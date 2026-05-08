اليمن يدخل خارطة المعرفة العالمية: تدشين مجموعة مستخدمي ويكيميديا في اليمن والاحتفال بويكيبيديا 25

في يوم تاريخي للمحتوى الرقمي اليمني، احتفل المتطوعون والمهتمون بالمعرفة الحرة في 30 أبريل 2026، بحدثين فارقين: اليوبيل الفضي لويكيبيديا (Wikipedia 25) والتدشين الرسمي لـ مجموعة مستخدمي ويكيميديا في اليمن (Wikimedians of Yemen User Group).

الفعالية التي نظمتها المجموعة واستضافتها جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، تجاوزت كل التوقعات؛ حيث شهدت حضوراً لافتاً تخطى 250 مشاركاً من الأكاديميين، الصحفيين، والشباب المتحمسين، مما اضطر المنظمين لفتح مساحات إضافية لاستيعاب هذا الزخم.

جزء من حضور الفعالية

تلاقي الخبرات العربية

لم تكن الفعالية محلية فحسب، بل جسدت روح التعاون العربي من خلال مشاركات ملهمة عبر الإنترنت:

استعرضت م. رفان الطائي (مجموعة العراق) هيكلية مؤسسة ويكيميديا ومشاريعها.

نقلت د. ولاء عبدالمنعم (مجموعة مصر) تجربة العمل المجتمعي وأثر المجموعات المنظمة.

قدم م. رشاد الخميسي (مؤسس المجموعة) رؤية طموحة لواقع ومستقبل المجتمع الويكيميدي في اليمن.

ناقشت د. إيمان بركات التحديات والفرص لإثراء المحتوى العربي في عصر الذكاء الاصطناعي.

جزء من فريق مجموعة ويكيميديا اليمن

أرقام تتحدث عن المستقبل

لم يكن النجاح في الحضور فقط، بل في الاستدامة؛ فقد استقبلت المجموعة خلال الفعالية أكثر من 20 طلب انضمام جديد من كفاءات متنوعة ترغب في البدء برحلة التحرير والتوثيق.

إن هذا الحدث لم يكن مجرد احتفال، بل هو إعلان رسمي عن بدء مشروع وطني يهدف إلى تمكين اليمنيين من كتابة تاريخهم وحاضرهم بأنفسهم على الموسوعة الحرة.

