دعوة لتقديم الجلسات: ويكيمانيا 2026 قادمة إلى باريس!

ويكيمانيا باريس قادمٌ قريبًا. فُتح رسميًا باب تقديم المقترحات لبرنامج ويكيمانيا 2026! من 26 يناير/كانون الثاني إلى 1 مارس/آذار، ندعو جميع المهتمين بالمعرفة الحرة لاقتراح جلساتهم. إنها فرصتكم لجعل أفكاركم خالدة مثل قطعة كرواسون مثالية، أو جريئة مثل نقاشٍ في مقهى باريس الساعة 8 صباحًا، والمساهمة في تشكيل الحوار بينما تحتفل ويكيبيديا بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وهي لحظةٌ للتأمل في المسافة التي قطعناها وإلى أين ستتجه المعرفة الحرة بعد ذلك.

الموضوع والتنسيقات

تُستوحى ويكيمانيا 2026 من موضوعها الرئيسي: Liberté, Égalité, Fiabilité (الحرية، الإنصاف، الموثوقيَّة). اعتبروه إسبريسو الأفكار: قوي، أساسي، ويُبقي الجميع مستيقظين للنقاشات الحيوية.

يركّز برنامج هذا العام بشكلٍ كبيرٍ على ثلاثة أمور:

معالجة موضوع المؤتمر، كما هو معتاد.

المؤتمر، كما هو معتاد. تقديم تجارب عملية قابلة للتطبيق والتكرار والتعليم لمستخدمي ويكيميديا من أجل مشاريعهم المستقبلية ،

، واختيار الشكل الأمثل لتقديم المحتوى بشكلٍ أكثر تأثيرًا.

بناءً على ملاحظات السنوات السابقة، نشجعكم على التفكير الإبداعي في أفضل السبل لمشاركة خبراتكم، سواءً من خلال جلسات عملية أو حوارات تعاونية أو عروض تقديمية برقية للنتائج. نشجع الجلسات التي تُمكّن المشاركين من التطبيق والتعلم، لذا ستكون العروض التقديمية الرئيسية استثنائية هذا العام. ستكون الملصقات (Posters) أفضل وسيلة لعرض نتائج المشاريع التي أنجزتموها وترغبون بعرضها.

بالإضافة إلى أشكال العرض المعتادة (الحلقات الحوارية وورش العمل والملصقات والعروض التقديمية البرقية)، أصبحت اللقاءات ووجبات الغداء جزءًا أساسيًا من البرنامج الرسمي، مما يوفر فرصًا جديدة لمناقشاتٍ منظمة وغير رسمية.

يمكن الاطلاع على العرض التقديمي كاملًا على ويكي ويكيمانيا.

المسارات الموضوعية

ستحتوي ويكيمانيا 2026 على عددٍ أقل من المسارات الموضوعية لإتاحة مراجعة أفضل وتأمل أعمق في التوجهات الحالية للمشاركات. دُمجت بعض المواضيع من النسخ السابقة، بينما أُضيفت توجهاتٌ جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وإشراك الأجيال الجديدة، إلى المؤتمر. تُعتبر جميع المسارات متساوية الأهمية، مما يضمن إيجاد مكان مناسب لكل نوعٍ من المساهمات. تشمل المسارات: التعليم والدعوة، المتاحف والمعارض (GLAM) والشراكات، التقنية، الذكاء الاصطناعي، المجتمع، البحث، الحوكمة والاستراتيجية، الأفكار الإبداعية، الأجيال الجديدة. يشجع هذا الهيكل المشاركين على التفكير الإبداعي حول المكان الأنسب لأفكارهم مع الحفاظ على تركيز البرنامج ووضوحه.

جلسات التوجيه

ستُنظم جلساتٌ توجيهيَّة لدعم المشاركين المحتملين باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية. ستوفر هذه الجلسات إرشاداتٍ حول عملية التقديم وتُجيب على الأسئلة الشائعة.ستنشر المواعيد مع تفاصيل إضافيَّة قريبًا على صفحة البرنامج.

ندعوكم للاطلاع على الدعوة الكاملة وتقديم فكرة جلستكم عبر نموذج التقديم قبل 1 مارس 2026.

