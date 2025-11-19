ويكيبيديا تبلغ عامها الخامس والعشرين: أصبحت أكبر، وأكثر حكمة، وموثقة بالكامل الآن [بحاجة لمصدر]

تبلغ ويكيبيديا عامها الخامس والعشرين في 15 يناير، لقد حان وقت الاحتفال! ندعو المحررين الجريئين، وفلاسفة صفحات النقاش، وصائدي الأخطاء المطبعية، والمحررين المحاربين الذين استمروا في تشكيل خلاصة المعرفة البشرية منذ ربع قرن، للانضمام إلى الاحتفال. هذه تحية لجهودكم في جعل الإنترنت أكثر ذكاءً، بإنجاز عملية تحرير واحدة تلو الأخرى.
سجّلوا الآن لحضور حفل عيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين الافتراضي، الذي سيُقام في 15 يناير في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC). سيشمل الحفل باقة من الألعاب، والفقرات الترفيهية، ونستقبل ضيوفًا ستفاجئون بهم، وجوائز (لأن أي حفلة عيد ميلاد لا تكتمل إلا بالهدايا!)
وإلى حين انطلاق الاحتفالات، دعونا ‘نستعرض تاريخ’ 25 عامًا من المعرفة، والتعاون، والتوافق، والإنسانية في أبهى صورها.
ما الذي خططنا له في 2026؟
حفل عيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين الافتراضي في 15 يناير هو البداية فقط – سنحتفل سويًا بالذكرى السنوية الـ 25 على مدار العام بأكمله بأسلوب مميز. بدءًا من المنح المجتمعية ومنح الفعاليات، مرورًا بـ التصاميم والبضائع التذكارية ومفاجآت الأسرار (بيض عيد الفصح)، وصولًا إلى التغطية الإعلامية والمشاركات العامة، أنت مدعو للمشاركة في هذه الاحتفالات. إذا كنت تخطط لاستضافة حفل مشاهدة لم أو أي فعالية أخرى، يرجى إضافتها إلى التقويم والخريطة.
سنحتفل بالإنجازات البارزة خلال الـ 25 عامًا الأولى من عمر ويكيبيديا على موقعٍ خاص قريبًا—ولكن في الوقت الحالي، تفضل بتصفح بعض أبرز محطات تاريخ الويكي معنا.
درس موجز في تاريخ الويكي
بعض هذه الحقائق تعرفها عن ظهر قلب، لكنك قد تتفاجئ بحدوث بعض الحقائق الأخرى فعلياً!
- 1995 – أنشأ صديقنا وارد كَننغهام أول ويكي، ويكي ويكي ويب، إلهام اسم الموقع جاء من حافلة نقل الركاب السريعة (wiki wiki)، إذ أن كلمة ويكي باللغة الهاوائية تعني “سريع” أو “عاجل”
- 2000 – بدأ بعض الأفراد مشروعهم الخاص على الإنترنت لإنشاء موسوعة ويكي عبر الإنترنت تُسمى Nupedia، بالتعاون مع خبراء وباحثين. أنتجت هذه الموسوعة 24 مقالاً واستمرت لثلاث سنوات، لكن فكرة الموسوعة المتاحة عبر الإنترنت ظلت قائمة.
- 2001 – بينما كانت ‘نيوبيديا’ (Nupedia) تكافح للانطلاق، وُلِدت منها فكرة أخرى – وهي ويكيبيديا. أُطلقت في 15 يناير 2001 (صادف يوم اثنين وفقًا للتقويم الغريغوري). في غضون أشهر، أصبح من الواضح أن الموسوعة التي يمكن لأي شخص تعديلها ستحتاج إلى بعض القوانين. أنشأ المتطوعون سياسة وجهة النظر المحايدة (Neutral point-of-view)، والتي تظل حجر الزاوية لويكيبيديا حتى اليوم.
- 2001 – على مدار العام، بدأت إصدارات ويكيبيديا بلغات أخرى في الظهور، ومنها الألمانية، والكتالونية، واليابانية، والفرنسية، والصينية، والهولندية، والإسبرانتو، والعبرية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والسويدية، والعربية، والدنماركية، والبولندية، والمجرية.
- 2003 – حصل البرنامج الذي يُشغّل ويكيبيديا ومشاريع المعرفة الحرة الأخرى على اسم هو ميدياويكي MediaWiki– وهو الآن في إصداره الثالث. هذا الاسم هو اشتقاق لفظي من اسم ويكيميديا Wikimedia. وفي العام ذاته، تأسست مؤسسة ويكيميديا، وهي المنظمة غير الربحية التي تدعم ويكيبيديا.
- 2004 – مع إضفاء بعض الطابع المرئي على الموقع، قُدّم Monobook باعتباره “المظهر“ الافتراضي الجديد لويكيبيديا. يتميز هذا المظهر بصورة باهتة لكتاب في الخلفية (هل فهمت التورية؟ Mono book، أي “كتاب واحد”). هل تريد أن ترى كيف يبدو شكل مقالة ويكيبيديا الحالية بهذا المظهر القديم؟ اعتبارًا من أبريل 2024، لا يزال 4.40% من المحررين الذين يجرون أكثر من 60 تعديلاً سنويًا يستخدمونه!
- 2005 – بالعودة إلى أوائل الألفية، كانت المواقع تتنافس بشدة لاقتحام تصنيفات أليكسا (لا، ليست المساعد الصوتي أليكسا، بل أليكسا أخرى. ومن المفارقة، كلتا الشركتين تملكهما أمازون!). أخيراً، ويكيبيديا تدخل القائمة، محطمة حاجز الـ 40 الأوائل في تصنيف أليكسا. (سؤال معلومات عامة: ما هي الأغنية التي احتلت المرتبة الـ40 في قائمة بيلبورد للأغاني المفردة عام 2005؟ إنها أغنية “Sugar, We’re Goin Down” لفرقة Fall Out Boy. نحن في صحبة جيدة! [بحاجة لمصدر])”
- 2007 – إطلاق النسخة الأولى من ويكيبيديا للأجهزة المحمولة. في الوقت الذي كُتبت فيه هذه المقالة، كنا بصدد إيقاف تشغيل النطاق .m الخاص بالأجهزة المحمولة. لقد أدّيت عملاً جيداً أيها الموقع. 19 عاماً من خدمة المعرفة الحرة عبر الشاشات الصغيرة).
- 2009 – مجلة تايم تُدرج ويكيبيديا في المرتبة 25# ضمن قائمة أفضل 50 موقعًا على الإنترنت. هل تعرف ما هو الموقع الذي حلّ في المرتبة #24؟ “ريدفين”. حقاً؟
- 2010 – ويكيبيديا الإنجليزية تتجاوز حاجز 3.5 مليون مقالة، في حين أصبحت ويكيبيديا الفرنسية في المرتبة الثالثة بعد الإنجليزية والألمانية، وقد وصلت الفرنسية إلى مليون مقالة في 21 سبتمبر. أجري التعديل رقم مليار في مشاريع ويكيميديا في 16 أبريل. على الأقل، هذا وفقًا لويكيبيديا.
- 2013 – استمرت ويكيبيديا في ركوب موجة المليون، حيث انضمّت كل من ويكيبيديا الإيطالية والروسية والإسبانية والسويدية والبولندية إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية والهولندية في تخطي حاجز المليون مقالة لكلٍ منها.
- 2015 – إطلاق المحرر المرئي – محرر “ما تراه هو ما تحصل عليه Wysiwhat“. يقدّم محرر Wysiwhat تجربة تحرير لويكيبيديا تتصف بإن ما يراه المحرر أثناء التحرير هو النتيجة التي يحصل عليها. على الرغم من بعض التعثّرات والعقبات الأولية الكبيرة، إلا إن المحرر المرئي أصبح في نهاية المطاف رفيقاً كاملاً ومكمّلاً للتحرير المصدري “wikitext” الذي تتشكّل فيه كل مقالة خلف الكواليس.
- 2020 – أوه، يا له من عام. ويكيبيديا – والبشرية جمعاء – تصمد وتستمر.وصفت مجلة وايرد ويكيبيديا بأنها “آخر وأفضل موقع على الإنترنت“، وحصلت ويكيبيديا على إشادة لتغطيتها المحتوى المتعلق بكوفيد-19. وقد منحت منظمة الصحة العالمية ترخيصاً لاستخدام محتواها في مشاريع ويكيميديا
- 2024 – الأشياء تصبح مظلمة في ويكيبيديا. لا، ليس بهذه الطريقة! بل فعّلنا الوضع المعتم في الموقع. وهذه الميزة تريح القرّاء الذين يسهرون لوقتٍ متأخر في السرير لقراءة مقالة عن ساعي البريد الكوبي عدّاء المسافات الطويلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 1904 أندارين كارباخال، الذي خسر كل أمواله في القمار في نيوأورليانز واضطرّ للسفر متطفلاً ومشياً على الأقدام بقية الطريق. وصل كارباخال إلى السباق مرتدياً ملابس عادية، وقصّ أرجل سرواله على عجل ليبدو شبيهاً بسروال الرياضة القصيرة. قدم كارباخال أداءً جيداً في السباق على الرغم من توقفه للدردشة مع المتفرجين والتقاط بعض الخوخ من سيارة أحد المشاهدين. لاحقاً أثناء السباق، رأى بستان تفاح فتوقف ليأكل بعض التفاح الذي تبيّن إنه فاسد. يا إلهي، لقد سقطّت في حفرة الأرنب.
- 2025 – مهلاً! الآن هذه المقالة! كما يقولون في الويكي، ‘هذه المقالة تتناول حدثًا جاريًا حيث يمكن للمعلومات أن تتغير بسرعة أو تكون غير موثوقة.’ ومع أن ويكيميديا دائمة التطور، فإن الاحتفال بمرور 25 عامًا على المعرفة الحرة في عام 2026 هو أمر يمكنك الوثوق به.”
هل لديك ذكرى مفضلة ومختلفة لويكيبيديا تود مشاركتها؟ أرسل لنا ملاحظة على ميتا-ويكي وسنضمّنها في الاحتفالات. واستمر في مراقبة مركز الاحتفالات على ميتا-ويكي لمعرفة الموارد والاطلاع على التحديثات!
