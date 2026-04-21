المعرفة من أجل التغير: انطلاق حملة ويكي من أجل مستقبل مستدام 2026

من أروقة ويكيمانيا إلى آفاق الاستدامة

تأتي نسخة عام 2026 من الحملة كنتيجة مباشرة للنقاشات المعمقة وورش العمل التي شهدتها ويكيمانيا 2025 في نيروبي، حيث ركز المشاركون على نزاهة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. ومن خلال تمارين “التفكير المستقبلي” ومنهجية “شجرة المشكلات”، حدد المنظمون من جميع أنحاء العالم الحاجة الماسة لتعزيز دور مشاريع ويكيميديا كمصدر أساسي وموثوق للمعلومات البيئية لمواجهة التضليل الإعلامي.

ومن وحي هذه التطلعات الجماعية التي سعت لربط مجتمعات المعرفة الحرة بصناع القرار والمجتمعات المحلية، إنبثقت فكرة حملة “ويكي من أجل مستقبل مستدام”، لتضع مخرجات تلك النقاشات موضع التنفيذ وتصنع أثراً حقيقياً في المشهد المعلوماتي العالمي.

شعار عام 2026: المعرفة من أجل التغير

تركز نسخة هذا العام، التي تنطلق رسمياً في 22 أبريل وتستمر حتى 6 يوليو 2026، على شعار محوري وهو: المعرفة من أجل التغير: المياه، الغذاء، الطاقة. وتهدف الحملة إلى ربط النقاشات السياسية العالمية والتقارير الدولية بالواقع المحلي والوطني الذي نعيشه. ولتحقيق ذلك، سنعتمد بشكل أساسي على خمسة تقارير صادرة عن الأمم المتحدة لتوجيه جهودنا في إثراء المحتوى.

كيف يمكنك المساهمة؟

إن قوة حركة ويكيميديا تكمن في تنوع مجتمعاتها، وهناك دائماً مساحة للجميع للمشاركة و المساهمة في الحملة من خلال:

تنظيم الفعاليات المحلية: ندعوكم لاستضافة ماراثونات تحرير (إيديثونات)، أو ورش عمل، أو نقاشات مجتمعية في مناطقكم لتعزيز المحتوى المحلي المتعلق بالاستدامة.

المساهمة المعرفية: شارك في تحرير وتطوير المقالات المتعلقة بالمياه والغذاء والطاقة بناءً على قوائم الموضوعات المقترحة.

الانخراط في الأنشطة الإقليمية: انضم إلى الفعاليات التي تنظمها مجموعات المستخدمين والمجتمعات المحلية في منطقتك.

انضموا إلينا في حفل الإطلاق العالمي

للمزيد من التفاصيل حول كيفية الانخراط في الحملة وأدوات التنظيم المتاحة، ندعوكم جميعاً لحضور حدث الإطلاق العالمي:

المعرفة هي المفتاح لتشكيل مستقبلنا. دعونا نعمل معاً لجعل “ويكي من أجل مستقبل مستدام 2026” منصة للتغيير الإيجابي.للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة صفحة الحملة على ميتا-ويكي.

