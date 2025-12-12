صياغة الأهداف السنوية لمؤسسة ويكيميديا ​​للفترة 2026-2027: أسئلة رئيسة لحركة ويكيميديا

تُعبّر الخطة السنويَّة عمّا تأمل مؤسسة ويكيميديا تحقيقه في العام المقبل. يُعد هذا الوقت مُلِحًّا للتركيز على مشاريع ويكيميديا: فكما لاحظنا من التوجهات العالمية، فإنَّ الإنترنت ونظام المعلومات يستمر في التغير سريعًا، كما أنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح قوةً تحويليةً على الإنترنت، إضافةً إلى طرقٍ جديدةٍ لاستهلاك المعلومات من قِبل الأجيال الشابة، وتدقيقٍ متزايدٍ من قِبل الحكومات واللوائح التنظيميَّة. لاحظنا مؤخرًا انخفاضًا في زيارات صفحات ويكيبيديا.

نتيجةً لتشكل هذه التوجهات، وضعنا خططًا سنويةً تهدف إلى معالجتها. نهدف في خطتنا السنوية القادمة، من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، إلى مواصلة تطوير تقنياتنا وخبراتنا لمواكبة هذه اللحظة. نريد أن نفعل ذلك بوتيرةٍ نشطة، مع تعزيز والحفاظ على تلك العناصر التي جعلت مواقع الويكي قيمةً للغاية. يبقى الهدف «مشروعًا متعدد الأجيال»، حيث ستتمكن الأجيال القادمة من الوصول إلى المعرفة والمساهمة بها مجانًا، بطرقٍ تناسبهم.

كما هو الحال كل عامٍ، فإننا نطلب منكم المشاركة معنا في صياغة هذه الخطة. نود أن نسمع آمالكم ومخاوفكم وأفكاركم الجريئة وطلباتكم المحددة، مما سيساعد المؤسسة على اتخاذ قراراتٍ بشأن كيفية استخدام وقتنا ومواردنا.

فيما يتعلق بعمل قسم المنتج والتقنية لدينا، فإنَّ التخطيط السنوي يبدأ بمشاركة قائمة أوليّة من الأسئلة الشاملة. هذه الأسئلة مصممةٌ بشكلٍ مشابهٍ لتلك التي طرحناها العام الماضي، فالعديد من تحدياتنا لا تزال قائمةً وتتطلب العمل على مدار سنواتٍ عديدة. سنواصل أيضًا الاستماع والتفاعل من خلال نقاشاتٍ مع فرق المنتج أو نقاشاتٍ حول مواضيع محددة، إضافةً للاستبيانات والمقابلات البحثيّة، وقائمة أمنيات المجتمع، والمحادثات المباشرة، وفي المؤتمرات، وعلى صفحة نقاش خطتنا السنوية.

ساعدتنا هذه العملية سابقًا على تحديد أولويات العمل في الخطة الحالية، مما أفاد مجتمعاتنا ومشاريعنا. مثلًا، علمنا من كلٍّ من المجتمع والمجلس الاستشاري للمنتج والتقنية أنَّ التحرير عبر الأجهزة المحمولة لا يزال يُمثل تحديًا كبيرًا، لذلك قررنا مواصلة بناء المهام المُهيكلة والتحقق من التعديلات، التي نعلم أنها تُحسّن النتائج على الأجهزة المحمولة، وأجرينا أبحاثًا إضافيَّة. كما استخدمنا ملاحظات المجتمع وإرشادات المجلس الاستشاري للمنتج والتقنية لإعادة صياغة أسلوبنا التعاوني في تطوير أعمالنا والتواصل مع القراء، مع إشراك المجتمعات في وقتٍ مبكر لوضع توقعاتٍ مشتركة وحواجز أمان تُمكّن من إجراء تجارب مسؤولة للمنتج، وتضمن تلبية عملنا لاحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من القراء والمحررين.

عقدنا أيضًا سلسلةً من جلسات الاستماع والنقاش التي ركزت على ويكيميديا كومنز حول القضايا التي أُثيرت على مر السنين، مما أدى إلى إعطاء الأولوية لعددٍ من تحسينات البنية التحتية لقواعد بيانات كومنز، وبعض المكونات البرمجيَّة، وأدوات محددةٍ غير مدعومة تعمل مع فيديو تو كومنز (Video2commons). كما أوقفنا دعم نطاق الهاتف المحمول مما حسّن وقت تحميل الصفحات وظهورها في محركات البحث، وخاصةً في كومنز.

إضافةً لذلك، وبعد سنواتٍ من مخاوف المجتمع بشأن إمكانية الوصول إلى الكابتشا الخاص بنا، وطلبات المستخدمين أصحاب الصلاحيات المتقدمة لتعزيز اكتشافنا للتعديلات الآلية، فقد أطلقنا تجربة عملية لخدمة جديدة للكشف عن البوتات لإنشاء الحسابات والتعديلات الخطرة، على ويكيبيديا الإنجليزيَّة والعديد من مواقع الويكي الأخرى.

بالنظر إلى المستقبل، يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى إلى مشاريع ويكيميديا، وإلى خطةٍ لدعمها. نبذل قصارى جهدنا لمشاركة جميع الأسئلة التي تشغل بالنا مع بدء دورة التخطيط القادمة. لا نتوقع منكم جميعًا الإجابة على الأسئلة كلها، لكننا نأمل أن تشاركوا ما يهمكم أكثر. شكرًا لكم على تخصيص وقتكم للتأمل والتخيل معنا. سنوافيكم بمزيدٍ من المعلومات حول الخطوات التالية في يناير.

التوجهات العالميَّة

استمرت التوجهات العالمية في تشكيل الإنترنت كاملًا، وليس فقط مشاريع ويكيميديا. نود أن نسمع المزيد عن كيفية تأثير هذه التوجهات عليكم وكيف تعتقدون أنه يجب علينا الاستجابة لها.

ما هي أهم التغييرات التي تلاحظونها في العالم خارج ويكيميديا ​​هذا العام؟ قد تكون هذه التوجهات في التقنية أو التعليم أو كيفية تعلم الناس.

ما هي المجتمعات الأخرى عبر الإنترنت التي تشاركون فيها خارج حركة ويكيميديا؟ ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها من الأدوات والعمليات على منصات المجتمعات الأخرى؟

هل تغيرت علاقتكم بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي؟ مثلًا، هل ترون أو تستخدمون الميزات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (مثل ملخصات الذكاء الاصطناعي عند استخدام بحث الويب، أو الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص أو كتابة نص في رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات) بنفس المعدل تقريبًا، أو أكثر، أو أقل، مما كنتم تستخدمونه قبل عام؟ هل تعتقدون أو تقلقون بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على ويكيبيديا أكثر، أو أقل، أو تقريبًا كما كان قبل عام؟

التجريب

نحتاج إلى تجربة أشياءٍ جديدةٍ بسرعةٍ، بطرق صحيةٍ لمجتمعاتنا، بهدف مواجهة اللحظة الراهنة بإلحاحٍ وتركيز. كما نسعى جاهدين لإيجاد طرقٍ جديدة للتجربة جنبًا إلى جنب مع مجتمعاتنا.

ما الأفكار أو التغييرات التي أردتم اختبارها على الويكي الخاص بكم؟ هل هناك أمورٌ ترغبون في قياسها ولكن لا يمكنكم ذلك؟ هل لديكم أسئلةٌ محددةٌ حول التأثير أو السببية ينبغي علينا أخذها في الاعتبار، مثلًا، ما إذا كانت ميزة أو خلل ما يسبب شيئًا تلاحظونه على الويكي؟

يُعد التواصل والتعاون مع مجتمعاتنا جزءًا أساسيًا من تجاربنا مع الأدوات والميزات الجديدة. هل لديكم أفكارٌ حول كيفية تقديم تحسيناتٍ سريعةٍ من خلال العمل مع المجتمعات؟

الوافدون الجدد

أظهرت الأبحاث أنَّ الوافدين الجدد يواجهون صعوبةً في تحرير ويكيبيديا والاستمرار فيها. لقد أنشأنا مجموعةً من الإضافات التي أثبتت فعاليتها في زيادة تفاعل الوافدين الجدد، بالإضافة إلى ميزة “التحقق من التعديل” لمساعدتهم على اتباع بعض السياسات والإرشادات اللازمة لإجراء تعديلاتٍ بناءة. كيف يمكننا مساعدة الوافدين الجدد ليصبحوا مساهمين فعّالين؟

ما الذي ساعدك على بناء الثقة وفهم كيفية المساهمة، وكيف يمكننا بناءُ شيءٍ مفيدٍ للوافدين الجدد اليوم؟

إذا كانت لديك خبرة في تدريب أو تدريس أو توجيه الوافدين الجدد، فما الذي تعلمته حول كيفية اكتساب الوافدين الجدد لمهارات المساهمة؟

أصحاب الصلاحيات المتقدمة

يُعد نشاط أصحاب الصلاحيات المتقدمة هامًا أكثر من أي وقتٍ مضى؛ وذلك لتزايد المعلومات المضللة والخاطئة، إضافةً لتزايد أعمال التخريب والتهديدات الأمنية، ومع ذلك، فإنَّ أعدادهم تتناقص على أكبر الويكيبيديات. جمعنا في ويكيمانيا هذا العام المستخدمين أصحاب الصلاحيات المتقدمة لمشاركة أفضل الممارسات والتوصل إلى أفكارٍ مستقبلية. كيف يمكننا تعزيز وتنمية مجتمع المحررين والمستخدمين أصحاب الصلاحيات المتقدمة لدينا؟

كيف تُحدد أولويات ما يحتاج اهتمامك على الويكي الخاص بك؟ ما الصفحات أو التصنيفات أو الإجراءات أو الأدوات التي طورها مجتمعك لعرض الطلبات أو إدارة تراكمات العمل؟

ما هي الأداة أو الإضافة الأكثر أهمية لسير عملك والتي صممها المتطوعون، ولماذا؟

ما أنواع التحسينات التي من شأنها أن تساعد المزيد من المستخدمين على المشاركة في مراجعة التعديلات ومتابعتها؟

التعاون

نريد أن نُسهّل على المساهمين التواصل والعمل على المشاريع معًا، مما يُعزز التعاون والتواصل على مواقع الويكي.

هل سبق لك أن حددت أهدافًا أو تحدياتٍ تحريرية لنفسك أو لمجموعةٍ تنتمي إليها؟ كيف تُحدد هذه الأهداف وتُشاركها؟ هل ترغب في إيجاد طرقٍ لتحقيق ذلك ومشاركة عملك مع الآخرين؟

إذا كنت تُنظّم فعاليات (مثل ورش عمل أو لقاءات التحرير)، فما هو أكبر تحدٍّ تواجهه؟ ما هي التقنيات التي يُمكن أن تُقدّمها المؤسسة والتي سيكون لها أكبر تأثيرٍ على نجاحك؟

كيف تُعبّر عن تقديرك لعمل الآخرين على مواقع الويكي اليوم؟ ما الذي يُمكن أن يُسهّل على المحررين التعبير عن تقديرهم لبعضهم البعض؟

القراءة

تُظهر توجهات المستخدمين الجدد أن الناس يصلون إلى محتوى ويكيميديا ​​من جميع أنحاء الإنترنت، حتى لو لم يزوروا موقع wikipedia.org. ولكن مع انخفاض عدد الزيارات إلى ويكيبيديا، قد يقل عدد المتطوعين الذين يعملون على تنمية المحتوى وإثرائه، وقد يقل عدد المتبرعين الأفراد الذين يدعمون هذا العمل. نُجري حاليًا تجارب تُركز على تعزيز طرق التعلم المألوفة للقراء النشطين، وبناء طرق تعلم جديدة للقراء الجدد. ما رأيك فيما سيكون الأكثر تأثيرًا في جذب القراء والاحتفاظ بهم على ويكيبيديا؟

ما الذي قد يمنع الأجيال الجديدة من اعتبار محتوى ويكيبيديا شيقًا وجذابًا؟ كيف يُمكننا التغلب على ذلك باستخدام المحتوى الحالي لدينا؟

تزداد شعبية برامج المحادثة الآلية والبحث المُدار بالذكاء الاصطناعي باعتباره طرقًا للبحث عن المعلومات. مع ظهور هذا التوجه، ما الذي يُمكننا فعله لتشجيع المزيد من الناس على استخدام ويكيبيديا لتكون مكانهم المُفضل للمعرفة؟

ما هي الطرق الفعّالة التي رأيتَ الآخرين يتعلمون ويستكشفون المعرفة خارج ويكيبيديا؟ هل يُمكن استخدام أي من هذه الطرق مصدرًا للإلهام في ويكيبيديا؟

ناقش عبر الويكي

