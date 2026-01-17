النسخة الخامسة من “قراءة ويكيبيديا في الفصل”: رحلة جديدة من التعلم التشاركي

September 20 2025 by Taloubant

في إطار أنشطة مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب بشراكة مع شبكة القراءة بالمغرب، أُطلِقت النسخة الخامسة من برنامج قراءة ويكيبيديا في الفصل، استمرارًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، وترسيخًا لقناعة المجموعة بأهمية تنمية الوعي المعلوماتي لدى الأساتذة والمتعلمين على حد سواء.

في نسخته الخامسة، جاء البرنامج ليواصل البناء على النجاحات السابقة، وليضيف لمساته الخاصة. فقد اعتمد بشكل حصري على منصة ويكي تعلم كفضاء رئيسي للتكوين، حيث تم تطوير محتوى جديد يعتمد على تنظيم لقاءات عن بعد بشكل منتظم للاجابة على اسئلة الاساتذة ومساعدتهم في الاستمرار بشكل جيد عبر المنصة، إضافة إلى اعتماد نظام تقييم منظم لقياس التقدم والأثر.

التعلم المشترك بين الحضور وعن بُعد

لم يتوقف البرنامج عند التعلم عن بعد فقط؛ بل نُظمت ورشات حضورية بكل من بوزنيقة والرباط، التي كانت مناسبة لتعميق التجربة، واستقطاب أساتذة جدد، وتحفيزهم على الانخراط في التكوين.

أرقام ودلالات

هذه النسخة كانت مميزة أيضًا على مستوى التنظيم، حيث تم تقسيمها إلى دورتين تدريبيتين خلال السنة. وقد سجل فيها أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة، شارك منهم 356 بشكل فعّال، فيما نجح 112 مشاركًا ومشاركة في استكمال البرنامج والحصول على شهادة التخرج

أما العشرون الأوائل، فقد كان لهم موعد خاص مع الحفل الختامي بمدينة المحمدية، المنظم بشراكة مع شبكة القراءة بالمغرب، حيث جسّدوا عمليًا ما تعلموه عبر المنصة، وتقاسموا تجاربهم مع زملائهم في أجواء احتفالية جمعت بين المعرفة والعمل الجماعي. هذا اضافة الى تقاسم تجاربهم ومدى اهمية البرنامج في مسيرتهم العملية مع تلامذتهم من خلال منابر إعلامية زارتنا خلال اليوم الأخير من الحفل الختامي.

أكثر من برنامج

أثبتت هذه النسخة أن “قراءة ويكيبيديا في الفصل” لم يعد مجرد برنامج تكويني، بل أصبح مساحة للتجريب والتعلم الجماعي، ومجتمعًا صغيرًا من الأساتذة الذين يؤمنون بقوة المعرفة الحرة في تطوير الممارسات الصفية. كما كانت فرصة لتطوير العلاقات الاجتماعية والانسانية مع باقي المشاركين وخلق فرص التعاون بينهم.

سيتم اطلاق الدورة الثانية من النسخة الخامسة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي نسعى من خلالها الى تحقيق باقي الأهداف والاستمرار في تشجيع الأساتذة والمتعليمن على المساهمة في نشر المعرفة الحرة.

معرض الصور



