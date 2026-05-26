مشاريع ويكيميديا ​​في مواجهة أزمة المناخ: هكذا يتم بناء ويكي من أجل مستقبل مستدام 2026

في ظل أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد (مناخية، وبيئية، وتلوثية) ومع تزايد النزاعات حول المعلومات العامة، أضحى إنتاج المعرفة المفتوحة أداة أساسية في هذا السياق، قاد فريق العمل حول العدالة المناخية ومشاريع ويكيميديا ​​حملة إقليمية في السنوات الأخيرة، انطلقت من أمريكا اللاتينية، قبل أن يتسع نطاقها مشاركة وتأثيرا. يتخذ هذا المسار خطوة جديدة بحلول سنة 2026، إذ يتولى فريق العمل، ولأول مرة، تنسيق حملة عالمية، تسعى لتأسيس جهد تعاوني مع مختلف المناطق والمجتمعات داخل حركة ويكيميديا ​​تحت هوية مشتركة.

خلال يوم 22 أبريل، الموافق ليوم الأرض، تم إطلاق حملة ويكي من أجل مستقبل مستدام 2026، تحت شعار “المعرفة من أجل التحول: الماء والغذاء والطاقة”.

لماذا الآن بالذات؟

تربط الأزمة العالمية بشكل وثيق بين الماء والغذاء والطاقة. ففي معظم أنحاء العالم، قلت كمية المياه وتناقصت جودتها. أيضا، يعتمد إنتاج الغذاء على الماء والطاقة، وكلاهما يتعرض لضغوط متزايدة. حتى وإن انتشرت المعلومات المضللة، فإن الحكومات تدرك ضرورة التحول نحو مصادر طاقة أنظف، وهو شرط أساسي لاستدامة النظم الغذائية، فضلا عن كونه ضروريا لإنتاج الأسمدة، ولمنع المزيد من تلوث مصادر المياه.

تشهد سنة 2026 سلسلة من الأحداث العالمية الهامة التي تجعل هذه المسألة مهمة للغاية، منها: مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمياه، والسنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية، والسنة الدولية للمزارعات، والسنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة. اجتمعت أيضا أكثر من 50 دولة هذه السنة في سانتا مارتا بكولومبيا، في أول مؤتمر مخصص للتخلي عن النفط والغاز والفحم. تستلهم الحملة من هذه الأحداث، محولة إياها إلى أسئلة ملموسة على المستوى المحلي، إدراكا منها أن النقاشات العالمية الكبرى لا تكتسب معنى إلا عندما تنتج المجتمعات معرفة محلية مرتبطة بما يحدث على أراضيها.

لماذا مشاريع ويكيميديا

لا تعكس مشاريع ويكيميديا ​​هذه المعرفة فحسب، بل تشكل إحدى أهم البنى التحتية المفتوحة التي تنظم من خلالها إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات اليوم. يعد وجود محتوى قابل للتحقق ومؤطر بلغات متعددة في بيئة مشبعة بالذكاء الاصطناعي والتضليل المنظم، (يعد) ليس مستحبا فحسب، بل شرطا ضروريا لاستدامة نقاشات مستنيرة حول هذه القضايا.

تؤدي ويكيبيديا، وويكيميديا ​​كومنز، وويكي بيانات، وغيرها من مشاريع ويكيميديا، وظائفَ متكاملة. إذ أن ويكيبيديا تستطيع ترجمة التقارير التقنية إلى معرفةٍ متاحة، بينما ويكيميديا ​​كومنز توفر صورا ومقاطع فيديو ومواد بصرية قابلة لإعادة الاستخدام، وتنظّم “ويكي بيانات” بيانات مهيكلة يمكن ربطها وإعادة استخدامها عالميا. تساهم تقوية هذه المشاريع في توسيع نطاق حضور المعرفة المحلية، وإدراج لغات غير مهيمنة في الحوار الدولي، وتحدي أحد المجالات الذي يبنى عليه الواقع المشترك حاليا.

في هذا الإطار، يعتبر تحرير المحتوى المتعلق بالمياه والغذاء والطاقة والمساهمة فيه عملا من أعمال النزاهة الصحفية. فإنتاج معلومات موثوقة حول هذه المواضيع والحفاظ عليها يؤثر بشكل مباشر على طريقة فهمها ونقاشها وإدارة حوارات علنية حولها.

ما يمكن فعله

إن المشاركة في هذه الحملة شكل من أشكال التطوع المعرفي المفتوح، حيث تدمج المساهمات الفردية في بنية تحتية عالمية للمعلومات العامة. لا يقتصر هنا الأمر على تحرير المقالات فحسب، بل يشمل أيضاً ربط الجهود بين المجتمعات والمنظمات والأفراد العاملين فعليا على هذه القضايا في سياقاتهم المحلية.

تقترح الحملة خطط عمل لمختلف الفئات:

المحررون والمحررات: إنشاء وتحسين وترجمة مقالات ويكيبيديا حول مواضيع المياه والغذاء والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للغات المحلية والمنظورات الإقليمية، إثراء ويكي بيانات بالبيانات والأوصاف، إضافة إلى رفع صور على ويكيميديا ​​كومنز.

المنظمون والمنظمات: تشجيع ورشات للتحرير الجماعي، ومسابقات الصور، واللقاءات الإفتراضية، وحلقات نقاش مع الخبراء المحلية. تكييف الأطر العالمية لتصبح أسئلة محددة حول مناطق معينة: ما هو مصدر مياه مدينتكم؟ كم عدد النساء الريفيات البارزات في منطقتكم اللواتي تمتلكن مقالات على ويكيبيديا؟

المنظمات الشريكة: دعم جهود التوعية، وتوفير مساحات للأنشطة، والتواصل مع خبراء في مختلف المواضيع.

لتوجيه هذا العمل، جهز فريق الحملة قائمة عالمية لمواضيع استندت على خمس تقارير للأمم المتحدة. هذه اللائحة ليست حدا بأي شكل من الأشكال، بل فقط نقطة انطلاق. يمكن لكل مجتمع تطويرها حسب سياقه الخاص.

الحملة مستمرة حتى 6 يوليوز

تستمر هذه الحملة بين 22 أبريل و6 يوليوز، الموافق لليوم العالمي للتنمية الريفية. خلال مؤتمر ويكيمانيا، ستتاح مساحة للقاء مباشرة بين المشاركين بشكل حضوري لتبادل الخبرات وتقاسم نتائج الحملة.

