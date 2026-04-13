ويكيميديا العراق: أبرز أحداث الربع الأول من عام 2026

بدأ العام بالتعاون والاحتفال

في هذا الربع، ركزت ويكيميديا العراق على الاحتفال بعيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين في بغداد، بالإضافة إلى عقد تعاونات هي الأولى من نوعها مع جهات مهتمة بالمعرفة الحرة، والتخطيط لشركائنا المحتملين في المستقبل



أبرز الأحداث والإنجازات

الاحتفال بعيد ميلاد ويكيبيديا الخامس والعشرين

للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس ويكيبيديا، تعاونا مع “الفضاء الأمريكي” في الجامعة الأمريكية في بغداد. وبالتعاون مع إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد، أقمنا أيضاً حلقة إذاعية نُشرت في 18 يناير 2026 لمناقشة ويكيبيديا، ودورها في نشر المعرفة الحرة عبر الإنترنت، وأهمية استخدامها في المؤسسات التعليمية. وقد وجهنا دعوة عامة للطلاب والمهتمين للاحتفال معنا بهذه المناسبة

مثل هذا الاحتفال علامة تاريخية لمجتمعنا، حيث جمع الحدث إجمالي 28 حاضراً من جميع أنحاء العراق في مكان واحد، بما في ذلك أعضاء المجتمع والطلاب والضيوف. شمل الحضور أشخاصاً من ثماني مدن مختلفة. وتضمن الفعالية أنشطة خاصة مثل جلسة عبر الإنترنت مع ممثلين عن مؤسسة ويكيميديا، وحلقة نقاشية مع أعضاء مجلس الإدارة، و”إديتاثون” (ماراثون تحرير) وفر مساحة للمشاركين للمساهمة في ويكيبيديا والتعرف على بعضهم البعض.اختتم الاحتفال بتقديم قطع “كاب كيك” تحمل طابع المناسبة، والتقاط صورة جماعية توثق هذا التجمع الخاص. ويمكنكم قراءة المزيد عن الاحتفال في منشورنا على منصة الدف



مسابقة ويكيبيديا العربية تحب إندونيسيا

انطلاقاً من رؤيتنا لتوسيع نطاق المعرفة الحرة، وضعنا بناء شراكات هادفة كأولوية لنا. وقد بدأنا بالفعل بالتواصل مع عدة سفارات، لتكون السفارة الإندونيسية في بغداد من أوائل المستجيبين والمبادرين للتعاون معنا. ومن خلال سلسلة من الاجتماعات، ركزنا على الأثر الإيجابي الكبير الذي سيحدثه إثراء ويكيبيديا العربية بمعلومات شاملة وموثوقة عن إندونيسيا

أثمر هذا التعاون عن إطلاق مسابقة استمرت من 15 يناير إلى 15 فبراير 2026. في البداية، وضعت المسابقة هدفاً لإنشاء 1000 مقال، إلا أن المشاركين فاقوا التوقعات بمساهمتهم في إنشاء 1926 مقالاً جديداً وتطوير 133 مقالاً موجوداً بالفعل، بإجمالي 37,586,352 بايت من المحتوى

غطت هذه المساهمات مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الثقافة والسياحة والمعالم السياحية، مما عزز بشكل كبير من تمثيل إندونيسيا على ويكيبيديا العربية. كما تم تقييم المشاركات من قبل ثلاثة حكام، الذين لعبوا دوراً مهماً في ضمان كتابة المقالات وفق المعايير المناسبة

سجل في المسابقة 71 مشاركاً، شارك منهم 53 من مختلف الدول العربية، وتم اختيار ستة فائزين. كما كرمت ويكيميديا العراق جهود المجتمع العراقي من خلال الاحتفاء بأفضل أربعة مساهمين عراقيين



مشروع توثيق تراث كركوك

في هذا العام، تعاونت ويكيميديا العراق مع مصور محلي من مدينة كركوك لتوثيق والتقاط التراث الثقافي والتاريخي الغني للمدينة. كان الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التمثيل البصري لكركوك على “ويكيميديا كومنز”

بدعم من مشروع “المليون ويكي”، استمر هذا الجهد لأكثر من ثلاثة أشهر وأسفر عن رفع أكثر من 1600 صورة عالية الجودة إلى ويكيميديا كومنز. لا تساهم هذه الصور في الحفاظ على جوانب مهمة من تراث كركوك فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في إثراء مقالات ويكيبيديا ذات الصلة بمرئيات مؤثرة وذات قيمة

يمكنكم الاطلاع على الصور من هنا

التخطيط لمنحة العام القادم

مع اقترابنا من نهاية دورة التمويل الحالية، نخطط لبرنامجنا السنوي القادم حول ثلاث ركائز أساسية: تعزيز جودة المحتوى، وتقوية وتوسيع المجتمع، وإشراك الجامعات ومشاركة الشباب

صيغ هذا البرنامج القادم استنادًا إلى مدخلات قوية من المجتمع وسلسلة من الاستشارات والمناقشات. فخلال تجمعنا في 8 فبراير (الذي أُقيم للاحتفال بعيد ميلاد ويكيبيديا)، حددنا التحديات الرئيسية واستكشفنا سبل معالجتها. تبع ذلك استطلاع مجتمعي أُجري في 18 فبراير لجمع ملاحظات أوسع. ثم عُقد اجتماع لمجلس الإدارة في 25 فبراير لتحديد الأولويات بشكل أدق. وأخيرًا، في 28 فبراير، عُقد اجتماع مخصص مع المساهمين في “ويكيميديا كومنز” للتركيز على تحديد أبرز تحدياتهم ومناقشة الحلول العملية. وقد أسهمت هذه الجهود مجتمعةً بشكل مباشر في توجيه أولويات برنامجنا السنوي القادم

تحت ركيزة تعزيز جودة المحتوى: ستتركز جهودنا على تحسين المحتوى الحالي من خلال ماراثونات تحرير موضوعية، ومسابقات مستهدفة حول مواضيع ذات أولوية تتعلق بالعراق، وجلسات تدريبية على “ويكي بيانات” تهدف إلى تحسين التوثيق وجودة البيانات ومهارات المساهمين.

تحت ركيزة تقوية وتوسيع المجتمع: نهدف إلى توسيع وتنويع المشاركة من خلال إشراك مساهمين خارج المناطق الجغرافية الحالية وتنظيم أنشطة إقليمية في أماكن تواجد تلك المجتمعات، وسيكتمل ذلك بتوفير الدعم الفني للمساهمين في ويكيميديا كومنز.

في مجال إشراك الجامعات ومشاركة الشباب: سنعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية من خلال تنظيم ورش عمل تعريفية بويكيبيديا، ويكي بيانات، وويكيميديا كومنز. كما سنطلق مسابقات تركز على الطلاب ونخلق مسارات واضحة لهم ليصبحوا مساهمين على المدى الطويل.

حوار التعلم النصف سنوي

عقدنا “حوار تعلم منتصف المدة” عبر الإنترنت في 12 فبراير، حيث عرضنا تقدمنا العام وتأملنا في رحلتنا حتى الآن. غطت الجلسة موقفنا الحالي، وما أُنجز والنتائج المبكرة والأثر الذي تحقق. كما ناقشنا التحديات والعقبات الرئيسية، وراجعنا التقدم المالي، وقيمنا مستوى المشاركة والتمثيل المجتمعي. بالإضافة إلى ذلك، سلط الحوار الضوء على خطواتنا التالية وأي تعديلات مقترحة لتحسين التنفيذ مستقبلاً، واختتمت الجلسة بتأملات نهائية ومجموعة من الأسئلة التوجيهية الموجهة إلى لجنة المنح الإقليمية

يمكنكم الاطلاع على “حوار تعلم منتصف المدة” من هنا

وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل

نظراً لأن التعاون مع المؤسسات المهتمة بالمعرفة الحرة يظل أحد أولوياتنا الرئيسية لهذا الربع، فقد ركزنا أيضاً على الترويج النشط لهذه الشراكات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا

بدأنا العام بأول تعاون لنا مع السفارة الإندونيسية في بغداد، حيث نشرنا تصميماً ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) لتسليط الضوء على مبادرتنا المشتركة والترويج لها. واكتمل ذلك بحملة “قصص” على إنستغرام وفيسبوك، حيث شاركنا حقائق ممتعة عن إندونيسيا والسفارة الإندونيسية لزيادة الوعي وإثارة اهتمام الجمهور

تبع ذلك تعاون ثانٍ مع إذاعة الجامعة الأمريكية، حيث ناقشنا ويكيبيديا والاحتفال بذكراها الـ25. وتضمن المنشور المرافق تصميماً بسيطاً واحترافياً يظهر مدير ويكيميديا العراق إلى جانب مقدم البرامج في الإذاعة

استعداداً لعيد ميلاد ويكيبيديا الـ25، حرصنا على توفير تغطية ترويجية قوية من خلال مشاركة منشور متعدد الصور يتماشى مع السمة الرسمية للذكرى الـ25. تضمن المنشور دعوة تحتوي على تفاصيل الحدث مثل التاريخ والوقت والموقع، بالإضافة إلى نموذج تسجيل لتشجيع المشاركة

بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الفريق الإعلامي في “الفضاء الأمريكي”، قمنا بالتخطيط لإنتاج فيديو يوثق الاحتفال. قمنا بتطوير المفهوم وتوجيه عملية التصوير لالتقاط اللحظات الرئيسية للحدث ومجتمعنا. كما ساهم أعضاء مجتمعنا بنشاط في الفيديو من خلال مشاركة كلمة أو رسالة قصيرة بلغاتهم الأم، تعبيراً عن تجربتهم خلال الاحتفال. أُنتج الفيديو النهائي بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والكردية، مما يبرز تنوع مجتمعنا

وكجزء من جهودنا لتوسيع وتحديث نهج صناعة المحتوى للوصول إلى الجيل الجديد، بدأنا في تطوير مهاراتنا في إنشاء الفيديو باستخدام برنامج ادوبي افتر افكت ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاجنا الإعلامي. شمل ذلك إنتاج فيديو عن احتفالات “نوروز” من خلال دمج مقالات ويكيبيديا ووسائط ويكيميديا كومنز للحصول على طريقة عرض جذابة باستخدام المحتوى المتوفر لدينا بالفعل

ولمزيد من الدعم لنمو المجتمع والوصول إلى جماهير جديدة، أطلقنا حساباً على منصة “تيك توك” حيث سنشارك محتوى الفيديو المستقبلي ونتفاعل مع جمهور أوسع، إلى جانب حساباتنا الأخرى على لينكدإن، فيسبوك، يوتيوب، وانستغرام. وبالتطلع إلى الأمام، نهدف إلى الاستمرار في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الناشئة لتعزيز وجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوعي بمشاريع ويكيميديا

التحديات

خلال هذه الفترة، شكل الوضع الأمني المستمر والتوترات الإقليمية تحديات كبيرة لأنشطتنا المخطط لها. أثر تصاعد الصراع على العديد من السفارات في بغداد، مما أدى إلى إغلاقات مؤقتة أو عمليات محدودة. أثر هذا بشكل مباشر على خطط تعاوننا، حيث كانت العديد من مبادراتنا تعتمد على التواصل النشط مع الشركاء الدبلوماسيين

بالإضافة إلى ذلك، خلق الوضع مخاوف أمنية حدت من قدرتنا على تنفيذ الأنشطة الحضورية. واضطررنا لتأجيل أو إعادة النظر في العديد من الفعاليات الميدانية والتجمعات المجتمعية التي كانت في مرحلة التخطيط لضمان سلامة المشاركين والمنظمين. ورغم هذه التحديات، نظل ملتزمين بتكييف نهجنا من خلال استكشاف طرق بديلة للتفاعل ومواصلة عملنا بطرق تضع التأثير والسلامة على رأس الأولويات

تطلعات مستقبلية

بينما نمضي قدماً، نهدف إلى تعزيز شبكتنا بشكل أكبر من خلال بناء اتصالات وتعاونات هادفة مع المؤسسات المحلية والدولية في العراق التي تشاركنا الاهتمام بتعزيز المعرفة الحرة. نحن نركز أيضاً على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ دورة التمويل الحالية، لضمان تقديم أنشطتنا المخطط لها بفعالية مع التكيف مع التحديات المستمرة. وبالتوازي مع ذلك، سنواصل تعزيز وجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطوير محتوى أكثر تفاعلاً واستخدام أدوات وأساليب جديدة لتوسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا

