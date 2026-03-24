إشراك قرّاء ويكيبيديا وإعادة إشراكهم

10 مارس 2026 بقلمEliza Blackorbyو Olga Vasileva

عدد مشاهدات البشر للصفحات في جميع نسخ ويكيبيديا اللغوية منذ سبتمبر 2021، مع مشاهدات الصفحات المعدلة منذ أبريل 2025

طوال تاريخها، لم تكن ويكيبيديا لتقلق بشأن جذب القراء. عادةً ما كان الناس يبحثون عن شيء ما، فيصلون إلى ويكيبيديا، ويحصلون على المعرفة مباشرةً. والأهم من ذلك، أن العديد منهم أصبحوا محررين للحفاظ على موثوقية المحتوى وجودته العالية.

مع ازدياد استخدام برامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، تغيرت طريقة بحث الناس عن المعلومات. فالقراء الذين كانوا يترددون على ويكيبيديا بكثرة في الماضي، يتجهون الآن إلى منصات أخرى توفر معلومات مخصصة وسهلة الاستخدام، كما توفّر المزيد من الصور والوسائط المتعددة. تتناقص نسبة زوار ويكيبيديا حول العالم، ويتضح ذلك من انخفاض عدد القرّاء، ما يؤثر بدوره على عدد الحسابات المُنشأة والمساهمة في مواقعنا. يجب أن يتمتع كل فرد في العالم بإمكانية الوصول إلى معرفة موثوقة وجديرة بالثقة، ولذا علينا دعم أساليب التعلّم الجديدة مع الحفاظ على جوهر ما جعل ويكيبيديا ذات قيمة عالية على مدار 25 عامًا.

في الوقت الذي يتضاءل فيه عدد زوارنا عبر محركات البحث، نسعى جاهدين لضمان أن يجد القرّاء الفائدة والمتعة وتجربة لا تنسى عند زيارتهم ويكيبيديا. نريد أن تبقى ويكيبيديا راسخةً في أذهانهم منذ أول زيارة، ليعودوا إليها بحثًا عن فرصٍ للتعمق فيها، والمشاركة الفعّالة في رحلة تعلمهم، ليصبحوا قراءً وداعمين ومساهمين دائمين في المستقبل.

لتحقيق ذلك، سنضطر إلى تجربة العديد من الأمور. بعض أفكارنا لن تنجح، لكننا سنجري تجارب متكررة وسريعة لتحديد الأفكار الواعدة وتلك التي يجب التخلي عنها. سنشارككم التحديثات في كل مرحلة من مراحل العمل، وسنناقش الخطوات التالية مع المجتمعات. وللاطلاع على نظرة شاملة على عملنا، سنوثّق كل تجربة نجريها في صفحة “قائمة التجارب في مجال المنتجات والتكنولوجيا” على موقع ميتاويكي.

بدأنا هذا العام هذا النوع من التجارب السريعة بجدية. زادت المؤسسة استثماراتها في ميزات القراء من خلال تشكيل فريقين جديدين هما فريق نمو القرّاء وفريق تجربة القراء وأعضاء الفريقين هم من فريق موقع القراء السابق. يجرّب هذان الفريقان الجديدان مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة لدعم القراء خلال تجربتهم في مشاريع ويكيميديا، إلى جانب فرق تطبيقات الأجهزة النقالة الحالية. في هذه المقالة، سنستعرض بعض أعمالنا الجارية والمخطط لها للقراء، والتي تهدف جميعها إلى تشجيع القراء على زيارة ويكيبيديا والعودة إليها.

استكشاف المقالات والصور

“تُظهر لقطات الشاشة هذه لميزة تصفح الصور على الهاتف المحمول تجربة العرض الدوار بالإضافة إلى تأثير التكبير/التصغير الأكثر عمقًا

مع انخفاض عدد مشاهدات الصفحات، نسعى لدراسة هيكلية ويكيبيديا الحالية وتحديد الأجزاء التي يمكن أن تجذب الزوار بشكل متكرر. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في نسخة الويب للأجهزة المحمولة، كونها المنصة الأكثر زيارةً. وبناءً على استطلاعات الرأي لمستخدمي الإنترنت عالميًا، كان أحد أهم مطالب القراء هو توفير ’مزيد من الصور الفوتوغرافية‘ في ويكيبيديا. غالبًا ما تكون هذه الصور موجودة بالفعل في نسخ ويكيبيديا، سواء في نهاية المقالة أو في مستودع ’ويكيميديا كومنز‘. لقد كنا نختبر طرقًا لزيادة ظهور الصور في تجربة القراءة، حيث اختبر فريق نمو القراء خلال الأشهر القليلة الماضية باختبار عرض ’معرض صور منزلق‘ يعرض جميع صور المقالة في مقدمتها. يمكن للقراء النقر على المعرض للحصول على سياق إضافي لصورة واحدة، أو النقر على الصورة للانتقال مباشرة إلى مكانها الأصلي في المقالة. كما أتاحت التجربة التي أجريناها للقراء اكتشاف صور لنفس المقالة عبر نسخ ويكيبيديا المختلفة، وهو أمر فعال للغاية بالنسبة للويكيات الصغيرة والمتوسطة. لنأخذ مقالة مدينة برشلونة مثالاً: تحتوي المقالة في ويكيبيديا الإنجليزية على 65 صورة، والبلغارية على 41، والصينية على 14، بينما تحتوي ويكيبيديا السواحيلية على صورتين فقط.

