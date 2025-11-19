ويكيبيديا تبلغ عامها الخامس والعشرين: أصبحت أكبر، وأكثر حكمة، وموثقة بالكامل الآن [بحاجة لمصدر]

تبلغ ويكيبيديا عامها الخامس والعشرين في 15 يناير، لقد حان وقت الاحتفال! ندعو المحررين الجريئين، وفلاسفة صفحات النقاش، وصائدي الأخطاء المطبعية، والمحررين المحاربين الذين استمروا في تشكيل خلاصة المعرفة البشرية منذ ربع قرن، للانضمام إلى الاحتفال. هذه تحية لجهودكم في جعل الإنترنت أكثر ذكاءً، بإنجاز عملية تحرير واحدة تلو الأخرى.

سجّلوا الآن لحضور حفل عيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين الافتراضي، الذي سيُقام في 15 يناير في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). سيشمل الحفل باقة من الألعاب، والفقرات الترفيهية، ونستقبل ضيوفًا ستفاجئون بهم، وجوائز (لأن أي حفلة عيد ميلاد لا تكتمل إلا بالهدايا!)

وإلى حين انطلاق الاحتفالات، دعونا ‘نستعرض تاريخ’ 25 عامًا من المعرفة، والتعاون، والتوافق، والإنسانية في أبهى صورها.

ما الذي خططنا له في 2026؟

حفل عيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين الافتراضي في 15 يناير هو البداية فقط – سنحتفل سويًا بالذكرى السنوية الـ 25 على مدار العام بأكمله بأسلوب مميز. بدءًا من المنح المجتمعية ومنح الفعاليات، مرورًا بـ التصاميم والبضائع التذكارية ومفاجآت الأسرار (بيض عيد الفصح)، وصولًا إلى التغطية الإعلامية والمشاركات العامة، أنت مدعو للمشاركة في هذه الاحتفالات. إذا كنت تخطط لاستضافة حفل مشاهدة لم أو أي فعالية أخرى، يرجى إضافتها إلى التقويم والخريطة.

سنحتفل بالإنجازات البارزة خلال الـ 25 عامًا الأولى من عمر ويكيبيديا على موقعٍ خاص قريبًا—ولكن في الوقت الحالي، تفضل بتصفح بعض أبرز محطات تاريخ الويكي معنا.

درس موجز في تاريخ الويكي

بعض هذه الحقائق تعرفها عن ظهر قلب، لكنك قد تتفاجئ بحدوث بعض الحقائق الأخرى فعلياً!

هل لديك ذكرى مفضلة ومختلفة لويكيبيديا تود مشاركتها؟ أرسل لنا ملاحظة على ميتا-ويكي وسنضمّنها في الاحتفالات. واستمر في مراقبة مركز الاحتفالات على ميتا-ويكي لمعرفة الموارد والاطلاع على التحديثات!

