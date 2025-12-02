أكثر من مجرد برمجة: التعلم والبناء مع مبادرة المغرب التقنية

بدأت مساري الويكيميدي محررا في ويكيبيديا العربية، ثم انتقلت لاحقا إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. وعلى الرغم من امتلاكي خلفية تقنية، إلا أنني ظللت لفترة طويلة غير متيقن من كيفية توظيفها أو تحديد موقعها الصحيح داخل هذه المنظومة. لقد كانت لدى مجتمعنا في المغرب احتياجات تقنية جلية؛ تتمثل في صيانة القوالب، ودعم لغاتنا ولهجاتنا التي تعاني من نقص في التمثيل كاللهجة المغربية واللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى العربية الفصحى، فضلا عن إدراج البيانات المهيكلة؛ غير أننا كنا نفتقر إلى فريق مركزي يتولى هذه المهام.

تغير ذلك كله حينما تعرفت على ويكي تيك ما – المبادرة التقنية لويكيميديا المغرب؛ وهي مبادرة حديثة تهدف إلى تأسيس فريق تقني في المغرب. بادرت بالانضمام إليها على الفور، وقد غمرني شعور بأنني عثرت أخيرا على موطن تقني يمكن لمهاراتي فيه أن تخدم أهداف مجتمعنا. لقد أصبحت الهاكاثونات المصغرة السنوية التي ننظمها بمثابة القلب النابض لهذه المبادرة، وكانت رحلتي خلالها مسيرة حافلة بالتعلم والبناء والعمل التشاركي.

سنة 2024: نقاشات، وتوليد أفكار، وشرارة

المشاركون في هاكاثون ويكيميديا المغرب المصغر لعام 2024، حضورياً وعن بعد

مَثّل الهاكاثون المصغر الأول الذي عقدناه في طنجة عام 2024 فرصتنا الحقيقية الأولى للاجتماع كفريق واحد. وقد أدركت حينها أن الجانب الأكثر قيمة في هذا الحدث لم يقتصر على البرمجة فحسب، بل تجلّى في النقاشات التي دارت بيننا.

لقد كان تواجدي في قاعة واحدة مع بقية أعضاء فريق ويكي تيك ما بمثابة مسرّع لوتيرة الإنجاز؛ إذ كنت محاطا بالأعمال المبهرة لزملائي. فالمشكلات التي كان من المحتمل أن تستغرق مني أياما لحلها منفردا، كانت تُطرح للنقاش وتجد طريقها للحل غالبا في دقائق معدودة

كرستُ وقتي المخصص للبرمجة للاشتغال على أداة إقتراح بوت؛ وهي أداة لترشيح المقالات لمحرري ويكيبيديا العربية. وقد انصب عملي على تحديث شيفرتها البرمجية وتطوير منطقها الأساسي ليدعم الإصدار الثالث من نظام أوريس (ORES v3)، مع إضافة خصائص جديدة وترحيل الأداة لتتوافق مع أحدث نسخة من مكتبة باي ويكي بوت. وعلاوة على ذلك، خضت تجربتي الأولى في تقديم عرض تقني تمحور حول لغة لوا البرمجية.

أثناء تطويري للنسخة العربية من أداة “إقتراح بوت” خلال الهاكاثون المصغر لعام 2024 في طنجة

بيد أن اللحظة المفصلية بالنسبة لي تجلت حين جلست في مقعد المتلقي؛ إذ حضرت عرضا قدمه زميلي منير حول مشروع جديد ذي طبيعة مجردة يدعى ويكي دوال (Wikifunctions). وعلى الرغم من حداثة المشروع وتعقيده، إلا أن رؤية أحد زملائي في الفريق وهو يتولى شرحه جعلت الأمر يبدو في المتناول وأذكت جذوة اهتمامي به. كما تعرفت كذلك على منصة ويكي للترجمة (TranslateWiki) وغيرها من الأدوات العديدة التي لطالما اكتفيت بالسماع عنها. وهكذا، غادرت طنجة وفي جعبتي ما هو أكثر من مجرد بوت مُحدّث؛ غادرت حاملا فضولا متقدا ودافعا قويا نحو الاستزادة من المعرفة.

سنة 2025: التعاون حيز التنفيذ

المشاركون في هاكاثون ويكيميديا المغرب المصغر لعام 2025 حضورياً

لقد ظل وهج تلك الشرارة التي انقدحت في عام 2024 يلازمني على مدار السنة، حيث شرعت في المساهمة في مشروع ويكي دوال. وحينما حان موعد نسختنا الثانية من الهاكاثون المصغر في مدينة فاس عام 2025، أقبلتُ عليه متسلحا بثقة أكبر، وعلى أهبة الاستعداد لرد الجميل للمجتمع الذي كان له الفضل في تعليمي.

لقد كانت لحظة مفعمة بالرضا ولحظة انتقلت فيها من مرحلة التلقي لأبدأ مرحلة العطاء، حينما وجدتُ نفسي أقف في صدارة القاعة لأتولى بنفسي تقديم العرض حول مشروع ويكي دوال، مشاركا حصيلة ما تعلمته مع أعضائنا الجدد. كما سنحت لي الفرصة أيضا لمشاركة خبرتي العملية من خلال ورشة عمل خصصتها لأداة أوبن ريفاين (OpenRefine).

أثناء تقديمي لأداة أوبن ريفاين خلال نسخة الهاكاثون المصغر لعام 2025 في فاس

لقد كانت روح التعاون هذه وقودا دفع مشاريعي الخاصة قُدما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تمثل هدفي الرئيس في الإسهام في تحقيق رسالة المبادرة التقنية المغربية الرامية إلى إنشاء محتوى محلي مهيكل. وموظفا مهاراتي في أوبن ريفاين وبايثون التي كنت أعكف على صقلها، تمكنت من تنظيف ورفع بيانات كافة المدارس الإعدادية العمومية في المغرب على ويكي بيانات.

وبفضل دعم الفريق، استطعت الانتقال بأداة إقتراح بوت من مجرد نص برمجي شخصي إلى مراحل النشر النهائية، وذلك بترحيلها إلى بيئة ليفت وينغ(LiftWing) وإنشاء صفحتها الخاصة على منصة تول فورج (Toolforge)

أكثر من مجرد برمجة

أنا ومنير أثناء محاولة حل مشكلة “مادية” حقيقية

إن حضور هذه الفعاليات يجعلك شاهدا على حجم الشغف والتفاني الذي يغذي هذه الحركة. لقد علمتني التجربة أن هذه الهاكاثونات تعني ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة سطور برمجية.

فالأمر لا يقتصر على المطورين أو المحررين فحسب؛ بل يتعلق بروح التعاون التي تسود بيننا، وتوفر مبادرة ويكميديا المغرب التقنية الفضاء الأمثل لذلك. إنها المكان الذي يمكنك فيه التعرف على أداة جديدة، أو نيل المساعدة لإصلاح علة برمجية، ومن ثم مشاركة ما تعلمته مع شخص آخر. إنني فخور بكوني جزءا من فريق لا يكتفي ببناء الأدوات فحسب، بل يشيد مجتمعا تقنيا مستداما في المغرب.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation