المستقبل المشرق للوضع المظلم: كيف سيؤدي الوضع المظلم إلى تحويل إمكانية الوصول إلى ويكيبيديا!

أخيرًا! الوضع المظلم في وكيبيديا

كان الوضع المظلم أحد أكثر الميزات المطلوبة؛ إذ يحسن إمكانية الوصول ويقلل إجهاد العين، في ويكيميديا من خلال توفير بيئة منخفضة التباين. الميزة متاحة الآن على مواقع ويكي المختارة ، للهاتف المحمول وسطح المكتب ، في كل من وضع القراءة والتحرير!

قد يبدو إنشاء هذا الوضع لويكيبيديا ومشاريعها الأخرى بسيطًا، إلا أن هذ المشروع يتطلب التغلب على العديد من التحديات الصعبة والفريدة. لذا عملت الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة بشكل وثيق مع المحررين الفنيين المتطوعين لتحقيق هذه الميزة.

لماذا الوضع المظلم مهم؟

أراد قراء ومجتمعات ويكيبيديا وضعًا مظلمًا!، إذ كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من المحررين منذ عام 2019 على الأقل. وقد كان غياب الميزة مصدرًا دائمًا للتململ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ويكيميديا. بالإضافة إلى ذلك، وفي عينات مختلطة، أظهرت تحليلاتنا أن 20٪ من قرائنا قد حددوا على مستوى نظام التشغيل أنهم يفضلون الوضع المظلم. وغالبًا ما يتم الإشادة بالوضع المظلم على أنه يقلل من إجهاد العين ويساعد الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية.

لم يكن السؤال عن هذه الخدمة أبدًا لماذا، بل كان كيف؟ أولًا احتاجت مؤسس وكيميديا التغلب على القيود الكامنة وراء بنيتها المعمارية، والذي اكتمل جزء منها من خلال مظهر ويكيبيديا الجديد فكتور 2022. وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في مدونة “الوضع الداكن قادم“، وبعد ذلك شرع فريق الويب في مشروع تحسن إمكانية الوصول للقراء. ثم أخيرًا بدءنا الإجابة على السؤال: كيف يمكننا جعل الوضع المظلم ممكنًا؟

المحتوى الذي ينشئه المستخدم

ويكيبيديا موقع فريد من نوعه، بني على كمية هائلة من المحتوى الذي أنشئه المستخدمون. وقد بني الكثير من محتويات ويكيبيديا باستخدام ترميز HTML ويعتمد على افتراض أن الوضع الوحيد المتاح هو الضوء (الوضع العادي). من خلال إدخال الوضع المظلم، خاطرنا بجعل الصفحات التي صنعها المستخدمون بعناية على مر السنين غير متاحة.

عندما يكون اللون مهمًا

في بعض الأحيان يلعب اللون دورًا مهمًا في مقال ويكيبيديا، لقد اعتبرنا اختصارًا لتمكين الوضع المظلم من خلال تغميق جميع الألوان على الصفحة، ولكن كان له سمة مثيرة للقلق؛ خذ مثلًا هذه المقالة على “International Orange” ولاحظ أدناه كيف تختلف صور الألوان بمهارة في كلتا المادتين.

الاختلافات الدقيقة في الألوان يمكن أن تكون خطيرة. هل يمكنك معرفة أي واحد يقدم البرتقالي الدولي بدقة؟

في المثال الأول، الألوان صحيحة. وفي الثاني، تم تشويه الألوان من خلال “اختصار الوضع المظلم” وهي في الواقع تقدم معلومات غير صحيحة. ومع مثل هذا – دون دراسة متأنية – لا يبدو أن هناك خطأ، وهناك خطر من أن مثل هذه المسألة يمكن أن تظل غير مكتشفة.

في مثل هذا المثال بالذات تكون المخاطر منخفضة، لكن الأمر لا يتطلب سوى القليل من الخيال لمعرفة أين يمكن أن تكون المعلومات الخاطئة الملونة مشكلة.

يمكن أن يكون تشويه اللون مربكًا ومضحكًا وأحيانًا خطيرًا، كما هو موضح أعلاه عبر مقالات ويكيبيديا عن السمية، ولون المواد الكيميائية، ورمز الخطر، والأصفر. ضع في اعتبارك الآثار المترتبة على عرض الألوان غير الدقيقة إذا كان شخص ما يستخدم ويكيبيديا لتحديد الغاز الملون الذي يملأ غرفته.

فرصة يمكن الوصول إليها

عندما بدأنا في تقييم الإصلاحات المحتملة لمشكلات اللون الموضحة أعلاه، استخدمنا إرشادات إمكانية الوصول عند تباين الألوان إلى محتوى الويب. كان هذا لتحديد الصفحات التي تحتوي على ألوان ومجموعات ألوان قد تجعل القراءة أكثر صعوبة. اكتشفنا أن العديد من المقالات على ويكيبيديا لديها مشاكل في إمكانية الوصول في محتواها في حالة الضوء الوحيدة السابقة في ويكيبيديا. على سبيل المثال ، كان لمقال Wrexham A.F.C. خلفيات حمراء لا يمكن تعديلها لجميع تراويس الجداول، وذلك ببساطة لأن فريق كرة القدم يلعب باللون الأحمر (قد تم إصلاحه!).

تعرض لقطة الشاشة هذه كيف بدت مقالة Wrexham A.F.C. قبل الوضع المظلم (يسار) وكيف تبدو الآن (يمين). تحتوي المقالة على جداول مروسة بالأحمر لأن الفريق يلعب في مجموعة حمراء. أشار العمل على الوضع المظلم إلى أن هذه الصفحة كانت بها مشكلات في إمكانية الوصول، فغيرت إلى ألوان يمكن الوصول إليها مع الحفاظ على الارتباط بالعلامة التجارية.

في حين أن اللون يمكن أن يكون له استخدام دلالي في نقل المعرفة؛ على سبيل المثال: إذا كان يصف اللون البرتقالي الدولي، فإن اللون يساعد. ومع ذلك، في معظم الأحيان هو خيار مظهري. بعض الألوان لها أيضًا دلالات غير مرغوب فيها يمكن أن تؤدي إلى سوء فهم المعلومات؛ على سبيل المثال: يمكن أن يرتبط اللون الأحمر بالتحذير والخطر. بشكل عام، يجب استخدام اللون بحكمة في هذا المشروع، أردنا أن نسهل على المحررين المتطوعين العثور على هذه المشكلات وإصلاحها بالمحتوى الذي ينشؤونه.

نظرًا لأن ويكيبيديا يمكن تحريرها من قبل الجميع، فإن إمكانية الوصول هي مسؤولية الجميع. أتاحت إضافة ميزة الوضع المظلم فرصة لتحسين محتوى ويكيبيديا. أهناك طريقة أفضل لزيادة الوعي بإمكانية الوصول والمشاكل القائمة، من استخدام ميزة مرغوبة على نطاق واسع كوسيلة؟

تحسين المحتوى الخاص بنا

على الرغم من التحديات المستقبلية المتعلقة بتحسين المقالات، كان من المهم عدم اختيار الحلول المختصرة، بل التي تجعل المحتوى أفضل. وبعد كل شيء ، ويكيبيديا هي في الأساس عملية تعاونية مستمرة لتحسين الموسوعية.

ولذلك أنشأنا أدوات للإبلاغ عن المشاكل وتمكين المحررين من المشاركة وجعل المحتوى الخاص بنا أكثر سهولة. لكن بسبب التحديات مع التنسيق المبني على مبدئية الوضع النهاري، قررنا أن نكون متحفظين مع هذا الإصدار.

لقد أصدرنا الوضع المظلم في جميع ويكيبيديا للمستخدمين المسجلين. بالنسبة للمستخدمين غير المسجلين (معظم القراء)، فإننا نصدره فقط على مواقع الويكي حيث يقوم المحررون الفنيون بإصلاح مشكلات اللون، أو حيث توجد مشكلات قليلة على أي حال. وهذا يشمل الإنجليزية، العربية، الصينية المكتوبة الحديثة، الفرنسية، اليابانية، الهولندية، البولندية، البرتغالية، وعدد من ويكيبيديا الأصغر. ونحن نتطلع إلى إتاحة الوضع المظلم لمزيد من اللغات بعد أن عملنا بشكل أكبر مع محرريهم التقنيين.

إذا قمت بتحرير ويكيبيديا ويمكنك المساعدة في CSS والقوالب فإننا نشجعك على القيام بذلك. إذا لم يكن لدى ويكي الخاص بك يظهر بطريقة عرض فكتور 2022 افتراضيًا لسطح المكتب بعد، وكنت ترغب في إتاحة الوضع المظلم للجميع هناك، فتواصل مع مجتمعك ومعنا. فالوضع المظلم يعمل فقط على نظام عرض مينيرفا (للمحمول) و فكتور 2022 (للحاسوب).

شكر!

لقد كانت رحلة مع العديد من المحادثات الثاقبة!، أولاً نتوجه بالشكر الخاص إلى جميع المحررين المتطوعين الذين يقومون بتحديث التنسيق الحالي. ثم الشكر موصول لبرنارد، إدوارد، جورج، جان، جينيفر، جوستين، كيم، مو، أولغا، نات، وستيف في فريق الويب ، وإلى آن وباربرا، كريس، إريك، ديريك، لورالين، رون، وفولكر في فريق نظام التصميم. لقد كانوا صبورين بشكل لا يصدق ومتجاوبين طوال هذا المشروع مع احتياجاتنا سريعة التغير. شكرا أيضا لفريق الهندسة ميدياويكي، وخاصة مورييل، على بدء هذا المشروع ومساعدتنا على إطلاقه. والشكر لفولكر وموسيك أنيمال الذي وفرت أعماله المبكرة منذ سنوات عديدة الدافع الكبير من هذا العمل. لقد لعب سفراء منتجاتنا، باشوندا، وإيزابيل، ومهمان، وفونغ، بالإضافة إلى سيمون، مسؤول دعم الاتصالات الذي لعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على تواصلنا مع مجتمعات التحرير. وبصفتي قائد الفريق التقني للويب، فقد توليت إدارة الجانب الهندسي من العمل.

بالإضافة إلى ذلك، نتوجه بالشكر الجزيل – كالعادة – إلى مجتمعات ويكيميديا ​​التي ساعدتنا طوال الطريق، وإلى المساهمات القيّمة من الزملاء والأصدقاء الذين ساهموا في توسيع نطاق قواعد بياناتنا ومحتوانا. لقد كان لفعالية ويكيميديا ​​هاكاثون 2024 في إستونيا دورٌ هامٌ في ذلك!. ولأنني لا أريد أن أغفل أي شخص، فقد أنشأت هذه الصفحة للاحتفاء بكل هؤلاء الأشخاص – ساعدونا في توسيعها!

كقارئ، نأمل أن تستمتع بقراءة ويكيبيديا في الوضع المظلم!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation