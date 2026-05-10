إديتاثون اليوم الوطني الليبي للموسيقى 2026

في 18 أبريل 2026، أطلقت مجموعة ويكيميديا ليبيا أول إديتاثون لها لمدة أسبوع وعملت على مواضيع الموسيقى الليبية بشكل خاص والإفريقية بشكل عام، مستلهمة الفكرة من مبادرة “اليوم الوطني الليبي للموسيقى” التي اقترحتها مؤسسة براح للثقافة والفنون، وهي إحدى شركاء المجموعة. وقد شكّل تبنّي هذه المبادرة وتنظيم فعالياتها في عدة مُدن دافعًا مباشرًا لمجموعة ويكيميديا ليبيا للتفكير في ربط هذا الزخم الثقافي بإنتاج المعرفة الحرة.

انطلقت فكرة الإديتاثون من رغبتنا في استثمار هذا الاهتمام المتزايد بالموسيقى، وتحويله إلى محتوى معرفي موثوق على موسوعة ويكيبيديا العربية. ومع توفر قاعدة من المساهمين الجادين داخل المجموعة، والذين أبدوا استعدادًا واضحًا للمشاركة، أصبح من الممكن تنظيم فعالية مركّزة تهدف إلى سد الفجوة المعرفية في مجال الموسيقى الليبية.

عملنا على إعداد قائمة محتوى شاملة تضمنت ثلاثة تصانيف:

إنشاء مقالات جديدة لشخصيات موسيقية ليبية ملحوظة،

ترجمة مقالات من لغات أخرى إلى العربية،

تطوير وتحسين المقالات الموجودة.

وقد خضعت هذه القائمة لمراجعة من خبراء في الموسوعة، لضمان جودة الموضوعات والمصادر وأهميتها ودقتها.

لقطة لمساهمي ويكيميديا ليبيا مع الفريق الموسيقي لمؤسسة براح.

أظهرت هذه التجربة وجود فجوة واضحة في تغطية الموسيقى الليبية على ويكيبيديا، وهو ما شكّل دافعًا لتطوير تصور لمشروع مستقبلي يهدف إلى توسيع المحتوى المتعلق بالموسيقيين الليبيين عبر لغات أخرى، مثل الإنجليزية والإيطالية، بما يعزز حضورهم على المستوى الدولي ويوسّع نطاق إتاحة هذا المحتوى.

وفي ظل السعي لسد هذه الفجوة المعرفية، ستنطلق أيضًا مبادرة فردية بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى في شهر يونيو، تهدف إلى إنشاء وتطوير المحتوى الموسيقي على ويكيبيديا العربية، والعمل على تحسين جودة التغطية ورفع مستوى التوثيق لهذا المجال مع مراعاة سياسات وإرشادات الموسوعة.

تعكس هذه المبادرة دور الشراكة الفاعلة بين مجموعات ويكيميديا والمؤسسات الثقافية وإمكانية تجسيد الأفكار والمبادرات بمشروع معرفي مؤثر، حيث شكّل “اليوم الوطني الليبي للموسيقى” نقطة انطلاق، بينما جاء الإديثاثون كاستجابة عملية لتحويل هذا الزخم إلى مساهمة مستدامة في المعرفة الحرة.

