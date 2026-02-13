عن المعرفة التي تُبنى بأيدينا: حصاد برنامج تدريبات مجتمع ويكيميديا السودان 2025

في عالم المعرفة الحرة، لا تقتصر المساهمة على مجرد كتابة الكلمات، بل هي مهارة تُصقل بالتدريب ومنهجية تُبنى بالتعاون. من هذا المنطلق، أطلقنا في مجتمع ويكيميديا السودان برنامجاً تدريبياً مكثفاً (بين سبتمبر ونوفمبر 2025)، حيث صُمّم البرنامج بعد مشورات عديدة أجريت مع مسؤولة المنح الإقليمية السيدة فريدة الجريتلي من مؤسسة ويكيميديا، ساعدت في تحديد معايير اختيار ميسّر التدريب والميسر الاستراتيجي.

استهدف البرنامج تمكين المحررين الجدد وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مشاريع ويكيبيديا، وكومنز، والمشاريع الشقيقة. شارك في التدريب 20متدرباً ومتدربة، يمثلون فئات عمرية متنوعة وخلفيات علمية مختلفة.

مشاركون في مبادرة ويكي تهوى إفريقيا

صُمم البرنامج ليكون رحلة معرفية متكاملة، حيث قُسّم إلى مسارين (أساسي ومتقدم) قُدِّمت خلال 35 ساعة تدريبية. وقد حرصنا على أن يلبي البرنامج احتياجات المتدربين وتطلعاتهم التي رصدناها عبر استبيانٍ مسبق، كما استضفنا نخبةً من المدربين الويكيبيديين العرب ليشارك كل منهم خبرته في المجال الذي يبدع فيه. وقد شمل التدريب:

مفاهيم عامة : شملت التعريف بالملعب والميدان والنقاشات العامة والركائز والصلاحيات والصيانة والمجتمع والمبادرات وورش العمل. قدمها الزميلان ميرفت سلمان وأحمد ناجي

: شملت التعريف بالملعب والميدان والنقاشات العامة والركائز والصلاحيات والصيانة والمجتمع والمبادرات وورش العمل. قدمها الزميلان ميرفت سلمان وأحمد ناجي مهارات التحرير والتدقيق اللغوي واستخدام أدوات الترجمة : لضمان جودة المحتوى وسلامته، قدّمها الزميلان ميرفت سلمان وأحمد ناجي.

: لضمان جودة المحتوى وسلامته، قدّمها الزميلان ميرفت سلمان وأحمد ناجي. المحتوى البصري : نقد وتحسين الصور واستخدام أدوات “كومنز” للمحترفين والهواة، وتراخيص الصور، قدّمها الزميلان الحبيب المهنّي وإبراهيم فراجي

: نقد وتحسين الصور واستخدام أدوات “كومنز” للمحترفين والهواة، وتراخيص الصور، قدّمها الزميلان الحبيب المهنّي وإبراهيم فراجي المشاريع الشقيقة : جولات معرفية في ويكي مصدر، وويكي اقتباس، وويكي بيانات، وقدمها على التوالي الزملاء عادل نحاوة، ود. باسم فليفل، وميرفت سلمان.

: جولات معرفية في ويكي مصدر، وويكي اقتباس، وويكي بيانات، وقدمها على التوالي الزملاء عادل نحاوة، ود. باسم فليفل، وميرفت سلمان. التوثيق: أهمية المصادر وكيفية الاستشهاد بها وقدّمها الزميل د. ميشيل بكني.

كان تنويع المدربين مقصوداً، ليس لنقل المعلومة فحسب، بل لمشاركة قصص نجاحهم الشخصية لتكون مصدر إلهام للمتدربين. وإننا إذ نقدم شكرنا الجزيل لما قدّموه ولاستعدادهم لدعم برامج التدريب في المرحلة القادمة.

كما شمل التدريب مساقاً لتدريب إداريي المجموعة في نطاق تنظيم الفعاليات والمبادرات وتيسير ورش العمل، قدمته الزميلة روتانا.

خلال التدريب وبعده، نشطت مجموعة ويكيميديا السودان في تنظيم بعض الفعاليات المهمة، وإشراك المتدربين فيها ليكون ذلك بمثابة تدريب عملي. حيث أثبت المشاركون في المبادرات كفاءة عالية، وشمل ذلك:

أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الروابط الثقافية المشتركة مع مجموعات المستخدمين المحلية والإقليمية، ما يسهم في دعم فكرة إدماج المشاركين مع المجتمع الويكيميدي العربي والإفريقي.

المشاركون في الاجتماع الوجاهي في ولاية النيل الأبيض تحضيراً لمبادرة ويكي تهوى السودان

أصوات من قلب التجربة

ناعم فاروق متدربة اجتهدت في حضور كافة الجلسات بالرغم من صعوبة الاتصال، وتفاعلت مع المدربين والمحتوى التدريبي المقدم بكفاءة، تقول ناعم: “كان البرنامج الجسر الذي نقلني من المحاولات الفردية إلى الفهم المنهجي الواضح. لم أتعلم فقط أصول التوثيق والركائز الخمس، بل تعمقتُ في المشاريع الشقيقة، مما غير نظرتي تماماً للمحتوى الحر وحقوق النشر. هذا التدريب جعلني أكثر دقة وحياداً في حياتي المعرفية والعملية.”

المتدرب عبد العزيز الذي ركّز على التدريب الذي عزز مفاهيم المحتوى المرئي وأدواته، أفادنا عن تجربته فقال: “أدركتُ أن ‘ويكي كومنز’ ليس مجرد مخزن للصور، بل هو مستودع عالمي للمعرفة البصرية. تعلمتُ أن دور المصور الحقيقي يتجاوز التقاط الجمال ليصبح وسيلة لنشر المعرفة، مما دفعني لاختيار صوري بوعي أكبر مع التركيز على دقة التراخيص والوصف.”

أما المدّرب أحمد ناجي المحرر والإداري في ويكيبيديا العربية فقد قدّم رأيه في التدريب فقال: “تميز المشروع بخطة عمل دقيقة، فكان بمثابة مساقٍ تعليمي مكتمل الأركان يجمع بين الشقين النظري والتطبيقي. ما أثار إعجابي هو الشغف الكبير لدى المشاركين الذي تُرجم سريعاً إلى مساهمات ملموسة، بالإضافة إلى حسن اختيار المدربين ذوي الخبرة العميقة.”

ختاماً، نحن فخورون بهذا الجيل من المتدربين، ونتطلع لاستدامة مشاركاتهم في إثراء المعرفة الحرة. شكراً لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

