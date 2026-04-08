ويكي تهوى ليبيا: مبادرة ليبيَّة توثَّق تراث البلاد وتُعرِّف العالم بتنوعها

بمبادرة تطوعية من أعضاء مجموعة ويكيميديا ليبيا انطلقت فعالية “ويكي تهوى ليبيا” في 23 فبراير 2026 بهدف توثيق وإثراء المحتوى الليبي وإبراز تنوعه الثقافي والجغرافي والرياضي والاجتماعي والتاريخي والبيئي على موسوعة ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة.

بالرغم من الثراء الذي تزخر به ليبيا، وامتداد تراثها من الحضارات القديمة الرومانية واليونانية والفينيقية والبيزنطية إلى الثقافات المحلية العربية والأمازيغية والطوارق، فإن المحتوى المتاح عنها في الفضاء الرقمي لا يعكس هذا الغنى، مع وجود فجوات كبيرة في تغطية موضوعات مثل المواقع الأثرية، الجغرافيا الطبيعية، الموروث الشعبي، والإنجازات الثقافية والرياضية. هذا ما دفعنا إلى إطلاق هذه الفعالية لتحقيق أحد أهداف المجموعة وهي المساهمة في سد الفجوة المعرفية.

تتضمن الفعالية نشاطات متنوعة وتمتد على مدار السنة حتى نهاية عام 2026. وتشمل أيضاً تدريبات على ويكيبيديا للمبتدئين ومسابقة خاصة للمشاركين في هذه النشاطات. نخطط لتنظيم عدد من لقاءات الأيديتاثون لأصحاب الاختصاصات المتنوعة لإثراء المقالات الليبية بمصادر موثوقة وحيادية.

النشاط الحالي يتمثل في لقاءات وجاهية في مدينة بنغازي، عملنا خلالها بشكل تعاوني على إنشاء وتطوير عدد من مقالات المحتوى الليبي.

جلسات بنغازي: من العمل إلى التحرير

احتضنت مكتبة محمد ساسي بمؤسسة براح في بنغازي الجلسات الوجاهية التي تجاوز عددها ستة جلسات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تحولت إلى مساحة مفتوحة للعمل التعاوني. تبادلنا نحن المتطوعون خلالها مهارات التحرير الموسوعية، وبحثنا عن المصادر الموثوقة عبر الإنترنت وفي كتب المكتبة، مع التركيز على الالتزام بمعايير الحياد وسياسات الموسوعة. كما جرى تحديد أولويات المقالات المستهدفة بالإنشاء أو/و التطوير.

المشاركون خلال إحدى الجلسات الوجاهية في مكتبة محمد ساسي بمؤسسة براح، بنغازي.





قائمة أولية بأكثر من 250 مقالة

كانت النتيجة المباشرة لهذه الجلسات نشر قائمة أولية تضم أكثر من 250 مقالة مقترحة للإنشاء أو/و التطوير، تنوعت مجالاتها لتشمل:

المواقع الأثرية والتاريخية: مثل مقبرة قورينا، خزينة قورينا، حصن غات، المسجد العتيق بغدامس، قوس ماركوس أوريليوس، وقصر دوغة، وعدد من المطارات التاريخية.

الجغرافيا والبيئة: مثل صحراء كالانشو، حوض فزان، خليج البمبة.

التراث الثقافي والشعبي: مثل الأكلات الليبية التقليدية البازين، المثرودة، المبكبكة، العادات واللغات المحلية.

الرياضات الليبية: مقالات عن اللاعبين، والأندية الرياضية، ومشاركات ليبيا في الدورات الأولمبية وألعاب البحر الأبيض المتوسط.

العمل لا يزال مستمراً لهذه الانطلاقة الأولية، وقريباً سننطلق للخطوات القادمة.

القائمون على نشاط الحالي

تنقسم الأدوار في هذا النشاط التحرير بين التنظيم والتنسيق وإنشاء المحتوى ومراجعته. ساهمنا نحن كل من مصطفى وسليمة ومحمد وحازم في إنشاء المقالات ومراجعة المصادر والتواصل مع اختصاصيين. يمتلك الفريق الحالي خبرة في تحرير ويكيبيديا وإدارة المشاريع المجتمعية، وقدنا عملية التخطيط والتنفيذ، وحرصنا على أن تكون الجلسات الوجاهية شاملة ومثمرة.

مصطفى، سليمة، محمد، حازم

خطواتنا القادمة

توسيع نطاق العمل من حيث عدد المساهمين في الفعالية وزيادة عدد المقالات وتحديث جداول المقالات بشكل دوري طيلة فترة الفعالية. التخطيط للعمل والمساهمة لإنشاء محتوى ليبي على المشاريع الشقيقة لويكيبيديا. والعمل على إنشاء ومراجعة المقالات في النسخ اللغوية الأخرى من الموسوعة.

ويكي تهوى ليبيا ليس مجرد نشاط تحريري عابر، بل هو محاولة منهجية مستدامة لوضع ليبيا على خريطة المعرفة الحرة.

