الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس ويكيبيديا و10 أعوام على تأسيس ويكيميديا ​​العراق في بغداد



في يوم الأحد، 8 فبراير 2026، احتفلت مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ويكيبيديا في بغداد.

أُقيم الاحتفال في الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد، في مناسبةٍ شكّلت محطة تاريخية بارزة لمجتمعنا. جمع الحدث 28 مشاركا، من بينهم اعضاء من المجتمع وطلبة وضيوف

كانت هذه الفعالية ذات أهمية خاصة، إذ مثّلت المرة الأولى التي نجتمع فيها مع ويكيميديين من مختلف أنحاء العراق في مكانٍ واحد. وقد شارك في الحدث حضورٌ من ثماني مدن هي: السليمانية، الرمادي، الفلوجة، كربلاء، الموصل، ميسان، أربيل، وبغداد



لأول مرة، تولّت مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق المسؤولية الكاملة في تنظيم وسائل النقل لجميع المشاركين، بالإضافة إلى توفير أماكن الإقامة للقادمين من خارج بغداد. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها المجموعة إدارة الجوانب اللوجستية بهذا الحجم، وهو ما يعكس تطور قدراتنا التنظيمية والتزامنا بالشمولية وتمثيل مختلف مناطق البلاد



إلى جانب هذا الإنجاز اللوجستي، حمل اللقاء بُعدًا شخصيًا عميقًا. فقد التقى العديد منا وجهًا لوجه للمرة الأولى بعد سنوات من التعاون عبر الإنترنت كمحررين وأعضاء في المجتمع. وكان تحويل هذه العلاقات الافتراضية الطويلة إلى لقاءات وحوارات واقعية تجربة ملهمة وذات قيمة كبيرة، حيث عززت روح الصداقة والشعور بالهدف المشترك داخل مجتمعنا



تزامن الحدث أيضًا مع محطة مهمة أخرى، وهي الذكرى العاشرة لتأسيس ويكيميديا العراق، والتي احتفلنا بها سابقًا في أكتوبر 2025 من خلال اجتماع عبر الإنترنت. يمكنكم قراءة المزيد حول ذلك في منشور أبرز إنجازات الربع الرابع من عام 2025 على منصة دف

وقد مثّل اجتماع المجتمع حضوريًا بعد عشرة أعوام من النمو لحظة فخر مليئة بالمشاعر المؤثرة لجميع المشاركين

انطلقت الاحتفالية بنشاط تفاعلي لتعزيز التواصل بين المشاركين عبر منصة «منتي»، صُمّم لاختبار معرفتهم بويكيبيديا وويكيميديا العراق، وقدّمته طيبة الناصر، منسقة ويكيميديا العراق، وساهم النشاط في خلق أجواء ودّية وحيوية بين الحضور

بعد ذلك، قدّم علي خليل، مدير ويكيميديا العراق، عرضًا تناول إحصاءات حول ويكيبيديا، وسلّط الضوء على دور مجموعة المستخدمين في المساهمة بتطويرها وتعزيز حضورها

كما تشرفنا باستضافة جلسة عبر الإنترنت مع فريدة الجريتي، مديرة الشراكات الأولى ومسؤولة برنامج موارد المجتمع، ومنار يعقوب، مديرة الاتصالات للحركة العالمية، حيث انضمّتا إلينا عبر منصة مايكروسوفت تيمز

خلال الجلسة، تحدثت منار عن الذكرى الخامسة والعشرين لويكيبيديا، مستعرضة مسيرة المنصة وأثرها العالمي على مدى ربع قرن، ومؤكدةً أهمية الاستمرار في النمو والتكيّف كحركة معرفية

أما فريدة، فقد ركزت على الشراكات وبرامج التعليم، مسلطةً الضوء على فرص التعاون، ومشددةً على أهمية استقطاب الطلبة وإشراكهم بوصفهم مساهمين مستقبليين في مشاريع ويكيميديا



تلت الجلسة عبر الإنترنت حلقة نقاشية بمشاركة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة ويكيميديا العراق (محمد قيس، لُمى سلمان، رافان الطائي)، ركّزت خلالها المناقشة على التحديات التي تواجه مجموعة المستخدمين، واستكشاف سبل تعاون مشتركة لتعزيز تأثيرنا على ويكيبيديا وبقية مشاريع ويكيميديا

نحن فخورون للغاية بما وصلنا إليه؛ فتحويل سنوات من التعاون الافتراضي إلى واقع ملموس اليوم في بغداد ليس مجرد إنجاز لوجستي، بل هو شهادة على الروابط العميقة والهدف المشترك الذي يميّز مجتمع ويكيميديا العراقي

— لُمى سلمان

اختُتم اليوم بجلسة تحرير جماعية (إديتاثون) لمدة ساعة، ثم شارك الجميع في وجبة غداء مشتركة، مما منح المشاركين فرصة للمساهمة في ويكيبيديا وتقوية الروابط بينهم

كعكة الاحتفال والهوية البصرية للفعالية

احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لويكيبيديا، أقمنا الاحتفال بكعكات صغيرة مزخرفة وفق هوية الفعالية، والتقطنا صورة جماعية لتوثيق هذا اللقاء المميز. لم يكن الحدث مجرد احتفال، بل كان محطة مهمة لتعزيز مجتمع ويكيميديا العراقي، وزيادة المشاركة الوطنية، وتجديد التزامنا بالمساهمة في المعرفة الحرة



قمنا أيضًا بتوظيف مجموعة أدوات الاحتفال الرسمية بالذكرى الخامسة والعشرين التي قدمتها ويكيبيديا في حملاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومواد عرض الحدث، لضمان توافق أنشطتنا مع الاحتفال العالمي. كما قمنا بطباعة حقائب قماشية، وملصقات، وفواصل كتب لإحياء المناسبة ونشر روح الاحتفال بين أعضاء مجتمعنا

أمنياتنا لويكيبيديا في عيد ميلادها

تتمحور أمنياتنا لويكيبيديا في عيد ميلادها حول النمو والعدالة والاستدامة. نطمح لأن نكون جزءًا من التوسع المستمر في المحتوى عالي الجودة المتاح على ويكيبيديا، ولتعزيز تمثيل مجتمعاتنا على الإنترنت بشكل أقوى

والأهم من ذلك، نتمنى أن تستمر ويكيبيديا في إلهام الأفراد في كل مكان للوصول إلى المعرفة الحرة، والمساهمة في إنشائها، وحمايتها للأجيال القادمة

حضورنا على وسائل التواصل الاجتماعي

بما أن تعزيز وجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي من أولوياتنا، عملنا على الترويج للفعالية بشكل خاص عبر محتوى بصري جذاب. وبالتعاون مع الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية ببغداد، أصدرنا إعلانًا مشتركًا لدعوة الطلاب وأعضاء المجتمع وكل المهتمين للمشاركة والتسجيل عبر نموذج إلكتروني. يمكنكم مشاهدة المنشور المشترك مع الفضاء الأمريكي من هنا



لضمان توثيق الحدث بشكل جيد، قمنا بالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة ستُنشر على منصاتنا الرسمية، بما في ذلك لينكدن وفيسبوك وإنستغرام، لتعزيز أثر الاحتفال وزيادة انتشاره



نفخر أيضًا بالتفاعل المتميز من أعضاء مجتمعنا. فقد قامت إحدى العضوات من مجتمعنا، ژين صالح، التي حضرت الحدث، بإعداد ومشاركة مقطع قصير (ريل) يبرز روح اليوم ويجسد أجواء الاحتفال، ويمكنكم مشاهدته من هنا

كان من الملهم التواصل مع أشخاص من مختلف أنحاء العراق، والاستماع إلى تجاربهم كمحررين، ومشاركة شغفنا بالمعرفة الحرة

– ژين صالح

التحديات التي واجهناها

بما أن هذه كانت المرة الأولى التي تنظم فيها مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق اجتماعًا حضوريًا على المستوى الوطني، صادفنا العديد من التحديات التي قدّمت لنا فرصًا مهمة لاكتساب الخبرة وتوسيع معارفنا

على الرغم من أن مجموعتنا تضم عددًا متساويًا من الرجال والنساء، لاحظنا انخفاض مشاركة النساء في الاحتفال، رغم جهودنا لتوفير الدعم الكامل لجميع الأعضاء لتسهيل حضورهم

يمثل هذا تحديًا مألوفًا في مجتمعنا. فغالبًا ما تكون مشاركة النساء أعلى في أنشطتنا عبر الإنترنت، حيث يجدن راحة أكبر في الإسهام في جهود تطوعية من منازلهن. أما حضور الفعاليات حضوريًا فيتأثر أحيانًا بالمسؤوليات العائلية أو القيود المجتمعية، خصوصًا إذا أقيمت خارج مدنهن. ومع ذلك، نحرص دائمًا على دعم مشاركة النساء، ونسعى لتوفير كل الوسائل والظروف التي تسهّل تواجدهن ومساهمتهن في مجتمعنا

نتطلع إلى المزيد من اللقاءات كمجتمع واحد

تتطلع مجموعة مستخدمي ويكيميديا العراق إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الحضورية التي تجمع مجتمعنا في مختلف أنحاء العراق، مع تعزيز التعاون مع الشركاء الداعمين للمعرفة الحرة

كما نسعى لدعم أعضائنا بشكل أكبر في تنظيم أنشطة حضورية في مدنهم، لتعزيز المشاركة الإقليمية وتوسيع حضورنا على مستوى البلاد. وفي إطار هذه الرؤية، نخطط لعقد اللقاء السنوي لمجموعة ويكيميديا العراق لعام 2026 في أربيل، ما يمثل خطوة إضافية نحو لامركزية أنشطتنا وضمان مشاركة أوسع لأفراد المجتمع في جميع أنحاء البلاد

