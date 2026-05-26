إطلاق مبادرة «ويكي تهوى السلام»

لطالما أظهرت حركة ويكيميديا قوة المعرفة الحرة في توثيق التراث الثقافي والتاريخي والاجتماعي المشترك للبشريَّة. فقد جمعت حملات مجتمعية مثل ويكي تهوى المعالم وويكي تهوى الأرض وويكي تهوى الفلكلور، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، متطوعين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة بوسائط ومعارف حرة ومتاحة عبر مشاريع ويكيميديا.

واليوم، يسعدني أن أبدأ نقاشات أوليَّة حول مبادرةٍ جديدة مقترحة تحمل اسم «ويكي تهوى السلام». اسمي رايدان، وأنا ويكيميدي مقيم في مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ضمن مشروع «ويكي من أجل نزع السلاح».

ويكي تهوى السلام هي حملة ويكيميدية مقترحة تهدف إلى توثيق التراث المرتبط بالسلام، والنُّصب التذكارية، والمتاحف، والمؤسسات التعليمية، والفنون العامة، ومبادرات بناء السلام الشبابية، عبر ويكيميديا كومنز ومشاريع ويكيميديا الأخرى ذات الصلة.



ويجري حاليًا نقاش إقامة النسخة التجريبية الأولى في مدينتي هيروشيما وناغاساكي في اليابان، خلال نهاية يونيو/حزيران 2026، إلا أنَّ ذلك لا يحد من مشاركة المجتمع الأوسع. وما يزال المشروع في مرحلته المبكرة من التخطيط والنقاش، ولذلك أدعو الجهات الشقيقة لويكيميديا، ومجموعات المستخدمين، والمنظمات الموضوعية، ومشاريع الويكي، ومساهمي كومنز، والمصورين، والمجتمعات التطوعية من جميع أنحاء العالم، إلى إبداء الاهتمام والمشاركة في تشكيل هذه المبادرة. وقد تكون هذه فرصة لمجتمعكم للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومجتمعات أخرى.



مسدس العقدة مهرجان هيروشيما للفوانيس نصب هيروشيما التذكاري للسلام نصب السلام والتسامح التذكاري برج السلام — آيسلندا ملاك السلام في ميونخ

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التثقيف من أجل السلام، وتشجيع مشاركة الشباب، وتوسيع التغطية الحرة للتراث المرتبط بالسلام والمساحات التعليمية، ودعم التعاون الدولي بين مجتمعات ويكيميديا والمؤسسات الأخرى.



وقد تشمل المساهمات المحتملة في هذا المشروع تصوير: النُّصب التذكارية والمعالم المرتبطة بالسلام، المتاحف والمعارض المتعلقة بالسلام والأمن، الفنون العامة والمساحات التعليمية المرتبطة بالسلام، الرموز الثقافية للمصالحة والتعايش، المبادرات والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالسلام.

ويمكن للمجتمعات أو حتى الأفراد المشاركة، من بين أمور أخرى، عبر: تنظيم المساهمات المحلية ورفع الملفات

دعم التوعية والترويج

المساعدة في الجوانب التقنية وتنسيق الحملة

تطوير التصاميم والوسائط، بما يشمل الملصقات واللافتات والمواد الترويجية

توثيق التراث والمبادرات التعليمية المرتبطة بالسلام في مناطقهم

التعاون في الترويج متعدد اللغات وتعزيز التفاعل المجتمعي

تؤدي مشاريع ويكيميديا دورًا مهمًا في حفظ ونشر المعرفة المتعلقة بالسلام والتعايش والمصالحة والتثقيف حول نزع السلاح. ومن هذا المنطلق، إذا كان مجتمعكم أو مجموعتكم الشقيقة — أو حتى أنتم شخصيًا — مهتمًا بالمساهمة في توثيق وحفظ التراث المرتبط بالسلام من خلال التعاون ومبادرات المعرفة الحرة، فأدعوكم للانضمام إلى النقاش والمساعدة في رسم مستقبل «ويكي تهوى السلام».



للمزيد من المعلومات حول ويكي تهوى السلام، يُرجى زيارة w.wiki/Nboa، كما يمكنكم التواصل معي عبر هذه الوصلة.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation