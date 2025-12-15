تغطية ويكيمانيا نيروبي: من شرق إفريقيا إلى العالم

تأثير ويكيمانيا نيروبي امتد بعيدًا عن مجرد إقامة الحدث. المؤتمر الذي انعقد بين 6 و9 أغسطس شهد مشاركة أكثر من 2,676 شخصًا من 135 دولة على الأقل، منهم 776 حضروا فعليًا و1,900 عبر الإنترنت. وبعد مرور عدة أسابيع، ما زالت انعكاسات ويكيمانيا محسوسة داخل الحركة وتستمر في التأثير على نشاطاتها.



نقدم لكل مشارك في ويكيمانيا شكرًا خاصًا من خلال فيديو مميز، سواء كنتم قد حضرتم الحدث شخصيًا أو تابعتموه عبر الإنترنت.



النسخة العشرون من ويكيمانيا حظيت بتغطية واسعة، حيث ظهرت أكثر من 100 قصة على منصات المجتمع الإعلامية، إلى جانب وسائل الإعلام الدولية، وما زالت بعض التغطيات الجديدة تصل تدريجيًا. وإذا لم تتابعوا هذه القصص، يمكنكم الاطلاع على قائمة قراءة مختارة جمعناها لكم خصيصًا.

تغطية ويكيمانيا نيروبي في أخبار الحركة

ويكيمانيا لم تنتهِ فعليًا عند حفل الختام؛ بل يمكن القول إن العديد من القصص بدأت بعده. فقد نشر المشاركون أكثر من 25 مقالًا يعكسون فيها تجاربهم، بما في ذلك ما تعلموه، وحماسهم للتواصل مع ويكيميديين آخرين، واستكشافهم لمدينة نيروبي، والعلاقات التي حملوها معهم بعد العودة إلى ديارهم.



من منظور المشاركين الجدد

جمعت ويكيمانيا ويكيميديين من مختلف الأجيال؛ فبعضهم شارك للمرة العشرون، بينما كانت هذه النسخة الأولى لما يقارب نصف المشاركين في المؤتمر.

“علّمتني ويكيمانيا أنه حتى لو جئنا من دول صغيرة، فإن قصصنا ولغاتنا ومساهماتنا لها قيمة في هذا العالم.” – Gayo Bah ويكيميدي من غامبيا الفعالية التي تسبق المؤتمر للمستخدمين ذوي الصلاحيات الموسعة

“موبي”، التميمة الخاصة بالمستخدمين ذوي الصلاحيات الموسَّعة، حرص على ألا يفوّت هذا اللقاء.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ويكيمانيا، التقى أكثر من مئة مستخدم من ذوي الصلاحيات الموسَّعة، وهم القائمون خلف الكواليس على حماية مشاريع ويكي وضمان استمرارية عملها، ضمن فعالية سبقت المؤتمر، حيث ناقشوا موضوعات تتعلق بالسلامة والخصوصية والأدوات التي يعتمدون عليها في عملهم.

“حين رأيت مستخدمين ذوي صلاحيات موسَّعة يجتمعون معًا، ازداد حماسي للمساهمة في تطوير الوضع الداكن في ويكيبيديا التركية. كانت لي محاولات أولية خلال هاكاثون ويكيميديا 2025 في إسطنبول، لكن العمل الجاد والفعلي بدأ بالنسبة لي في ويكيمانيا 2025 بنيروبي.” — Kurmanbek

*قمة ويكي المرأة

عادت قمة ويكي المرأة* إلى ويكيمانيا هذا العام بجدول أعمال مزدحم ومتنوع. اطلعوا على تجربة ويكيميدية يابانية وتعرفوا على الرؤى المستقبلية للملتقى بالإضافة إلى رؤية إحدى المنظِّمات للحدث.

“كان من دواعي سروري الكبير أن أتمكن من الحديث مباشرة في نيروبي مع أشخاص من دول مختلفة، لم أكن أعرف أسماءهم سابقًا إلا من خلال المحادثات الكتابية.” – Wadakuramon

التعلم من المجتمعات الإفريقية

بوصفها أول ويكيمانيا تعقد في شرق إفريقيا، وفّرت ويكيمانيا نيروبي مساحة للمشاركين للاستماع إلى المجتمعات الإفريقية والتفاعل المباشرة معها. من نيجيريا إلى ساحل العاج، شارك الويكيميديون قصصهم حول كيفية استخدام مشاريع ويكيميديا للحفاظ على اللغات وإبراز الثقافات وزيادة المشاركة في المعرفة المفتوحة.

“رغم معرفتي بنشاط مجتمعات ويكيميديا في إفريقيا، إلا أن حجم الشغف والطاقة التي شهدتها في نيروبي فاق توقعاتي. قدم الويكيميديون من أوغندا ونيجيريا وغانا أمثلة حية على أعمالهم في مجالات التراث الثقافي والمكتبات والمتاحف ومشاريع الرقمنة.” – Mari Avetisyan

المشاريع

“هذا العام، ومن خلال أول منحة مشاركة أحصل عليها، سنحت لي الفرصة لحضور ويكيمانيا 2025 في نيروبي، كينيا، حيث عرضت ملصقًا عن مشروع «ويكيأربوليس». كانت التجربة مليئة بالتحديات، إذ شعرت أحيانًا بأنني خارج الأجواء، خاصة أن كثيرًا من المشاركين جاءوا ضمن مجموعات وكان بينهم معرفة سابقة. ورغم هذه الصعوبات، أخرج من التجربة بإيمان راسخ بأن مشاريع مثل «ويكي أربوليس» تحتل مكانة مهمة ضمن حركة ويكيميديا.” – Guillermo Carlos Gomez ويكي كور

نظرة من وراء الكواليس على أداء تحالف “ويكي كور” واستعداداته لأداء الأغاني الكينية خلال ويكيمانيا 2025.

تجربة افتراضية

تغطية ويكيمانيا 2025 افتراضيًا من منظور الويكيميدي أنديكان إفيوك إيدوك ومجموعة من ويكيميديو الفلبين الذين استلهموا رؤى وأفكارًا من مجتمعات متنوعة ويعتزمون تطبيقها بما يتناسب مع واقعهم المحلي.

ويكيمانيا نيروبي في وسائل الإعلام

بالتوازي مع تغطية المجتمعات، نشرت وسائل الإعلام الدولية أكثر من 85 تقريرًا أظهرت التأثير العالمي لويكيمانيا، والدور المتنامي لإفريقيا في حركة المعرفة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة التي تقوم عليها مشاريع ويكيميديا.



حظيت ويكيمانيا بتغطية إعلامية عالمية، منها الكاميرون والهند وكينيا ونيجيريا وهولندا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وأوغندا وزيمبابوي. كما ظهرت المزيد من التقارير في وسائل الإعلام الإفريقية الشاملة، حيث تضمنت العديد منها مقابلات مع المتطوعين، والويكيميديين الفائزين بلقب “ويكيميدي العام”، والمتحدثين الرسميين.



أشار بوبي شابانغو، رئيس مجموعة ويكيميديا جنوب إفريقيا، إلى الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة المعرفة عن إفريقيا، قائلًا: «خلال السنوات الماضية، لاحظنا أن غالبية الأفارقة يستهلكون المحتوى الرقمي، لكن القليل منهم يساهم في بناء المعرفة على الإنترنت. لذا من المهم أن يدرك المجتمع الإفريقي أنه قادر على الإسهام بحرية في إثراء المعرفة الرقمية.

“جسدت ويكيمانيا هذا العام جوهر مهمتنا في الشمولية والتأثير والاستدامة. وتضع قيادة شرق إفريقيا في استضافة هذا الحدث البارز نموذجًا ملهمًا يوضح كيف يمكن للمعرفة المحلية والتعاون العالمي أن يغيرا الطريقة التي يشارك بها العالم المعلومات ويصل إليها.” – مريانا إسكندر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا

كل القصص والتقارير التي خرجت عن ويكيمانيا نيروبي ساهمت في زيادة وضوح الحركة وفهمها وتعزيز سمعتها، بالإضافة إلى المشاريع التي تدعمها. نشكر كل من ساهم في جعل ويكيمانيا 2025 مؤتمرًا تناولته وسائل الإعلام على نطاق واسع وكثيرًا ما نوقش. ونتطلع بشوق إلى ويكيمانيا القادمة في باريس يوليو المقبل، لتكون تجربة لا تُنسى!