بلغت نسبة النقر (CTR) على المعرض المنزلق، وهي النسبة التي تقيس مدى تفاعل المستخدمين مع هذه الميزة، 8.7% في ويكيبيديا الإنجليزية. تُعد هذه النسبة مرتفعة للغاية؛ حيث تتراوح معدلات النقر المعتادة على الويب عادةً بين 1% و 5%. كما أظهرت النتائج أن هذه الميزة تزيد احتمالية عودة المستخدمين لزيارة ويكيبيديا في أيام أخرى. وبناءً على هذا المؤشر، نعتزم المضي قدماً في تطوير الجزء الأول من الميزة —وهو العرض الدوار للصور (image carousel) وعرض التفاصيل— تمهيداً لإطلاقها بالكامل عبر مختلف لغات ويكيبيديا في شهر مارس.

لقطة شاشة للعبة Wikitrivia على تطبيقات الهاتف المحمول

بالنسبة لتطبيقات ويكيبيديا، حيث يقضي قراؤنا الأكثر تفانيًا وحماسًا وقتًا طويلًا، نرغب في تشجيعهم على العودة من خلال مساعدتهم على اكتشاف محتوى ذي صلة وفائدة ومتعة. التفاعلات البسيطة والسهلة تُمكّن المستخدمين من اكتشاف مقالات ربما لم يكونوا ليجدوها لولاها، ما يتيح لهم الاستمتاع والاكتشاف.

من الأمثلة على ذلك لعبة WikiTrivia، التي تستفيد من صفحة “في مثل هذا اليوم” التي يُشرف عليها المستخدمون، لتمنح مستخدمي تطبيق أندرويد طريقة ممتعة لاكتشاف المقالات وقراءتها وحفظها ومشاركتها. بعد مرور عام تقريبًا على إطلاقها، يلعب لعبة ويكي تريفيا قرابة 8000 شخص يوميًا. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية والبيانات، نخطط لإطلاقها على نظام iOS أيضًا.

تحسين البحث

ثلاث لقطات شاشة توضح تجربة البحث الدلالي التجريبية على تطبيق أندرويد

،تشير التقديرات اليوم إلى أن 78% من جلسات قراءة ويكيبيديا تبدأ عبر محركات البحث الخارجية، ويأتي قرابة %90 منها من محرك البحث جوجل. ومع انخفاض الإحالات من محركات البحث الخارجية، نسعى إلى جعل البحث داخل منصتنا فعالاً قدر الإمكان، حتى يتمكن القراء من بدء البحث والقراءة مباشرةً في ويكيبيديا للعثور على إجابات موثوقة ودقيقة.

تدعم ويكيبيديا حاليًا البحث بالكلمات المفتاحية فقط، الذي يسترجع المعلومات بناءً على الكلمات الدلالية المحددة. مع ذلك، يتوقع القرّاء أن يكون البحث قادرًا على الإجابة عن الأسئلة المكتوبة بلغة طبيعية مفهومة. ولتلبية هذا الاحتياج، نجري اختبارات على البحث باللغة الطبيعية لتمكين القراء من طرح الأسئلة والحصول على مقتطفات دقيقة من مقالات ويكيبيديا تجيب عن أسئلتهم.

على سبيل المثال، لمعرفة المزيد عن الرؤية الليلية لدى القطط، نرغب في أن يتمكن المستخدمون من البحث عن عبارة “هل تستطيع القطط الرؤية في الظلام؟” ليظهر لهم قسم الرؤية الليلية في مقالة القطط. حاليًا، يُظهر البحث عن هذه العبارة مقالة لعبة “ذا باتل كاتس” The Battle Cats اليابانية على نظام iOS، وهي غير ذات صلة بالسؤال. نجري حاليًا اختبارًا لخاصية البحث الهجين لمستخدمي تطبيق أندرويد على ويكيبيديا باللغات اليونانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، ما يتيح للقراء البحث باستخدام اللغة الطبيعية والأسئلة، بالإضافة إلى البحث باستخدام الكلمات المفتاحية.

قراءة ويكيبيديا بطريقتك



مثال على لقطة شاشة لصفحة المقالات المحفوظة

عندما يعود القراء إلى ويكيبيديا لطرح أسئلة سريعة أو بدافع الفضول، نرغب في تشجيعهم على التعمق أكثر ليكونوا مشاركين فاعلين. من خلال تعزيز العلاقة بين القراء وويكيبيديا، نأمل في دعم التعلم المعمق، وفي مساعدة القراء المهتمين على فهم آلية عمل ويكيبيديا بشكل أفضل أيضاً، فربما يصبحون محررين في المستقبل. من طرق بناء هذه العلاقة توفير المزيد من الوسائل للقراء لتخصيص تجربتهم، مثل حفظ المحتوى أو تمييزه أو مشاركته.

بدأ فريق تجربة القرّاء تجاربه في هذا المجال، حيث أتاح للقراء على الويب إمكانية حفظ المقالات في قوائم، وهي ميزة متوفرة بالفعل في تطبيقات أندرويد وiOS. تُعدّ قوائم القراءة من أكثر الميزات استخدامًا في التطبيقات، كما نتلقى طلبات متكررة للسماح بمزامنة البيانات عبر الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المكتبية. حتى الآن، اختبر الفريق إمكانية إضافة قوائم القراءة للمستخدمين المسجلين، ويخطط لإطلاق نسخة تجريبية من هذه الميزة لجميع المستخدمين المسجلين في أبريل القادم.

مثال على لقطة شاشة لعلامة تبويب النشاط في التطبيقات

إضافةً إلى توفير خيارات لتخصيص تجربة القراءة، نرغب بتزويد القراء بمعلومات قيّمة حول ما يقرؤونه وكيفية تعلّمهم من ويكيبيديا. إن مساعدة القراء على فهم كيف يستكشفون ويكيبيديا يُضفي على التجربة طابعًا شخصيًا وتفاعليًا ومفيدًا. ولتحقيق ذلك، أعدنا تصميم علامة تبويب “التحرير” في تطبيق أندرويد لتصبح علامة تبويب نشاط أكثر ثراءً وشمولية، لعرض محتوى مُخصّص للقراء بالإضافة إلى المحتوى المُتاح بالفعل والمُخصّص للتحرير. يستخدم التطبيق بيانات محلية فقط لتنفيذ هذه الميزة، ما يضمن حماية الخصوصية. يستمتع القراء بهذه المعلومات القيّمة؛ فقد زاد تفاعل المستخدمين مع علامة التبويب الجديدة بنسبة 30% مقارنةً بالإصدار السابق المُخصّص للتحرير فقط. هذه النتائج مشجّعة، إذ تُساعدنا على فهم ما يجده القراء مفيدًا، وكيفية تنظيم رحلة القراءة نحو التحرير.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

من خلال كل هذه الاستكشافات، نسعى إلى تحقيق فكرة مفادها أن تشجيع القرّاء على الانخراط بشكل أكبر في تجربتهم للقراءة سيساعد مجتمع ويكيبيديا على الازدهار في المستقبل.

إذا تكللت جهودنا بالنجاح، سيتفاعل القراء مع ويكيبيديا بطرقٍ جذابة ومفيدة في حياتهم اليومية. ومع مرور الوقت، قد تُرسّخ هذه التفاعلات علاقةً وثيقةً ورغبةً في العودة إلى ويكيبيديا عن قصد. وقد يصبح هؤلاء القراء النشطون متبرعين ومحررين والمساهمين في المستقبل.

كيفية المشاركة

ندعو أعضاء المجتمع لمشاركة آرائهم حول مدى توافق هذا العمل مع قيم ويكيبيديا، ومواطن الاختلاف. نحن نهتم بشكل خاص بمعرفة وجهات النظر حول احتياجات القراء، والمخاطر المحتملة، وما إذا كانت هذه المناهج تُعزز أو تُضعف مسار الانتقال من القراءة إلى المساهمة.

يمكنك المشاركة من خلال الانضمام إلى المناقشات على ميتاويكي، أو التعليق على صفحات التجارب، أو حضور ساعات المحادثة المجتمعية المنوي عقدها، حيث سنشارككم التحديثات ونستمع إلى ملاحظاتكم مباشرةً.

نرغب في معرفة ما إذا كنت تعتقد أن هذا العمل يسير في الاتجاه الصحيح. كما نرغب بسماح رأيك عما إذا كنت تعتقد أنه ينبغي علينا اتباع نهج مختلف؛ إذ ستؤثر الملاحظات بنوعيها هذين على ما سنبنيه لاحقاً.

