى، وغادرن وهنّ يحملن رؤية واضحة لتوثيق قصص العراق وتراثه.

مؤتمر ويكيمانيا 2025 واللقاء الدبلوماسي (6 – 9 آب)

شهد مؤتمر ويكيمانيا 5202 مشاركة أربعة أعضاء من العراق ضمن المجتمع الويكيميدي العالمي في نيروبي.

وخلال المؤتمر، تلقّت المجموعة دعوة رسمية من السفارة العراقية في كينيا للقاء الدكتور أكرم جميل سليمان، القائم بالأعمال العراقي في نيروبي.

أتاح هذا اللقاء فرصة ثمينة لبحث إمكانية استضافة فعاليات ويكيميدية مستقبلية في العراق، وتعزيز حضور البلاد في المبادرات المعرفية العالمية.

مسابقة ويكيميديا العراق للتحرير (8 آب – 8 أيلول)

انطلقت مسابقة ويكيميديا العراق 5202 لتشجيع إنشاء وتحسين المحتوى المتعلق بالعراق على ويكيبيديا العربية.

أسفرت المسابقة عن إضافة أكثر من 009 مقالة جديدة، ومن المقرر تكريم ثمانية فائزين في تشرين الأول تقديرًا لمساهماتهم المتميزة.

مسابقة ويكي تحب الحلوى (1 – 3 أيلول)

نُظمت فعالية ويكي تحب الحلوى بالتعاون بين مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق وويكيميديا الكويت، بهدف إثراء ويكيبيديا العربية بمقالات عن الحلويات حول العالم.

ساهمت هذه المبادرة في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع المحتوى الثقافي والغذائي العربي.

مسابقة ويكي تهوى المعالم 5202 في العراق (02 أيلول – 02 تشرين الأول)

تماشيًا مع هدفنا في توثيق التراث المحلي، شارك المجتمع العراقي في المسابقة العالمية ويكي تهوى المعالم.

وقبيل انطلاقها، عُقدت ورشة تعريفية في 91 أيلول لشرح قواعد المشاركة واستخدام ويكيميديا كومنز.

خطواتنا المقبلة

تعكس إنجازات هذا الربع إيماننا العميق بقوة المعرفة والمجتمع. فمن خلال توسيع حضورنا الجغرافي، وتمكين شرائح جديدة من المتطوعين، وتعزيز الروابط الداخلية، نواصل بناء حركة ويكيميدية مستدامة في العراق.

ومع اقتراب الذكرى العاشرة لتأسيس المجموعة في 51 تشرين الأول 5202، نستعد لإقامة احتفال إلكتروني يجمع أعضاءنا والمجتمع الويكيميدي العالمي.

للانضمام إلى الاحتفال، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

coordinator@wikimediairaq.org

تؤكد مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق التزامها الراسخ بترسيخ حضور العراق في منظومة المعرفة العالمية.



