ويكي الاحتفال: ميرفت – عشر سنوات في بناء المعرفة وتنمية المجتمع وترسيخ الثقة

عندما اكتشفت ميرفت موسوعة ويكيبيديا، شعرت وكأنها عثرت على موطنٍ لحلمٍ بدأت العمل عليه بالفعل؛ إذ كانت تعمل على إنشاء موسوعتها الخاصة بخطّ يدها. وتستعيد ذكرياتها من مطلع الألفية الثالثة قائلة: أنجزت قرابة 400 صفحة مكتوبة بخط اليد، بدافع رغبة بسيطة لكنها عميقة في توثيق ما أتعلمه وتنظيمه. تُعدّ ميرفت اليوم من أكثر المساهمين خبرةً والتزامًا في ويكيبيديا العربية، ويسعدنا أن نحتفي بها ضمن مبادرة ويكي الاحتفال.

العثور على موطن في ويكيبيديا

انضمّت ميرفت إلى حركة ويكيميديا في أغسطس 2012. وبعد عامٍ واحد فقط، حصلت على صلاحية إداري في ويكيبيديا العربية، وهو ما يعكس ليس فقط كفاءتها التقنية في إدارة الموسوعة، بل أيضًا الثقة التي نالتها داخل المجتمع. ومنذ ذلك الحين، تجاوز إجمالي مساهماتها 239 ألف تعديل على مستوى مشاريع ويكيميديا عالميًا، من بينها أكثر من 193 ألف تعديل في ويكيبيديا العربية وحدها.

تقول ميرفت: «أحافظ على دافعي لأنني أؤمن إيمانًا عميقًا برسالة المشروع. أنظر إلى كل تعديل على أنه إسهام في أعظم جهدٍ تعاوني عرفه التاريخ الإنساني: توثيق المعرفة البشرية جمعاء، وهو أمرٌ يتجاوز حدود العمل التطوعي، فهو مسؤولية. أشعر بواجبٍ تجاه ضمان تمثيل لغتي وتاريخنا ووجهات نظرنا. وأنا ممتنّة بعمق لأن ويكيبيديا أصبحت جزءًا من حياتي».

تقول ميرفت: أعتزّ كثيرًا بالأثر الكمي والنوعي لعملي. وعلى الصعيد الشخصي، يشرفني أن أحتل المرتبة التاسعة إجمالًا من حيث عدد التعديلات في ويكيبيديا العربية، والمرتبة الأولى بين المساهِمات. أنظر إلى كل تعديل على أنه إسهام في أعظم جهدٍ تعاوني عرفه التاريخ الإنساني: توثيق المعرفة البشرية جمعاء.

أثرٌ يتجاوز عدد التعديلات

في عام 2015، شاركت ميرفت في تأسيس مجموعة ويكيميديا بلاد الشام، وأسهمت على مدى أكثر من عقد في دعم المساهمين في المنطقة وتعزيز حضورهم ضمن مشاريع ويكيميديا. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت مبادرة مجموعة ويكي هنّ، وهي مبادرة تُعنى بتمكين المساهِمات، وبضمان أن يعكس مستقبل المعرفة الحرة تنوّع العالم ذاته.

وبعيدًا عن الإحصاءات والأدوار الرسمية، تعتزّ ميرفت بجانبٍ لا يقل أهمية، وهو شبكتها العالمية من «أصدقاء الويكي» التي بنتها على مرّ السنوات. وتقول: أشعر بامتنانٍ عميق لهذه العائلة العالمية؛ فمعرفتي بأن لديّ زملاء في مختلف أنحاء العالم يتشاركون القيم ذاتها تجعل هذه الرحلة بالغة الثراء

لا يقتصر التزام ميرفت بمشاريع ويكيميديا على إنشاء المحتوى فحسب، بل يمتد إلى مجالات الحوكمة وسلامة المجتمع داخل الحركة. فقد شاركت متطوّعة في مجموعة عمل سلامة المجتمع ضمن استراتيجية الحركة، وفي لجنة الانتخابات، كما أدّت سابقًا دور مُيسّرة لمدوّنة قواعد السلوك العالمية، كما توظّف خبرتها اليوم في كلٍّ من اللجنة العالمية لتوزيع الموارد ولجنة منح المؤتمرات. وتقول: أسعى إلى التطوّع حيثما أستطيع إحداث قيمة مضافة، بما يضمن أن تظل حركتنا عادلة، وصحية، ومرنة.

النبض الإنساني وراء ويكيبيديا

ترى ميرفت أن هناك حقيقة بسيطة تتمنى لو يدركها الجميع عن ويكيميديا، لكنها كثيرًا ما تُغفَل: «أتمنى لو يعلم الناس أن خلف كل جملة يقرؤونها في ويكيبيديا نبضًا إنسانيًا. فويكيبيديا لا تُدار بالسحر ولا بالخوارزميات وحدها، بل تقوم على الوقت والجهد الاستثنائيين لآلاف المتطوعين الذين يُشكّلون العمود الفقري الحقيقي لهذه الحركة

وتضيف ميرفت: ما يجري “خلف الكواليس” هو عملية دقيقة مبنية على العناية والتفاني. ففي عصرٍ تنتشر فيه المعلومات المضلِّلة والأخبار الزائفة بضغطة زر واحدة، يشكّل متطوعو الويكي حرّاسًا صامتين للحقيقة. فهم يتحققون بعناية من المصادر، ويواجهون مظاهر التحيّز، ويُصرّون على توثيق المعلومات بالمراجع، بما يضمن بقاء المعرفة موثوقة ودقيقة. إنه جهدٌ نابع من محبةٍ وإيمانٍ بقوة الحقيقة. لذا، في كل مرة تعثر فيها على الإجابة التي تبحث عنها، تذكّر أن تُحيّي متطوعي الويكي الحريصين على توثيق عالمنا بنزاهة

وبالنظر إلى المستقبل، ترى ميرفت أن من أبرز التحديات التي تواجه الحركة تصاعد دور الذكاء الاصطناعي. وتقول: يكمن تحدّينا في أن نظل المصدر الأول والأكثر موثوقية للمعرفة التي يتحقق منها الإنسان. لا يمكننا إيقاف ثورة الذكاء الاصطناعي، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تظل مصادر المعلومات التي يستند إليها مُتحقَّقًا منها ومحايدة

.شكرًا لكِ يا ميرفت على كل ما تقدمينه. نحتفي بعملك اليوم، وفي كل يوم

وإذا كنتم تعرفون ويكيميديين آخرين يستحقون الاحتفاء، فبادورا ترشيحهم لنحتفي بهم.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation