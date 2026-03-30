تم فتح باب التسجيل في ويكيمانيا باريس رسميًا

ما الذي يمكن توقعه إذا كنت تخطط للحضور شخصيًا

حل الربيع في باريس – ونحن نعلم أن هناك حماسًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بشأن ويكيمانيا 2026! هذا العام، ستبدأ عملية التسجيل في وقت أبكر بكثير مقارنة بالأعوام السابقة. فقد بلغ الطلب على تذاكر ويكيمانيا ذروته في عام 2025، حيث بيعت جميع تذاكر الحدث الحضوري في نيروبي في غضون ثلاثة أسابيع. إذا كنت تفكر في حضور ويكيمانيا باريس حضوريًا، فننصحك بالتعرف على إجراءات التسجيل الجديدة لدينا.

ملاحظة: هذه نسخة محدثة من المقال الذي نُشر في الأصل في 26 مارس. إذا كنت على دراية بالفعل بالإجراءات الجديدة وترغب في طلب دعوة، فيُرجى الانتقال إلى صفحة التسجيل في ويكيمانيا هنا.

عملية جديدة للتسجيل

مع تغير العالم من حولنا، يجب أن يتطور نهجنا تجاه سلامة وأمن الفعاليات أيضًا. وللحفاظ على «ويكيمانيا» كمكان آمن للتواصل والتعاون والتعلم المشترك، فإننا نعمل على تحسين إجراءات السلامة والأمن لدينا للمساعدة في الحد من المخاطر، وتوفير مزيد من الوضوح بشأن هوية الحاضرين، والتوافق بشكل أفضل مع أفضل الممارسات في إدارة الفعاليات

فيما يتعلق بـ«ويكيمانيا باريس»، سنقوم بتطبيق إجراء تسجيل جديد للحضور الشخصي يُعرف بـ«طلب دعوة». وسيتيح هذا الإجراء الوقت الكافي لإجراء مراجعة تتعلق بالثقة والسلامة للمتقدمين قبل إرسال الدعوات. ويمثل هذا تغييرًا من حيث العمق والترتيب على حد سواء؛ ففي السنوات السابقة، كان المشاركون يكملون تسجيلهم ثم يخضعون لعملية التدقيق بعد ذلك. وقد تم بالفعل تجربة إجراء «طلب الدعوة» هذا بنجاح في فعاليات أخرى تابعة لويكيميديا

فيما يلي الجدول الزمني والإجراءات الجديدة

اعتبارًا من 30 مارس 2026، تم فتح باب التسجيل الآن – في وقت أبكر مقارنة بالأعوام السابقة. وسيتيح ذلك إجراء مراجعة أكثر تعمقًا للثقة والأمان، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لتأكيد حضورهم وترتيب أمور سفرهم فور الموافقة على طلباتهم.

وبدلاً من التسجيل المباشر، سيقوم المشاركون بتقديم طلب للحصول على دعوة. وسيتم مراجعة الطلبات بشكل مستمر. وسيتلقى كل مقدم طلب ردًا عبر البريد الإلكتروني في غضون أربعة عشر (14) يومًا.

سيتم فتح باب التسجيل من نهاية مارس حتى 1 مايو، أو حتى نفاذ الأماكن المتاحة.

سيتم مراجعة الطلبات من حيث اعتبارات الثقة والأمان على أساس ”الأولوية للأولوية“. ستتم مراجعة الطلبات من قبل الفرق المعنية في مؤسسة ويكيميديا، بالتعاون مع فريق التنظيم الأساسي لويكيمانيا.

بمجرد الموافقة، سيتلقى المشاركون إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يحتوي على رابط لدفع رسوم التسجيل لتأكيد حضورهم.

يجب على المشاركين الذين يمولون أنفسهم أن يبدأوا عملية الدفع لتأكيد حضورهم في غضون سبعة أيام من استلام البريد الإلكتروني، وإلا فقد يفقدون مكانهم ويتم منحه لشخص آخر على قائمة الانتظار.

سيتم تحديد عدد طلبات الدعوات التي يمكن تقديمها بناءً على سعة المكان. وبمجرد بلوغ هذا العدد، سيتمكن الحاضرون المحتملون من إدراج أسمائهم في قائمة الانتظار. سيضمن ذلك أن يكون العدد الإجمالي للحاضرين متوافقًا مع إدارة المكان وإرشادات السلامة/الإخلاء الخاصة بها.

يرجى ملاحظة ما يلي: لا تنطبق هذه الإجراءات على الباحثين التابعين لمؤسسة ويكيميديا، الذين خضعوا بالفعل لمراجعة الثقة والأمان، أو المسجلين عبر الإنترنت. سيتمكن هؤلاء المشاركون من التسجيل مباشرةً في خطوة واحدة. سيظل التسجيل لحضور الفعالية عبر الإنترنت مفتوحًا حتى 24 ساعة قبل انطلاق الفعالية

نرجو منكم عدم حجز تذاكر سفر أو إقامة فندقية غير قابلة للاسترداد حتى تتلقوا رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني. للاطلاع على اقتراحات حول أماكن الحجز، يرجى زيارة صفحة السفر

تعرّف على المزيد واطّلع على الأسئلة الشائعة لدينا على ويكيمانيا ويكي

شكرًا جزيلاً على حماسكم وصبركم أثناء قيامنا بتطبيق هذا النظام الجديد. نقدر الاهتمام الكبير بحضور ويكيمانيا باريس ونتطلع إلى الترحيب بكم شخصيًا في يوليو

