خمسة وعشرون عامًا من المعرفة الحرة: ويكي فلسطين تحتفي بمرور ربع قرن على ويكيبيديا

في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2026، أتمت ويكيبيديا عامها الخامس والعشرين، لتُكمل ربع قرن من مسيرةٍ استثنائية أثبتت خلالها أن التعاون المفتوح قادر على بناء معرفة إنسانية حرة ومتاحة للجميع. وقد شكلت هذه المناسبة محطة عالمية احتفالية شاركت فيها مجتمعات ويكيميديا حول العالم، تأكيدًا على القيم المشتركة التي قامت عليها هذه المشاريع منذ تأسيسها: الانفتاح، والتشاركية، وإتاحة المعرفة بلا قيود.

وبعد يومين من الذكرى الرسمية، وتحديدًا في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 2026، نظّمت ويكي فلسطين نشاطًا خاصًا جمع بين العمل المعرفي والاحتفاء المجتمعي، في لقاء حضوري ضمّ مساهمين ومساهمات وأصدقاء المعرفة الحرة. وقد هدف الحدث إلى تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع الويكيميدي المحلي، وتبادل الخبرات، وبناء جسور تعاون جديدة.

برنامج يجمع بين المعرفة والاحتفال

تنوّع النشاط ليشمل جانبين متكاملين:

نشاط تحريري ركز على إنشاء وتطوير مقالات تتناول ويكيبيديا نفسها، وتاريخها، ومشاريعها، ومجتمعها.



لقاء حضوري احتفالي تضمن تعارفًا بين المشاركين، وعرضًا تقديميًا استعرض مسيرة مشاريع ويكيميديا عمومًا، مع تركيز خاص على تطور ويكيبيديا عبر السنوات.

ولم تخلُ المناسبة من لمسة رمزية؛ إذ شارك الحضور في احتفال بذكرى الميلاد تضمن قالب حلوى خاصًا بالمناسبة، في مشهد يعكس روح المجتمع والتقدير الجماعي لهذا المشروع المعرفي الفريد.

أثر ملموس بالأرقام

أسفر النشاط التحريري عن نتائج لافتة؛ إذ تمكن نحو عشرين مشاركًا من إنشاء 25 مقالة جديدة على ويكيبيديا العربية مرتبطة بمشاريع ويكيميديا، بلغ مجموع حجمها قرابة 255 ألف بايت. وتعكس هذه الأرقام — رغم بساطتها — جوهر فلسفة ويكيبيديا: إنجازات كبيرة تتحقق بجهود تطوعية صغيرة تتراكم بمرور الوقت.

أكثر من مجرد موسوعة

على مدار خمسة وعشرين عامًا، لم تعد ويكيبيديا مجرد موقع إلكتروني، بل تحولت إلى نموذج حي للتعاون الإنساني العابر للحدود، وإلى شاهدٍ على قدرة العمل التطوعي المنظم على إنتاج معرفة موثوقة ومتعددة اللغات والثقافات. وقد أسهمت مؤسسة ويكيميديا في دعم هذا المسار عبر توفير البنية التقنية والبيئة المجتمعية التي تمكن المتطوعين من المشاركة وصناعة المحتوى بحرية.

دعوة مفتوحة للمشاركة

يأتي هذا النشاط في إطار سعي ويكي فلسطين إلى تسليط الضوء على أثر ويكيبيديا وتعزيز المشاركة المجتمعية في مشاريع المعرفة الحرة. ومع استمرار نمو هذه المبادرات، تبقى الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في الإسهام، لأن ويكيبيديا — في جوهرها — ليست منصة تُقرأ فقط، بل مشروع يُبنى باستمرار على أيدي مستخدميه.

