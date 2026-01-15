لتبدأ الاحتفالات! ويكيبيديا تطفئ شمعتها الخامسة والعشرين

لقد حان اليوم المنتظر: الذكرى الخامسة والعشرون لميلاد ويكيبيديا. إنها مرحلة مهمة تدعونا للتوقف والتأمل والاحتفاء بالمكانة العظيمة التي تحتلها ويكيبيديا في تاريخ المعرفة الإنسانية.

يهدف يومنا هذا أيضاً إلى مساعدة الآخرين على استيعاب قيمة هذه اللحظة، عبر تذكير العالم بما ندركه يقيناً: وهو أن ويكيبيديا هي عماد المعلومات على شبكة الإنترنت، وأن البشر هم قلبها النابض.

ساعد في الاحتفاء بهذه اللحظة – ثمة طرق عديدة للمشاركة!

حفل عيد الميلاد الافتراضي

يمكنك البدء بالانضمام إلى حفل عيد الميلاد العالمي الافتراضي الذي يبدأ اليوم في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي، ويشارك فيه عشرات الويكيبيديين من حول العالم. هناك جوائز وألعاب وضيوف مميزون وأداء موسيقي.

أضف أمنيتك لعيد الميلاد في أطول بطاقة عيد ميلاد

تمنى لويكيبيديا عيداً سعيداً بمناسبة الذكرى 25 لإنشائها وذلك بالانتقال إلى ميتاويكي والتوقيع على بطاقة عيد الميلاد، أو يمكنك إنشاء قصتك الخاصة باستخدام قالب خاص في قناة إنستغرام ويكيبيديا (أنقر على “Story” في ملف ويكيبيديا واختر ملصق “Add Yours”).

شاهد وشارك سلسلة الأفلام الوثائقية الخاصة بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين

أطلقنا للتو سلسلة وثائقية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، تتضمن حلقات مدة كل منها دقيقة واحدة، نشارك قصصًا فريدة لمحرري ويكيبيديا المتميزين، لنمنح المشاهدين فرصة معرفة الجهود الدؤوبة التي يبذلها ما يقرب من 250 ألف متطوع حول العالم.

تسلط هذه السلسلة الضوء على هؤلاء المتطوعين وأهدافهم الفريدة وشغفهم بالمساهمة في الموسوعة الإلكترونية. من بينهم شخص من كاليفورنيا أمضى عقدين من الزمن في توثيق الأعاصير والعواصف، وطبيبة هندية شاركت معلومات بالغة الأهمية حول كوفيد-19 خلال الجائحة العالمية، وأمينة مكتبة في طوكيو تُتيح المعرفة باللغة اليابانية، وغيرهم. تؤكد قصص هؤلاء أن المعرفة، حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، بل وخاصة فيه، هي معرفة بشرية، وأن المعرفة تحتاج إلى البشر.

اكتشف الكبسولة الزمنية لـ 25 عاماً من ويكيبيديا

لقد كشفنا النقاب أيضاً عن “25 عاماً من ويكيبيديا“، وهي عبارة عن كبسولة زمنية تفاعلية منسقة تخلد أبرز اللحظات في تاريخ ويكيبيديا، من ماضيها إلى حاضرها، وتفتح في الوقت ذاته آفاق الأمل حول الدور الذي قد تلعبه في تشكيل ملامح إنترنت المستقبل.

يمكنك الاستماع إلى المؤسس جيمي ويلز يسرد لنا ذكرياته من قصة نشأة ويكيبيديا، بما في ذلك اضطراره لتركيب أول خوادم الموقع بنفسه. تستعرض الكبسولة أيضاً دور ويكيبيديا خلال الأحداث العالمية الكبرى، وتسلط الضوء على أكثر أجزاء الموسوعة غرابةً وطرافة، مثل المقال الخاص بالأخطبوط ‘بول’ الذي اشتهر بقدرته المذهلة على التنبؤ.

أطلقنا اليوم أيضاً اختباراً تفاعلياً جديداً. يدعو الاختبار الجميع حول العالم لاكتشاف أي “ويكيبيديا مستقبلية” ستمثلهم على أفضل وجه. صاغ هذه الرؤى المستقبلية مجموعة متنوعة ضمت محرري ويكيبيديا، وأطفالاً صغاراً، ومستشرفي مستقبل محترفين، وفنانين؛ لتقديم باقة من التصورات المبدعة لما قد تؤول إليه ويكيبيديا في الغد.

ويكيبيديا في عامها الخامس والعشرين في العالم الواقعي

هل تبحث عن شيء ملموس؟ ألقِ نظرة على منتجات ويكيبيديا الاحتفالية الجديدة ذات الإصدار المحدود، التي أطلقناها للتو في متجر ويكيبيديا. أما إذا كنت ترغب في اقتناء تميمة عيد الميلاد خاصة بك، فيمكنك الآن طلب دمية ‘بيبي غلوب’ المحشوة مسبقاً عبر موقع ‘ميك شيب’ (Makeship).

ولا تنسَ القراءة عن الويكيبيدين الرائعين الذين ابتكروا فكرة بيبي غلوب! لقد التقنيا مع المستخدم:BaduFerreira (Jonathan) لنسمع منه عن نفسه وعمله.

استمروا في الاحتفال

وبعد استكشاف كل هذه الفعاليات، ساهم معنا في جعل هذه الذكرى السنوية حدثاً استثنائياً لا يُنسى؛ عبر استخدام ‘مجموعة أدوات التواصل الاجتماعي‘ الخاصة بنا لنشر أمنيات عيد الميلاد ومشاعر التقدير لويكيبيديا في جميع أنحاء العالم. تُعد هذه المجموعة جزءاً من حزمة أدوات الاحتفال الشاملة، والمليئة بالتصاميم والموارد التي يمكنك استخدامها طوال العام.

بدءاً من 16 فبراير، تحقّق من مفاجآت عيد الميلاد، إذ ستظهر شخصيات التمائم في نسخ ويكيبيديا اللغوية بيتاوي، والتشيكية، والفرنسية، وغورونتالو، والإيطالية، والمدورية، والتايلاندية، والفيتنامية، ووايو. سجّل لتلقّي تذكير بمجرد أن تصبح هذه الشخصية جاهزة للعب والتأمل. هل تعتقد أن مجتمعك سيكون مهتمًا بها؟ أضف اسم المستخدم الخاص بك في صفحة النقاش وسنتواصل معك.

ستستمر الاحتفالات بذكرى إنشاء ويكيبيديا الخامسة والعشرين من خلال فعاليات تُقام حول العالم على مدار العام، سواء عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي. ندعوك للاطلاع على التقويم الكامل للفعاليات، وإذا كنت أنت ومجتمعك بصدد الاحتفال في أي وقت خلال العام، فلا تنسَ إضافة فعاليتكم إلى القائمة!

في جعبتنا المزيد للاحتفال خلال السنة بمناسبة عيد ويكبيديا الـ25 – لكن اليوم، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لكم جميعاً؛ فلولا دعمكم ما استطعنا الوصول إلى هذه المحطة التاريخية في مسيرة حركتنا والاحتفاء بها.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation