ويكيميديا ​​العراق: أبرز أحداث الربع الأخير من عام 2025 والتقرير السنوي

اختتام العام بالنمو والتعاون والاحتفال

في هذا الربع، ركّزت ويكيميديا العراق على الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها عبر الإنترنت، بحضور موظفي من مؤوسسة ويكيميديا و ويكيميديين من مختلف الدول العربية. كما ركّز هذا الربع على تعزيز الشراكات مع المنظمات ومجموعات المستخدمين من خلال المسابقات، والماراثونات، والمشاركة المجتمعية واختُتم هذا العام بنشر التقرير السنوي لعام 2025



أبرز الإنجازات والأنشطة

ويكي تهوى المعالم 2025 (20 أيلول/سبتمبر – 20 تشرين الأول/أكتوبر)

شاركت ويكيميديا العراق في المسابقة العالمية «ويكي تهوى المعالم» بعد تنظيم ورشة عمل قدّمها المستخدم محمد قيس، عُقدت في 19 أيلول/سبتمبر، حيث تعرّف المشاركون على ويكيميديا كومنز و شُرحت قواعد المسابقة

* أسفرت المسابقة عن رفع 173 صورة توثّق معالم العراق *كُرم ثلاثة فائزين تقديرا لمساهماتهم المتميزة الفائزون في مسابقة ويكي تهوى المعالم 2025

إطلاق أول نادي طلابي لنا في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية (8 تشرين الأول/أكتوبر)

أطلقت ويكيميديا العراق أول نادي طلابي لها في الجامعة الأمريكية في العراق – السليمانية، بهدف توسيع أنشطتها في العراق وإشراك الطلاب الجامعيين في المساهمة بالمحتوى الحر. يعكس تأسيس النادي الاهتمام الكبير من الطلبة ويشكل خطوة مهمة لتمكين جيل جديد من المساهمين في مشاريع ويكيميديا باللغات العربية والكردية والإنجليزية. كما يعزز هذا الإطلاق التعاون بين الويكيميديين العراقيين ويفتح المجال لتوسيع أنشطة ويكيميديا في جامعات أخرى في البلاد. يمكنكم قراءة المزيد عن هذا الإنجاز في التقرير المنشور على منصة الدِف



اللقاء الافتراضي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة (15 تشرين الأول/أكتوبر)

احتفلت ويكيميديا العراق بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها من خلال لقاء افتراضي جمع أعضاء المجموعة، وموظفي مؤسسة ويكيميديا، وداعمي المعرفة الحرة من العراق ومن مختلف أنحاء العالم العربي

افتُتح الحدث بلعبة تعارف تهدف إلى اختبار معرفة المشاركين بويكيميديا العراق، تلتها كلمات ترحيبية من مدير المجموعة، علي خليل. كما شهد الاحتفال مشاركة رافان الطائي، مؤسِسة مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق، التي استعرضت قصة تأسيس المجموعة ونموّها خلال العقد الماضي

أعلن كل من المستخدم محمود الراوي والمستخدم محمد قيس خلال الحدث عن نتائج مسابقة ويكيميديا العراق لعام 2025. وكما في السنوات السابقة، شارك في المسابقة كل من المساهمين الجدد وذوي الخبرة. وأسهم المساهمون الجدد بإضافة أكثر من 421 مقالة جديدة عن العراق إلى ويكيبيديا العربية، بينما أضاف المساهمون ذوو الخبرة أكثر من 528 مقالة، وهو إنجاز بارز يوضح نشاط المجتمع وإسهاماته الكبيرة

وقد زاد اللقاء ثراءً بمشاركة السيدة منار، مديرة قسم الاتصالات للحركة العالمية، والسيدة فريدة، مديرة الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدمت كلتا السيدتين رؤى ونصائح قيمة للمساهمين الجدد، مشجعتين إياهم على الاستمرار في المشاركة والمساهمة في المعرفة الحرة

اختُتم الحدث بالإعلان عن الاحتفال الحضوري القادم بالذكرى العاشرة للمجموعة، والذي يتزامن أيضًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ويكيبيديا، والمقرر إقامته في أوائل العام المقبل في الجامعة الأمريكية في العراق، بغداد



ورشة عمل ومسابقه ويكي بيانات العراق (7 تشرين الثاني/نوفمبر – 1 كانون الأول/ديسمبر)

عُقدت ورشة عمل حول منصة ويكي بيانات بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس ويكي بيانات، وقد قدّمها المستخدم محمد قيس. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمنصة ويكي بيانات وبالمسابقة المصاحبة لها، التي ركّزت على إثراء ويكي بيانات بالعناصر المتعلقة بالعراق. وأسفرت عن النتائج التالية

*خلال المسابقة، أُضيف 583 عنصرًا عن الأدب العراقي إلى ويكي بيانات

*وعند ختام المسابقة، كُرم أربعة فائزين تقديرًا لمساهماتهم المتميزة



شهر ويكيبيديا الآسيوي 2025 (خلال شهر كانون الأول/ديسمبر)

كجزء من جهود ويكيميديا العراق لتعزيز الروابط والمشاركة مع حركة ويكيميديا العالمية، شاركت ويكيميديا العراق في شهر ويكيبيديا الآسيوي، وهي مبادرة تهدف إلى إثراء المحتوى المتعلق بآسيا عبر عدة نسخ من ويكيبيديا وتعزيز الصداقة والتبادل الثقافي بين مجتمعات ويكيميديا الآسيوية. وتعمل ويكيميديا العراق بنشاط على دعم تطوير المحتوى الآسيوي في ويكيبيديا العربية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، مشجعة المساهمين على إنشاء وتوسيع المقالات بما يتوافق مع معايير المسابقة

*خلال هذه المبادرة، أُدرجت 34 مقالة جديدة في ويكيبيديا العربية



ماراثون لنحتفل بخليجنا (8 – 10 كانون الأول/ديسمبر)

شاركت ويكيميديا العراق في ماراثون تحرير إقليمي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مجتمعات ويكيميديا في دول الخليج. ويشهد شهر كانون الأول/ديسمبر في الخليج سلسلة من الاحتفالات الوطنية، منها اليوم الوطني لدولة الإمارات في 2 ديسمبر، ويوم الاستقلال في البحرين في 16 ديسمبر، واليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر

وفي هذا السياق، نظمت مجتمعات ويكيميديا في الكويت والعراق والإمارات، بالشراكة مع مشروع مليون ويكي، حدث تحرير امتدّ 72 ساعة ركّز على إنشاء وتوسيع المقالات المتعلقة بقطر والبحرين والإمارات، مما يعكس الهوية المشتركة ووحدة منطقة الخليج

*خلال هذا الحدث، أُضيفت 266 مقالة جديدة إلى ويكيبيديا العربية



وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية

تركّز ويكيميديا العراق على تعزيز حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد محتوى مدروس، ونقل رسائل واضحة ومتسقة، واتباع استراتيجية تواصل منظمة وفعّالة. مع التأكد من توافق معظم التصاميم مع الهوية البصرية لويكيميديا العراق

في آب/أغسطس 2025، أطلقت ويكيميديا العراق سلسلة محتوى على منصتي إنستغرام وفيسبوك بعنوان “ويكي في دقيقة”. استندت السلسلة إلى مقاطع فيديو تعليمية قصيرة نُشرت في الأصل على القناة الرسمية لويكيبيديا على يوتيوب، وهدفت إلى تعريف الجمهور بويكيبيديا وحركة ويكيميديا بطريقة بسيطة وجذّابة. وكان الهدف من السلسلة الوصول إلى جمهور أوسع، وجعل المحتوى أكثر سهولة، وزيادة الوعي بعمل ويكيبيديا. واستمرت السلسلة لأكثر من ثلاثة أشهر.

بعد انتهاء سلسلة “ويكي في دقيقة”، أطلقت ويكيميديا العراق سلسلة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ويكيبيديا. باستخدام أدوات الحملة الرسمية للذكرى، تعرض الحملة الهوية البصرية للاحتفال مع تسليط الضوء على بعض المقالات الأكثر غرابة وتميزًا على ويكيبيديا. ولزيادة الوصول والتفاعل، تستخدم ويكيميديا العراق أيضًا مقاطع الفيديو القصيرة المتحركة عبر منصاتها لتعزيز المشاركة مع الجمهور

2025 تقرير

اختُتم العام بنشر تقريرنا السنوي، الذي يستعرض جميع أنشطتنا وإنجازاتنا طوال عام 2025

نظرة إلى المستقبل

نسعى للاستفادة من نجاح العامين الماضيين لتوسيع أنشطتنا في جميع أنحاء العراق، وتعزيز الشراكات، وتشجيع المزيد من المساهمين الجدد على الانضمام إلى مجتمعنا



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation