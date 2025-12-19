 نظرة على مؤتمر ويكيمانيا 2026

مع اقتراب نهاية عام 2025، يواصل فريق تنظيم ويكيمانيا 2026 استعداداته المكثّفة للفعالية التي ستُعقد في يوليو 2026 في باريس.

وتحمل ويكيمانيا هذا العام ثلاثة محاور رئيسة هي: الحرية، والعدالة والموثوقية. كما تُعدّ المناسبة فرصةً للمجتمع للاحتفال بمرور 25 عامًا على ويكيبيديا، واستشراف الأعوام الخمسة والعشرين القادمة.

في هذه الدورة من ويكيمانيا، نضع شمولية اللغات في صميم الفعالية؛ إذ سنتيح للمتحدّثين تقديم عروضهم بعدد من اللغات المختلفة، مع تشجيع المشاركين القادمين من البلدان الفرنكوفونية على التحدّث بلغاتهم الأم. وستتوفر ترجمات فورية لعدد من المسارات، بحيث يتمكّن المتحدثون بالإسبانية والفرنسية والإنجليزية والعربية من متابعة الجلسات حضورياً وافتراضياً.

مساحات للجميع

يعمل فريق التنظيم الأساسي أيضًا على ضمان حصول جميع الحاضرين على تجربة مريحة، لذلك ستتضمن خطط المكان غرفة هادئة بالإضافة إلى مساحة مخصصة للاسترخاء. وستتوفّر كذلك أدلّة للمدينة لمساعدة الحضور على التعرّف على أفضل طرق التجوّل في باريس والاستفادة ممّا تقدّمه المدينة من معالم وتجارب.

وعلى الرغم من أنّ باريس مدينة كبيرة، فإنها تتمتع بشبكة واسعة من القطارات والحافلات، بل وحتى قوارب النقل النهري.

بالنسبة لمن يتكفّلون بتمويل رحلتهم أو حجوزاتهم، نوصي باختيار أماكن إقامة في الجزء الشمالي الشرقي من باريس، بمحاذاة خط المترو 7، لتسهيل التنقّل إلى مساحات المؤتمر.

ويُولي فريق التنظيم أهمية كبيرة لمسألة الأمن، إذ سيعمل بالتعاون مع القائمين على المقرات المستضيفة لضمان توفير إجراءات كفيلة بجعل تجربة الحضور آمنة وممتعة. وسنرسل هذه الإجراءات والمعلومات الأمنية إلى جميع المشاركين قبل الفعالية، حتى يكونوا على دراية بما يمكن توقّعه.

تمهيد نتائج المنح

بدأت عملية المنح هذا العام في وقت أبكر من الأعوام السابقة، وذلك إدراكًا منّا لطول الإجراءات التي قد يواجهها بعض الحاصلين على المنح ممن يحتاجون إلى تأشيرات سفر. وسنقدّم أيضًا الدعم لكلٍّ من الحاصلين على المنح والمشاركين المموّلين ذاتيًا عبر تزويدهم بالرسائل اللازمة لإرفاقها مع طلباتهم، كما بدأنا بالفعل بالتواصل -حضورياً وافتراضياً- مع السفارات حول العالم ليكونوا على علم مسبق بقدوم هذه الطلبات.

وفي مطلع عام 2026 سنُعلن أسماء الحاصلين على المنح، ثم ننتقل إلى فتح باب تقديم الجلسات لبرنامج المؤتمر. لذا، تابعوا منصة ديف وقنوات ويكيمانيا على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التحديثات قريبًا.

نلقاكم في باريس.

