حصاد عام 2025: التعلّم والتطبيق والاحتفال في ويكيميديا ليبيا

واصل مجتمع ويكيميديا ليبيا خلال عام 2025 جهوده في دعم المعرفة الحرة، عبر تنفيذ مجموعة من النشاطات التعليمية والمجتمعية والندوات والمسابقات، التي هدفت إلى توسيع قاعدة المساهمين وزيادة المتطوعين، تعزيز جودة المحتوى، وربط المجتمع المحلي بمشاريع ويكيميديا المختلفة ومجتمعاتها.

التعلّم وبناء القدرات

شكّلت التدريبات محورًا أساسيًا في نشاطات المجتمع خلال عام 2025. نُفذ برنامج أندية ويكي والكشافة، الذي ركّز على بناء مجموعات تعلم مستدامة وتشجيع المشاركين على المساهمة المنتظمة في مشاريع المعرفة الحرة.

كما نُظّمت جلسات متقدمة في ويكي بيانات، هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في التعامل مع البيانات المفتوحة وربط المعرفة. وشمل البرنامج التدريبي أيضًا نشاط اقتباسات ليبية على ويكي الاقتباس العربي، الذي ركّز على إثراء المحتوى العربي بالاقتباسات الليبية الموثوقة.

وضمن التدريب المتخصص، أُقيمت سلسلة جلسات فن إنشاء القوائم في ويكيبيديا، وهي ثلاث جلسات هدفت إلى تحسين تنظيم المحتوى ورفع جودته. إضافة إلى ذلك، نُفّذت ورش تدريبية لطالبات المرحلة الثانوية تحت عنوان المحررات الصغيرات، ركّزت على أساسيات التحرير، التحقق من المصادر، وأخلاقيات المشاركة في المعرفة الحرة.

توثيق المعرفة والتعاون مع المؤسسات الثقافية

في إطار ربط مشاريع ويكيميديا بالمؤسسات الثقافية، نُفّذ نشاط توثيق مكتبة محمد ساسي بمؤسسة براح للثقافة والفنون، الذي ركّز على إدخال وتحديث بيانات المكتبة ضمن ويكي بيانات، دعمًا لتوثيق التراث الثقافي الليبي والعربي وإتاحته رقميًا بشكل مفتوح.

المجتمع والتواصل المستمر

حرص مجتمع ويكيميديا ليبيا على تعزيز التواصل الداخلي بين أعضائه، من خلال نشاط هدرز وعدّل (اللقاء الأسبوعي للمساهمين)، الذي وفّر مساحة مفتوحة لتبادل الخبرات، مناقشة التحديات، ومتابعة تطور مساهمات المشاركين، مما ساهم في تقوية الروابط المجتمعية واستمرارية العمل التطوعي.

لقاء هدرز واحتفل- المساهمون والشركاء في ويكيميديا ليبيا

الندوات والبرامج الحوارية

ضمن اهتمامه بالقضايا المحلية، نظم المجتمع ندوة الكوارث الطبيعية في ليبيا: درنة بين الصورة والكلمة، التي ناقشت دور المحتوى الحر في توثيق الكوارث الطبيعية، وأهمية الصورة والنص في نقل المعرفة والسياق الإنساني للأحداث.

المسابقات والاحتفاء بالمساهمين

شهد عام 2025 تنظيم عدد من المسابقات التي استُخدمت كأداة لتحفيز المشاركة المجتمعية. من بينها مسابقة البيئة لمنطقة المغرب العربي، التي هدفت إلى تحسين المحتوى البيئي على ويكيبيديا، إلى جانب تنظيم يوم ويكيبيديا العربية، الذي شكّل مناسبة للاحتفاء بالمساهمين وتسليط الضوء على دور المعرفة الحرة.

كما نُظّمت مسابقة ويكي تهوى المعالم في ليبيا 2025، التي شجعت على توثيق المعالم التاريخية والثقافية الليبية بالصور الحرة، إضافة إلى مسابقة المتدربين التي استهدفت المشاركين الجدد، ويوم ويكي بيانات 13 الذي احتفى بالمساهمات في مجال البيانات المفتوحة وانطلق بهذه المناسبة نشاط توثيق كتب الفيلسوف الليبي نجيب الحصادي.

توسيع نطاق المشاريع المعرفية

ضمن مساعيه لتوسيع العمل على المشاريع الشقيقة، نفّذ المجتمع تدريبًا على ويكي مصدر ركّز على رقمنة النصوص الحرة وكان العمل على كتاب لم يكن متوفر على الإنترنت من قبل بعد مسحه ورفعه على ويكيميديا كومنز. إلى جانب ذلك وبهدف لكسب مهارات مختلفة في مشاريع ويكيميديا، كان تدريب ويكاموس لمجتمع ويكيميديا ليبيا بهدف إثراء القاموس الحر بالمفردات العربية الموثوقة.

هدرز واحتفل

اختُتمت نشاطات عام 2025 بلقاء احتفالي جمع المساهمين والشركاء والمتعاونين مع مجتمع ويكيميديا ليبيا، خلاله عُرضت أبرز الإنجازات، الاحتفاء بالمساهمين النشطين، والإعلان عن التحديات التحفيزية للعام القادم. واختُتم اللقاء بالتقاط صور جماعية وتبادل التمنيات بمواصلة الجهود لتعزيز المعرفة الحرة في ليبيا.

لقاء هدرز واحتفل- سليمة ونانور مؤسستا مجتمع ويكيميديا ليبيا

نظرة إلى المستقبل

تعكس نشاطات عام 2025 التزام مجتمع ويكيميديا ليبيا بالعمل التشاركي، التعلّم المستمر، وبناء المعرفة الحرة. ومع تراكم الخبرات واتساع دائرة المشاركين، يواصل المجتمع العمل على زيادة المهارات وبناء القدرات والتركيز على جودة المحتوى وتعزيز حضور ليبيا والمتطوعين الليبيين ضمن حركة ويكيميديا العالمية.

